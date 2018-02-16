Эксперт: развивающаяся экономика – это потребность в рабочей силе

Эксперт: развивающаяся экономика – это потребность в рабочей силе

Эксперт: развивающаяся экономика – это потребность в рабочей силе

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Привлечение рабочей силы является необходимостью для России, отметил профессор Владимир Зорин на пресс-конференции, посвященной этнокультурному облику современной России, прошедшей сегодня в МИА "Россия сегодня".

"Россия – страна, которая будет развиваться и развивается. И никакие санкции нас не остановят. А развивающаяся экономика – это потребность в дополнительной рабочей силе", – отметил он.

Он также добавил, что мигрантофобия не зависит от состояния на рынке труда.

"Как правило, она возникает по причине сторонних факторов", – сказал Зорин.