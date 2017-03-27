29 марта пройдет брифинг Московского гражданского форума

29 марта в Общественной палате Москвы пройдет брифинг, посвященный началу работы VIII Московского гражданского форума.

Мероприятия форума будут посвящены актуальным проблемам экологии, здравоохранения и социальной поддержки москвичей. В рамках мероприятия также планируется обсудить эффективность транспортной системы, вопросы благоустройства, перспективы НКО и электронные форматы развития взаимодействия властей с жителями мегаполиса.

Среди участников форума — представители властей столицы, некоммерческих общественных организаций, бизнесмены и простые горожане. Оргкомитет форума возглавили председатель Общественной палаты города Москвы Константин Ремчуков и председатель комитета общественных связей города Москвы Александра Александрова.

Место проведения мероприятия: Успенский пер., д. 14, стр. 2.

Начало: 12.00.

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