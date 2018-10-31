Сутормина: соотечественникам будет легче получить гражданство РФ

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Новая концепция миграционной политики, подписанная президентом России Владимиром Путиным, существенно облегчит получение российского гражданства для соотечественников за рубежом, отметила председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

"Во-первых, и президент об этом сказал, будет облегчено получение российского гражданства для соотечественников. Во-вторых, будут более четко прописаны правила въезда, получения временной регистрации", — рассказала Сутормина. По ее словам, это очень важные моменты, которые не раз обсуждались на площадке Общественной палаты.

Она пояснила, что сейчас существует проблема, когда даже по программе добровольного переселения соотечественники не всегда могут сразу получить регистрацию.

"Теперь здесь тоже будет меньше бюрократических барьеров", — подчеркнула общественница.

Она добавила, что это важно, потому что программу добровольного переселения соотечественников планируется активно расширять.

"Сейчас 800 тысяч человек переехали по этой программе, но есть еще много желающих. Планируется увеличивать пособие при переезде, работает большая программа по Дальнему Востоку, где у соотечественников есть возможность получить дальневосточный гектар, так что подписание новой концепции миграционной политики сейчас очень своевременно", — подчеркнула Сутормина.

Ранее, выступая на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, президент Владимир Путин заявил, что была подписана новая концепция миграционной политики.

"Она направлена в том числе на формирование наиболее комфортных условий для переселения в Россию на постоянной основе соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, приобретение российского гражданства", — сказал глава государства.