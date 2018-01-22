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Война за поворотом: жизнь лагеря беженцев на границе Ливана и Сирии

19:0222.01.2018
(обновлено: 19:49 22.01.2018)
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© РИА Новости / Радик АмировВойна за поворотом: жизнь лагеря беженцев на границе Ливана и СирииВойна за поворотом: жизнь лагеря беженцев на границе Ливана и Сирии
© РИА Новости / Радик Амиров

Мусульмане России, собрав средства на предметы первой необходимости для сирийцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, направили в лагеря сирийских беженцев в Ливане масштабную гуманитарную миссию. Корреспондент РИА Новости Радик Амиров тоже принял участие в этой акции.

"Здесь у нас детские игрушки и шоколад, мусульмане собрали, — говорит муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, погружая в столичном аэропорту на багажную ленту тяжелые коробки. — Давайте я сам". И отстраняет спутников — журналистов, ученых, предпринимателей.

Муфтий отчего-то волнуется, однако вида не подает. Становится ясно: актер Марат Башаров летит с нами, но опаздывает на наш утренний рейс.

В глазах муфтия Москвы читается: "Ох уж мне эти творческие люди! Никакой дисциплины". Но он молчит, только периодически косится на телефон: где же Башаров?!

© РИА Новости / Радик АмировЗдесь тяжелая картина. Несколько десятков палаток — это всего лишь обитые белым брезентом деревянные каркасы
© РИА Новости / Радик Амиров
Здесь тяжелая картина. Несколько десятков палаток — это всего лишь обитые белым брезентом деревянные каркасы

Завтра в это же время мы будем спешно собираться на север Ливана. Муфтий и Башаров поедут в одной машине. А еще через пару часов уже на границе с Сирией они, пройдя приличное расстояние по щиколотку в грязи, стоя в кузове грузовика, начнут раздавать гуманитарную помощь. Сначала под солнцем, затем под проливным дождем.

Русские Ливана

После прилета в Бейрут нас везут в Российский культурный центр на встречу с русскоязычной аудиторией.

— Численно русская община в Ливане по сравнению с другими не очень большая, — говорит глава центра Вадим Зайчиков. — Но на Ближнем Востоке русские Ливана одна из самых активных общин. Вот увидите. Они вам, господин Башаров, сейчас на творческой встрече интересные вопросы зададут, готовьтесь!

Актер Марат Башаров оформляет опекунство над сирийскими детьми
© РИА Новости / Радик Амиров
Марат Башаров в Ливане оформил опекунство над сирийскими детьми-беженцами
Действительно, аудитория оказалась очень смелой и многочисленной: зал нашего представительства был забит до отказа. Аудитория знала, например, количество фильмов с участием высокого гостя. Сам же высокий гость, Башаров, понятия не имел о точном количестве лент с собственным участием. Практически все зрители пришли с огромными букетами.

— Нас интересует все, что происходит на родине. Если можно, приезжайте чаще, возьмите с собой друзей — актеров, режиссеров, спортсменов! — просили они.

— Мы здесь почти из всех республик и областей России, — говорит Нина, уроженка Питера, она вышла замуж за ливанца и сменила Северную столицу на столицу Ливана. — Наши дети по большей мере считают родными два языка — арабский и русский.

— У нас, в отличие от южного соседа, настоящий голод по творческим встречам и подобным вечерам. В прошлые годы в Ливан приезжали Патрисия Каас, Элтон Джон, другие звезды. А русские гены напоминают о себе — ну Каас, ну сэр Элтон Джон. А хочется своего, родного! Хочется услышать ядреных частушек под балалайку! — уверяет Светлана.

© РИА Новости / Радик АмировВ лагере проживает порядка 800 человек, из них 500 детей
© РИА Новости / Радик Амиров
В лагере проживает порядка 800 человек, из них 500 детей

— Нашим требуется больше подобных концертов, — Вадим Зайчиков разводит руки. — Так получилось, что в соседние страны известные гости приезжают куда чаще, нежели сюда. Но настало время исправлять ситуацию, о России здесь надо говорить как можно больше и чаще, и культурные и религиозные связи между Москвой и Бейрутом расширять надо. Словом, мы хотим верить, что в будущем русская община Ливана увидит своих артистов на наших площадках. Приезжайте, ребята, приезжайте!

Граница Ливана и Сирии. Лагерь

Наутро мы въезжаем в лагерь беженцев в районе Аккар — чуть ближе к сирийской границе после Триполи. Вдали виден еще один город — это уже Сирия. Через пару километров конвой, груженный дизельным топливом, матрасами, теплыми вещами и, главное, подарками для сирийских детей от россиян, въезжает в лагерь.

Здесь тяжелая картина. Несколько десятков палаток — это всего лишь обитые белым брезентом деревянные каркасы. Железные туалеты находятся в двух метрах от самих палаток. На веревках сушится белье, в большей степени детское.

Внутри палаток — печь буржуйка, на полу привычные ковры, в углу что-то наподобие кухни — стол, стулья и дешевая посуда. В каких-то палатках есть матрасы, в каких-то нет. Здесь привыкли спать на земле.

— В лагере проживает порядка 800 человек, из них 500 детей, — нас сопровождает Ахмед, бывший футболист популярного клуба "Аль-Ансар". После травмы он оставил большой спорт и теперь занимается гуманитарными проектами. — Посмотрите, у абсолютного большинства нет одного из родителей. По шариату такие дети считаются сиротами.

Дети напуганы и совсем не идут на контакт. При виде фотоаппарата многие начинают плакать.

"Не надо, спрячьте аппарат, — говорит Ахмед. — Техника у них ассоциируется с оружием: они выросли на войне".

— У меня четверо детей, — из палатки выходит средних лет мужчина. — Гляньте, у троих моих ребят на голове не растут волосы. Врачи говорят, это стресс от пережитого. И только у младшей все в порядке: она, конечно, слышала разрывы снарядов в нашем городе Дейр-эз-Зор, но с первых месяцев находится здесь в относительной тишине.

Дети в поселении Арран на севере-востоке Алеппо
© РИА Новости
Гуманитарная миссия во главе с муфтием Москвы помогла беженцам САР в Ливане
Бредем вдоль палаток, а навстречу женщина, на руках которой четырехлетняя дочь. Кожа живота и ног ребенка обуглена — результат взрыва в ее сирийской деревне. Мать девочки сокрушается: надо думать о том, как ее выдать замуж (а это уже скоро, лет через пятнадцать), а у нее кожа не лечится.

Здесь продолжается жизнь, здесь думают о будущем. Сидя на сырой земле, ночуя на земле, гуляя между продуваемых палаток и размышляя у сирийской границы.

Шукран ли ар-раис ар-Русий Путин

Один из тех, кто носит коробки с гумпомощью от имени россиян (в нашей группе татары, русские, ингуши, таджики, азербайджанцы), — Тимур Бекмурзиев. Он по-кавказски подгоняет нас на свойственный ему манер: "Дауай! Дауай! Люди ждут". Тимур разрывает в кузове коробки, достает теплые вещи, по ранее составленным спискам раздает сирийцам со словами "Бисмилла ир-рахман ир-рахим".

Он подсказывает муфтию Москвы Ильдару Аляутдинову и актеру Марату Башарову из машины напротив, что и как делать, кому и как отдавать матрасы, теплые вещи. Тимуру можно все — он самый старший в нашей группе, и мы его слушаемся, даже муфтий Ильдар-хазрат не перечит. Тимур старший, этим все сказано.

Люди подходят, берут то, что дали, и абсолютно счастливые отходят в сторону, несут свое добро в свои лачуги.

Отдельно идем в те семьи, где по четверо, пятеро, а то и шестеро детей. Все они растут без отцов — кто-то погиб во время вылазок террористов, кто-то просто пропал.

"Моего мужа забрали боевики. Они приехали, сказали, кто-то слышал, как он что-то в адрес бандитов сказал, скрутили, избили, бросили в машину. Больше мы его не видели, — рассказывает Амина, беженка из небольшой сирийской деревни. — Он только успел крикнуть: детей береги. Женщина не плачет — она постоянно думает о своих детях, а не о пропавшем муже. Очевидно, его никогда не вернуть.

© РИА Новости / Радик АмировВсе они растут без отцов — кто-то погиб во время вылазок террористов, кто-то просто пропал
© РИА Новости / Радик Амиров
Все они растут без отцов — кто-то погиб во время вылазок террористов, кто-то просто пропал

Девочкам дарим куклы — девочки безмерно счастливы. Мальчикам дарим машинки — радости нет предела.

— Мы здесь по благословению муфтия России Равиля Гайнутдина, — говорит Аляутдинов. — Мусульмане России, да и все россияне на вашей стороне. Даст Аллах, когда-нибудь вернетесь к себе домой. Хотелось бы, чтобы это было как можно скорее…

После этих слов в палатках стоит неудобная тишина.

Помимо гуманитарной помощи мы раздали почти все наличные, что у нас имелись в карманах. На обратной дороге вымокшие (попали под дождь), уставшие, спрашиваем друг у друга: деньги-то остались?! "Только на карте", — и выворачиваем пустые карманы.

На вечер запланировано официальное оформление опекунства сирийских детей Маратом Башаровым. Актер, сильно волнуясь, ходит вдоль отеля в Бейруте в ожидании встречи. Все же хоть и опекунство, но за кого-то поручаешься. Это не только благое дело, но и ответственность.

— Мы вас ждем в России, — Башаров после оформления опекунства явно доволен и обнимает пятилетнего Ахмада и семилетнюю Асму. — В Москве в феврале большая постановка спектакля "Разговор с душой" — приезжайте, о билетах и проживании не беспокойтесь.

Рядом с нами сидят мамы Ахмада и Асмы — Муна Абдель Хамид и Фатина Атай. Они готовы приехать, но просят "попозже, когда у вас, в России, будет тепло".

На прощание Ахмад сильно бьет по протянутой руке Башарова. Марат нарочно падает на пол и говорит: "А ты, оказывается, сильный, Ахмад".

В лагере беженцев, в сиротском приюте, где живут сирийские дети, в детской школе под Бейрутом, на встрече с Ахмадом и Асмой мы постоянно слышим: "Шукран!" ("Спасибо!").

Но еще чаще слышны эти слова: "Шукран ли ар-раис ар-Русий Путин!". Перевод не нужен.

Радик Амиров специально для проекта "Социальный навигатор"

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