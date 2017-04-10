Каганов: ответственный родитель должен знать новые тренды образования

Московский международный салон образования, который пройдет с 12 по 15 апреля, является площадкой, где проявляются новые тренды развития образования не только в России, но и в мире. Подробно об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель министра образования и науки РФ, заместитель председателя оргкомитета Салона Вениамин Каганов.

‒ Вениамин Шаевич, удалось ли Салону за несколько лет своего существования стать центром обмена опытом среди педагогов и экспертов в сфере образования?

‒ Безусловно, да. Об этом говорит тот интерес, который проявляют к Салону посетители. В прошлом году Салон посетило более 50 тысяч человек ‒ представителей разных возрастов, профессий, регионов и даже стран. Это подтверждает важную роль Салона и огромный интерес граждан к вопросам развития образования. В этом году Салон проводится под патронажем и эгидой ЮНЕСКО, что говорит о реальном признании заслуг Салона в развитии глобального образования.

‒ Какое место московский Салон занимает среди других международных образовательных форумов?

‒ Московский Салон совсем молодой. Ему только три года, но, тем не менее, он уже признан в образовательном сообществе европейских и более дальних стран. О возрастающей роли нашего Салона говорит тот факт, что его участниками стали представители известной выставки образовательных технологий BETT (Лондон), европейской выставки образования (Париж) и "Дидакты" (проводится по всему миру под патронажем правительства и министерства образования Германии).

‒ Темой Салона-2017 станет "новая экосистема образования". Не могли бы вы пояснить, о чем идет речь?

‒ Образование ‒ это воспитание плюс обучение. Воспитывает и обучает человека не только учитель на уроке, но и школа, вся система образования, музеи, кружки, секции и пр. Ребенок погружен в реальную и виртуальную среду, где он учится и формирует свою позицию.

Специфика последних лет ‒ понимание того, что на обучение и воспитание ребенка влияет все. Речь идет об интеграции различных уровней и форм образования. Новая экосистема образования призвана показать все элементы, их взаимосвязи и возможности влияния на разные сферы развития образования и формы подготовки ребенка.

‒ Какие возможности предлагает Салон‒2017 педагогам?

‒ В прошлом году мы с удивлением обнаружили огромный интерес педагогов к мероприятиям по повышению квалификации. Они приходят сюда не только для того, чтобы посмотреть что-то новое или поделиться планами, но и для повышения своей квалификации.

Сам Салон, являясь в этом году гигантской площадкой для специалистов разных уровней, предлагает индивидуальные траектории по повышению квалификации. Каждый педагог, прошедший по этой траектории, получит специальный сертификат.

‒А что предлагает Салон родителям и учащимся?

‒ Каждый ответственный родитель заинтересован в том, чтобы знать, куда движется система образования, к чему больше лежит душа его ребенка, какие существуют возможности для реализации заложенного от природы потенциала.

Помимо многочисленных программ обучения в сфере дополнительного образования, общего образования, высшего и среднего профессионального образования, на Салоне можно будет пообщаться с психологом, получить консультацию профильного специалиста, который поможет определить свой путь в профессии.

15 апреля ‒ заключительный день Салона ‒ "родительский день": вместе с детьми придут родители и получат возможность определить дальнейшую образовательную траекторию.

‒ На площадке Салона соберутся ведущие специалисты по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. Как сегодня развивается инклюзивное образование в России?

‒ Вопросам инклюзивного образования Салон традиционно уделяет огромное внимание. Этот год не стал исключением. На Салоне будут представлены все лучшие практики. Проблемы и перспективы развития инклюзивного образования будут обсуждать ведущие специалисты, которые работают в этой сфере в нашей стране, а также многие приглашенные гости из-за рубежа.

Сегодня развитие инклюзивного образования в России идет интенсивно: определена стратегия, созданы необходимые правовые и инфраструктурные инструменты. Вместе с тем, для того, чтобы в каждом уголке нашей страны инклюзивное образование было реальностью, работать в этом направлении предстоит еще долго и упорно.

‒ Какие достижения частного дополнительного образования в России будут представлены на Салоне? Как сегодня развивается эта сфера?

‒ На государственном уровне предприняты шаги, в том числе, на законодательном уровне, чтобы создать условия для инвестиций со стороны частного сектора в развитие инфраструктуры и программ дополнительного образования детей и взрослых.

На Салоне будет представлен широкий спектр таких программ. Станет традиционным подведение итогов Всероссийского конкурса среди работодателей на лучшие образовательные программы. Сегодня не только государство готово и желает сотрудничать с частным бизнесом, но и частный бизнес охотно идет на взаимодействие с государством, поскольку совместная работа увеличивает эффективность этого направления.

‒ На Салоне будут представлены стартапы в области образования, развивающие технологии, онлайн-обучение. На ваш взгляд, это направление актуально сегодня? Видите ли вы интерес предпринимателей к этой теме?

‒ "Стартап в области образования" ‒ термин, который на слуху последние пару-тройку лет. Мы рады, что стартапов становится все больше. Молодые люди пытаются не только генерировать эффектные идеи, но и внедрять их в жизнь. Значительная часть этих стартапов работает на стыке технологий онлайн-обучения и реального обучения. Это направление чрезвычайно актуально. Нас радует рост хороших качественных предложений, которые позволят российскому образованию стать более эффективным.

‒ Как меняется потребность получения образования и профессиональной переподготовки у наших сограждан? Какие возможности для этого предлагают отечественные учебные заведения? Будут ли эти направления образования представлены на Салоне?

‒ Термин "непрерывное образование" придуман не сегодня. Абсолютно очевидно, что современный человек в течение своей жизни должен не только повышать квалификацию, но он и может неоднократно поменять свою профессию. А это невозможно без серьезной переподготовки. Ясно, что пока человек хочет быть активным, он должен учиться и меняться под требования времени.

Обычно к этой сфере относятся организации дополнительного образования, которые осуществляют повышение квалификации и переподготовку взрослых людей. Но все больше внимания этому уделяют и учреждения высшего образования. На Салоне будут представлены программы и проекты, направленные на людей разного возраста. Предусмотрен очень активный блок, связанный с корпоративным обучением. В этом блоке будут представлены лучшие проекты многих корпораций нашей страны.

‒ Как развивается сфера детского образовательного отдыха? Можно ли утверждать, что организаторы детского отдыха в полной мере удовлетворяют потребности семьи по стоимости и качеству услуг?

‒ Система детского отдыха и оздоровления менялась и продолжает меняться в зависимости от запросов общества. Сегодня родители заинтересованы не только в том, чтобы ребенок переключился от обычной деятельности, отдохнув в летнем лагере, но и в том, чтобы он узнал что-то новое, получил дополнительные навыки. У нас есть великолепный опыт создания и развития Всероссийских детских центров "Смена", "Орлёнок", "Океан", международного детского центра "Артек". На Салоне будут представлены и другие детские центры.

Конечно, по мере развития этой сферы запросы семей будут все более высокими. По стоимости услуг, не углубляясь в детали, могу сказать, что нам предстоит еще очень многое сделать для того, чтобы в полном объеме использовать потенциал летнего отдыха детей для их развития.

Московский международный салон образования (ММСО) – главное мероприятие в сфере образования России, организуемое Министерством образования и науки Российской Федерации. ММСО – это не только открытый форум, но и самая масштабная в России выставка новых образовательных услуг, технологий и инновационных проектов, а также крупная профориентационная площадка. В 2017 году Салон пройдет в четвертый раз: запланировано 500 мероприятий программы с участием более 1000 спикеров.