Рейтинг новогодних представлений: ставка на интеллектуальные шоу

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Москве приобретают популярность интеллектуальные новогодние детские шоу. Об этом свидетельствуют данные "Рейтинга детских новогодних представлений Москвы", который шестой год подряд составляют эксперты "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".

В список вошли 114 представлений Москвы, из которых 23 представления заняли три лидирующие позиции. Первое место в этом году разделили два новогодних шоу — IQ елка "Тайна планеты Z" (ДС "Динамо" в Крылатском") и Новогодний песочный калейдоскоп (Песочный театр). На втором месте оказались сразу восемь новогодних представлений, включая интерактивный спектакль "Новогодний переполох" (Московский театр "Кураж"), научную елку "Экспериментаниум", шоу "Фиксики в стране чудес" (МВЦ "Крокус Экспо") и др. Еще 13 новогодних представлений заняли третью строчку рейтинга: БИОелка и шоу "заМОРОЗка" (Интерактивный музей "Живые системы"), Волшебный бал Деда Мороза" (Korston Hotel Moscow), "Миссия: Новый год" (Московский планетарий) и др.

При составлении рейтинга учитывались такие критерии оценки, как "тематическое название" (балл давался, если название понятное, без повторов, в нем присутствует новогодняя тематика), "оригинальность программы" (оценивалась необычность сюжета самой программы), "описание подарка" и пр. Кроме того, рассматривалось и то, указан ли рекомендуемый возраст детей и длительность представления.

"Мы изучаем рынок предложений детских новогодних представлений с целью привлечения общественного внимания к вопросам качества организации детских новогодних праздников", — отметила автор рейтинга, один из экспертов "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" Галина Бацына. По ее словам, лидеров с каждым годом становится все больше: "организаторы новогодних представлений исправляют ошибки прошлых лет, стараясь максимально открыто и полно информировать потребителей о готовящихся шоу".

Камерные елки: люди хотят тишины

Из года в год проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня", анализируя рынок новогодних представлений, обнаруживает на этом рынке новые тренды, выявляет актуальные жанры.

Так, в прошлом году наиболее успешными оказались представления, в которых совмещались популярные детские бренды и инновационные технологии. С одной стороны главными героями выступали персонажи известных советских и российских мультфильмов, с другой – сами шоу были наполнены светотехническими и звуковыми спецэффектами и высокотехнологичными трюками. Кроме того, эксперты фиксировали активное возвращение камерных новогодних представлений. Психологи объяснили эту тенденцию тем, что у жителей мегаполиса наступила психологическая усталость от массовых, "громких" мероприятий – им захотелось более "тихого" и семейного времяпрепровождения.

Нечто похожее наблюдается и в этом году: наравне с массовыми и высокотехнологичными мега-шоу наподобие "Фиксиков в стране чудес", набирают популярность и такие камерные новогодние елки, как "Школа дедушки Мороза" в Картинной галерее А.Шилова, "Дед Мороз и потерянный носок" в Домике Фанни Белл и др.

Научные шоу набирают обороты

Вместе с тем, в этом году бросается в глаза обилие новогодних представлений с научным уклоном. Среди лидеров рейтинга — IQ елка "Тайна планеты Z" (ДС "Динамо" в Крылатском"), научная елка в "Экспериментаниуме", БИОелка и шоу "заМОРОЗка" (Интерактивный музей "Живые системы"), "Миссия: Новый год" (Московский планетарий).

Родители, выбирая детское новогоднее шоу для своего ребенка, делают ставку не столько на развлечение, сколько на получение новых знаний. Подобные интеллектуальные представления больше похожи на "новогодние вечера занимательных наук". Они нацелены на то, чтобы донести до ребенка полезную информацию, зажечь интерес к наукам, чему-то его научить.

Например, на шоу "Новогодний песочный калейдоскоп" будет работать комната рисования песком. Каждый ребенок сможет своими руками нарисовать свою песочную сказку – для этого ему на 30 минут предоставят индивидуальный световой стол.

Научная елка в "Экспериментаниуме" готовит для зрителей квест по территории музея, где дети смогут не только увидеть различные физические и химические опыты, но и провести некоторые из них самостоятельно.

Как рассказал РИА Новости один из организаторов IQ елки "Тайна планеты Z" Роман Яковлев, миссия новогодней елки состоит в том, чтобы вовлечь ребенка в процесс образования путем эмоциональной составляющей. "Мы показываем, что умным быть модно: демонстрируя яркие и зрелищные эксперименты и научные опыты, мы совмещаем обучение с развлечением", — отметил он.

Дед Мороз на танке

Впервые в этом году в рейтинг попала елка, которую проведут в библиотеке (Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина). Еще из креативных представлений этого сезона – каскадерская елка 2017 "Хоббит Стрелец-Властелин Колец". Каскадеры на машинах, мотоциклах и огромных траках продемонстрируют свое профессиональное мастерство под огненное шоу и фейерверки. "Каскадерский" Дед Мороз будет передвигаться на танке.

Директор ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО" Татьяна Волосовец в беседе с РИА Новости подчеркнула, что интерес к развитию ребенка является приоритетом для многих современных родителей. Вместе с тем, по ее словам, выбор для ребенка той или иной программы зачастую связан с тем, что у самого родителя в детстве и юности не было возможности стать участником подобных шоу. "Традиционно Новый год — семейный праздник, и его переход в формат шоу — свидетельство технологизации индустрии детских развлечений", — отметила эксперт.

По ее мнению, очень правильно, что большинство разработчиков новогодних представлений используют интерес ребенка к образованию, изучению и познанию. Вместе с тем, по ее словам, важно, чтобы участие в празднике было активным, осмысленным и вдумчивым, а не только демонстрировало примеры научных достижений. "Важен возрастной подход и обязательное обсуждение родителей и ребенка всего того, что он увидел, почувствовал, понял", — резюмировала эксперт.