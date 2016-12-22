Лучшие новогодние представления Москвы 2017: результаты рейтинга

Мультимедийная пресс-конференция на тему: "Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2017". В исследование вошло 114 постановок. Чем удивят новогодние представления детей и их родителей? Какие креативные программы появились в этом году? Какое шоу выбрать для своего ребенка: камерное или большого формата? Стоит ли обращать внимание на мероприятия рядом с домом? Отличаются ли подарки от предлагаемых в прошлом году? Подорожали ли билеты на новогодние представления?

Участники:

— директор Института психолого-педагогических проблем детства Татьяна ВОЛОСОВЕЦ;

— председатель Московской федерации профсоюзов Михаил АНТОНЦЕВ;

— генеральный директор компании Dikobraz Production Ирина АФАНАСЬЕВА;

— руководитель партнерских программ (IQ елка) Антонина КОЗЫРЬ.

Модератор – руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья ТЮРИНА.