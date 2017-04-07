Работу волонтеров систематизируют законодательно

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Предложения о систематизации волонтерского движения внесут в Общественную плату. Об этом договорились участники открытой дискуссии в рамках VIII Московского гражданского форума. Представители власти и добровольческих, общественных организаций обсудили главные проблемы добровольчества и волонтерских движений — какими законами и нормативными актами нужно регулировать их деятельность. На обсуждение были вынесены основные и уже систематизированные проблемы, с которыми постоянно сталкиваются добровольцы

В Москве волонтеры работают практически во всех сферах. Они помогают школам и больницам, участвуют в организации культурных и спортивных праздников, ищут пропавших людей и ликвидируют последствия ЧС. Больше всего вопросов возникает как раз вокруг "медицинских" волонтеров. Участники дискуссии пришли к выводу о том, что необходимо определить порядок допуска добровольцев в медицинские учреждения, а также квалификационные и санитарные требования, предъявляемые к ним.

При этом вопрос о вознаграждении благотворителей вызвал споры. "Люди забывают, на чем основано добровольчество. На том, что человек должен сам решить, хочет он заниматься этим или нет, его никто не может ограничить в этом или заставить продолжать добровольческую деятельность, если он не хочет. А льготы для добровольцев в корне нарушают сам принцип бескорыстности и безвозмездности волонтерской деятельности", — уверен Василий Романец, член ассоциации "Юристы за гражданское общество".

В то же время директор ГБУ "Мосволонтер" Ирина Швец рассказала о проекте "Личная книжка волонтера" — документе, служащем для учета волонтерской деятельности и содержащем сведения о трудовом стаже волонтера, его поощрениях и дополнительной подготовке. Личную книжку волонтера могут получить молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Ирина Швец отметила, что это как раз один из методов привлечения и стимулирования людей, тем более что впереди крупнейшие спортивные мероприятия, в проведении которых без волонтеров никуда.

"Мосволонтер" — оператор большой программы подготовки к ЧМ по футболу, в рамках которой мы готовим огромное количество горожан. То, что сейчас эта тема обсуждается на уровне федеральных программ, очень важно, потому что изменения, несомненно, требуются. Крупные события происходят редко, но они требуют и редкой консолидации всех исполнительных органов", — пояснила она.

Все прозвучавшие в ходе дискуссии предложения будут систематизированы. Организаторы общественного обсуждения передадут готовые рекомендации в Общественную палату России. Уже понятно, что работать придется в нескольких направлениях сразу: изменение законодательства, разработка нормативных актов и регламентов, создание волонтерских центров и подготовка кадров.