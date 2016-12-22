Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2017

В рейтинг вошли 114 новогодних представлений, организованных на разных площадках Москвы. В топ лучших вошли 23 программы, которые набрали более 9 баллов.

Исследование проводилось на основе методики, разработанной "Социальным навигатором", в соответствии c которой представления оценивались по восьми критериям: тематическое название, описание и оригинальность сюжета (программы), иллюстрации, наличие подарка и описания его состава, возрастная категория, длительность и ее соответствие возрастной группе.

Сбор информации происходил методом анализа информации, предоставленной на сайтах организаторов представлений, сайтах площадок проведения и в других открытых источниках.

Методика рейтингования (PDF) >>



Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2016/2017 >>