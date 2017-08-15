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PROМигрантов

Таджики в России получают меньше других мигрантов СНГ

14:2215.08.2017
(обновлено: 14:24 15.08.2017)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынТаджики в России получают меньше других мигрантов СНГТаджики в России получают меньше других мигрантов СНГ
© РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Средняя заработная плата трудовых мигрантов из Таджикистана, работающих в России, оказалась самой низкой среди всех иностранных граждан, приезжающих на заработки в РФ, сообщается на портале "Россия для всех".

Хостел для мигрантов в Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В среднем таджикские граждане, трудоустроенные легально, получают 27,9 тыс. рублей, а нелегальные мигранты из РТ — 25,1 тыс. рублей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование Центра этнополитических и региональных исследований, подготовленное для НИУ "Высшая школа экономики".

Легальные мигранты из соседнего Узбекистана в РФ, согласно опросу, получают в среднем 29 тыс. рублей, а нелегальные — 27,2 тыс. рублей. Граждане же входящего в Евразийский экономический союз Кыргызстана, которым не нужно получать разрешительные документы для работы в России, получают по 29,3 тыс. рублей и 27,2 тыс. рублей соответственно.

Наибольший доход зафиксировали у белорусов — 41,1 тыс. рублей. При этом данных о зарплате нелегально работающих граждан Белоруссии нет, возможно, из-за того, что никакие дополнительные расходы российские предприятия при их оформлении не несут, так как страна является союзным государством.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время заседания коллегии МВД России. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Далее среди иностранных работников с наибольшим доходом в РФ следуют азербайджанцы и грузины, легально устроенные из которых получают по 35,9 тыс. рублей. Однако в случае нелегального трудоустройства выходцы из Грузии значительно превосходят граждан Азербайджана (33,5 тыс. рублей против 29,9 тыс. рублей). Мигранты из еще одной закавказской республики, Армении, получают в среднем 31,1 тыс. рублей, а при отсутствии официального оформления — 28,1 тыс. рублей.

Кто больше?

Среди высокооплачиваемых мигрантов оказались и граждане Молдовы, которым платят по 35,3 тыс. рублей официально и не на много ниже нелегальным гражданам этой страны в РФ — 33,2 тыс. рублей.

Выходцы из Украины, которая в последние три года является главным поставщиком трудовых мигрантов в Россию, получают по 30,8 и 30,2 тыс. рублей соответственно.

Казахстанцам, согласно исследованию, платят в среднем 31,6 тыс. рублей (легальному работнику) и 27,3 тыс. рублей (нелегальным).

Средний доход трудовых мигрантов, по данным авторов исследования, составляет 30,1 тыс. рублей, а разница между заработками легальных и нелегальных мигрантов относительно небольшой.

Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Различия в доходах работников из разных стран, по мнению замдиректора Института демографии НИУ ВШЭ Михаила Денисенко, связана "со сферами деятельности, в которых заняты мигранты, и сроками, в течение которых они осуществляют эту деятельность".

Кроме того средний доход иностранных работников в РФ стал еще ближе к средней зарплате самих россиян, которая составляет 35,8 тыс. рублей, что чуть меньше, чем у работающих легально на территории России азербайджанцев, белорусов и грузин.

При этом продолжительность рабочей недели у мигрантов в полтора раза дольше, чем у граждан РФ, — 59 часов против 39,6 часов.

Работодателями мигрантов в основном выступают малые (40,3%) и средние (35,7%) предприятия, которые доверяют им неквалифицированную работу, хотя на родине 60% из них работали по более высокой квалификации.

Треть всех опрошенных иностранцев в России работают в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспорта и бытовых изделий, еще 13,9% — в коммунальных, социальных и персональных услугах. Доля мигрантов в строительстве сократилось до 16,4% по сравнению с 23,1% в 2011 году, а в домашних хозяйствах, наоборот, вырос почти вдвое — до 8%.

Русский и Россия

Сколько стоят патенты для мигрантов в регионах России в 2017 году?
© РИА Новости, Инфографика
Сколько стоят патенты для мигрантов в регионах России в 2017 году?
Также граждане Таджикистана наряду с выходцами из Узбекистана реже всего используют русский язык на работе в качестве основного для общения — 53,8% и 53,1% соответственно. Дома и вовсе только 8,5% таджиков говорят на русском, что опять же самый низкий показатель среди всех иностранце в России. Как и в случае общения с друзьями, с которыми по-русски разговаривают только 12,9% граждан РТ. Хотя в последнем случае несильно отличаются и граждане Кыргызстана и Узбекистана (13% и 13,6% соответственно).

"В последние 10-15 лет городская миграция сменяется на сельскую, где в принципе население менее образованное и хуже знает какой-то язык, кроме родного. Пройдет время, картинка будет еще ярче, если мы не будем ничего предпринимать — у нас же нет специальных программ по обучению русскому языку, продвижению русского языка. Русский язык уходит из республик", — заявил изданию директор Центра миграционных исследований Дмитрий Полетаев.

Также из числа работающих граждан Таджикистана в РФ только 35,2% хотели бы остаться навсегда, меньше — киргизы (24,8%), узбеки (19,9%) и выходцы из Белоруссии (34,2%), входящей с Россией в Союзное государство.

Четверть мигрантов хотела бы постоянно ездить между Россией и Таджикистан, чуть меньше (21%) — поработать год-другой и вернуться на родину, а каждый девятый таджик планирует заработать денег и через несколько месяцев уехать домой.

Социологический опрос мигрантов из стран Содружества независимых государств и Грузии проводился в феврале-марте 2017 года среди 8,7 тыс. человек, включая как временных трудовых мигрантов, так и иностранцев с разрешением на временное проживание или видом на жительство.

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