Российский Красный Крест: история милосердия в России

В этом году 15 мая Российский Красный Крест (РКК) отмечает 150-летие. Накануне юбилея об истории и современной деятельности старейшей российской общественной организации в интервью "Социальному навигатору" рассказала председатель РКК Раиса Лукутцова.

— В этом году Российский Красный Крест отмечает 150-летие. Расскажите немного об истории организации. Как происходило ее развитие?

— На сегодня мы — старейшая общественная организация в России. Российский Красный Крест ведет историю с 1867 года, когда император Александр II подписал указ об образовании Общества попечения о раненых и больных воинах. В 1879 году оно было переименовано в Российское общество Красного Креста.

Работать с Красным Крестом раньше было очень престижно. Эта традиция шла от царской семьи: все княгини считали своим долгом трудиться сестрами милосердия в больницах и госпиталях Красного Креста. Но не только они — достаточно назвать такие яркие, известные фамилии, как хирург Николай Пирогов, основоположник отечественной нейрохирургии Николай Бурденко, певцы Федор Шаляпин, Александр Вертинский, физик Андрей Сахаров.

С тех пор менялись эпохи, менялось время, но РКК продолжал существовать и существует до сего времени. И в целом вся его история — это история милосердия в России, поэтому я считаю 150-летие нашей организации очень важным, знаковым событием.



— Какова современная структура Красного Креста? Что вас связывает с зарубежными обществами Красного Креста? Как строится взаимодействие с региональными отделениями?

— В Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца входят Международный комитет Красного Креста, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и национальные общества, которые на сегодняшний день существуют в 190 странах мира.

РКК входит в состав международной федерации со штаб-квартирой в Женеве. Как и все национальные общества, мы являемся ее полноправными членами со своими правами и обязанностями. До недавнего времени мы несколько раз избирались в состав правления международной федерации (это высший коллегиальный орган), то есть принимали участие в решении вопросов, которые сегодня стоят перед всем движением.

© РИА Новости . Алексей Курбатов Российский Красный Крест входит в состав Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца © РИА Новости . Алексей Курбатов Российский Красный Крест входит в состав Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

С другой стороны, Российский Красный Крест — это национальное общество, в его структуру входят региональные отделения, которые сегодня работают во всех 85 субъектах РФ. Такая разветвленная сеть помогает нам эффективно осуществлять работу на территории всей России.

— Какими проектами сейчас занимается РКК и какие у вас планы на ближайшее будущее?

— За последние 25 лет Российский Красный Крест наработал огромный опыт в области решения гуманитарных проблем, и, как мне кажется, мы добились определенных успехов в снижении социальной напряженности в России.

Во-первых, на протяжении долгого времени Российский Красный Крест осуществляет одно из наиболее важных направлений уставной деятельности — ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. В частности, можно вспомнить произошедшее несколько лет назад наводнение в Краснодарском крае, когда мы собрали для пострадавших астрономическую цифру — 1 миллиард рублей — и, грамотно распределив ее, смогли помочь людям, оказавшимся в беде. Точно так же в качестве примера можно привести помощь пострадавшим от пожаров в Хакасии или от наводнений на Дальнем Востоке.

Другим приоритетным направлением деятельности Российского Красного Креста является программа миграции. В последние годы эта тема стала актуальной для России и в связи с событиями на Украине. РКК при участии международной федерации и Международного комитета Красного Креста оказывал и продолжает оказывать помощь в тех регионах, куда прибыли беженцы.

Сейчас мы работаем в этом направлении в Крыму, в Севастополе, на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской областей, Краснодарского края, Псковской области, Санкт-Петербурга и Московской области, оказываем людям и правовую, и социальную помощь.

Кроме того, мы ведем активную деятельность по борьбе с социально значимыми заболеваниями, такими как туберкулез и ВИЧ.

И не могу не сказать об еще одном важном направлении — это донорство. Пропаганда безвозмездного донорства, привлечение доноров является исторической миссией РКК, потому что потребность в препаратах крови остается во все времена. В 2016-2017 годах Российский Красный Крест активно развивал в Москве добровольческое донорское движение "Я твой донор" в сотрудничестве с городской клинической больницей №52, и буквально в эти дни по России стартует очередной донорский марафон.



— РКК — это, пожалуй, наиболее крупная добровольческая организация в России. Как вы привлекаете волонтеров и организуете их работу? Кто в основном идет к вам добровольцами?

— Наши добровольцы — это огромная армия, которая насчитывает порядка 800 тысяч человек и помогает людям, помогает Российскому Красному Кресту в осуществлении наших программ и нашей деятельности. Без добровольцев мы бы не смогли провести ни маленькую акцию, ни масштабное мероприятие. И, как показали те же события в Краснодарском крае, без них, наших верных помощников, мы не смогли бы добиться никаких успехов.

Что касается привлечения добровольцев, то Российский Красный Крест — известная в стране организация, и когда что-то случается, люди сами приходят в наши региональные отделения и предлагают помощь в тех направлениях, которые им близки и знакомы.

И надо отметить, что в нашу организацию люди приходят один раз для того, чтобы остаться, приходят по зову сердца, чтобы бескорыстно, преданно и самозабвенно выполнять свою миссию — миссию милосердия. И очень приятно видеть, что в последние годы в наши ряды вливается все больше молодежи. Радует, что у молодых людей развито чувство сострадания и чувство милосердия и что они готовы поделиться частицей своего сердца, своего тепла — это, конечно, очень важно.



— Организация подготовила законопроект о Российском Красном Кресте. Какова сейчас его судьба и есть ли вероятность, что он будет принят?

— В России и сейчас действует указ президента о государственной поддержке Российского Красного Креста, подписанный в 1996 году, но мы очень бы хотели, чтобы в стране был принят закон о РКК, аналогичный тем, которые приняты в отношении большинства национальных обществ в других государствах. Зачем? Я считаю, что в России есть социально значимые общественные организации, которые, на мой взгляд, нужно наделить особым статусом.

На сегодняшний день наш законопроект был одобрен экспертами, утвержден на заседании президиума РКК и сейчас проходит экспертизу в Государственной Думе. В ближайшем будущем планируется обсуждение законопроекта в комитете ГД по здравоохранению. Я рассчитываю, что депутатский корпус поймет важность этого документа для РКК, в первую очередь — необходимость защиты эмблемы Красного Креста и Красного Полумесяца на территории РФ, ее правильного использования. Поэтому работа предстоит большая, но мы уверены, что такой закон будет принят.

— РКК выдвинул своего кандидата в Общественную палату. Почему для вас важно иметь представительство в ОП РФ?

— Российский Красный Крест обязан работать и быть партнером не только общественных организаций, но и всех государственных министерств и ведомств, а Общественную палату мы рассматриваем как проверенную временем, значимую и актуальную площадку. И поэтому выдвижение нашего кандидата — это не спонтанное решение, ведь чем больше наших представителей войдет в различные органы власти, тем легче нам будет продвигать свои идеи гуманизма, идеи милосердия.

Представительство РКК в Общественной палате даст нам возможность для обмена опытом, повышения эффективности благотворительной деятельности, разработки и осуществления совместных социально значимых некоммерческих проектов. И мне очень хотелось бы, чтобы наш представитель был в ОП и мы могли бы донести до большего количества людей те высокие идеалы человечности, с которыми мы работаем все 150 лет.

Также мы планируем участвовать в конкурсе президентских грантов для некоммерческих организаций, будем готовить проекты по нескольким направлениям — по донорству, здравоохранению, миграции, молодежному движению. И надеемся выиграть тот или иной грант, потому что это очень хорошее подспорье в работе.

— Несколько месяцев назад Российский Красный Крест совместно с президентским Советом по правам человека заявил о планах учредить ежегодную премию имени Елизаветы Глинки. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом проекте.

— Российский Красный Крест совместно с СПЧ выступил инициатором создания премии имени Елизаветы Глинки, потому что я считаю, что это имя и вообще этот образ со временем станут собирательными, они не могут исчезнуть с лица земли просто так.

Пока все идет в качестве набросков, сейчас мы вместе с СПЧ прорабатываем детали этого проекта, но премия обязательно будет, и я думаю, первое ее вручение пройдет в день годовщины смерти доктора Лизы.



— РКК ведет очень много проектов, и наверняка на пути встречаются различные препятствия. С какими трудностями сталкивается организация в работе?

— Я не могу сказать, что Российскому Красному Кресту кто-то мешает или препятствует — мы всегда являемся помощниками в решении тех или иных задач, выполняя вспомогательную роль. Но, пожалуй, можно выделить две основные трудности.

Первая заключается в том, что благотворительность и милосердие идут от души. И когда случаются какие-то несчастья, у нашего народа проявляются самые высокие человеческие качества: и милосердие, и желание помочь. Но потом трагедия проходит, а вместе с ней уходят и эти устремления. Нам же хочется, чтобы потребность помогать была у людей постоянно и они могли делиться и частицей своего сердца, и своими знаниями, и материальными возможностями. Тогда мир стал бы и богаче, и органичнее.

А во-вторых, конечно, существует проблема недостаточного финансирования. Мы живем за счет тех денежных средств, которые нам удается привлечь, и, к сожалению, это небольшие деньги, но тем не менее мы живем, реализуем свои программы. И за это я хочу поблагодарить и наших партнеров из Международного комитета Красного Креста, и вообще сказать большое спасибо всем тем, кто нас окружает, кто нам помогает материально, и самое главное — тем, кто нас понимает и поддерживает своими добровольными делами. Я считаю, это выше любых денег.

Беседовал Александр Зиновьев