Таджики в России получают меньше других мигрантов СНГ

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Средняя заработная плата трудовых мигрантов из Таджикистана, работающих в России, оказалась самой низкой среди всех иностранных граждан, приезжающих на заработки в РФ, сообщается на портале "Россия для всех".

В среднем таджикские граждане, трудоустроенные легально, получают 27,9 тыс. рублей, а нелегальные мигранты из РТ — 25,1 тыс. рублей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование Центра этнополитических и региональных исследований, подготовленное для НИУ "Высшая школа экономики".

Легальные мигранты из соседнего Узбекистана в РФ, согласно опросу, получают в среднем 29 тыс. рублей, а нелегальные — 27,2 тыс. рублей. Граждане же входящего в Евразийский экономический союз Кыргызстана, которым не нужно получать разрешительные документы для работы в России, получают по 29,3 тыс. рублей и 27,2 тыс. рублей соответственно.

Наибольший доход зафиксировали у белорусов — 41,1 тыс. рублей. При этом данных о зарплате нелегально работающих граждан Белоруссии нет, возможно, из-за того, что никакие дополнительные расходы российские предприятия при их оформлении не несут, так как страна является союзным государством.

Далее среди иностранных работников с наибольшим доходом в РФ следуют азербайджанцы и грузины, легально устроенные из которых получают по 35,9 тыс. рублей. Однако в случае нелегального трудоустройства выходцы из Грузии значительно превосходят граждан Азербайджана (33,5 тыс. рублей против 29,9 тыс. рублей). Мигранты из еще одной закавказской республики, Армении, получают в среднем 31,1 тыс. рублей, а при отсутствии официального оформления — 28,1 тыс. рублей.

Кто больше?

Среди высокооплачиваемых мигрантов оказались и граждане Молдовы, которым платят по 35,3 тыс. рублей официально и не на много ниже нелегальным гражданам этой страны в РФ — 33,2 тыс. рублей.

Выходцы из Украины, которая в последние три года является главным поставщиком трудовых мигрантов в Россию, получают по 30,8 и 30,2 тыс. рублей соответственно.

Казахстанцам, согласно исследованию, платят в среднем 31,6 тыс. рублей (легальному работнику) и 27,3 тыс. рублей (нелегальным).

Средний доход трудовых мигрантов, по данным авторов исследования, составляет 30,1 тыс. рублей, а разница между заработками легальных и нелегальных мигрантов относительно небольшой.

Различия в доходах работников из разных стран, по мнению замдиректора Института демографии НИУ ВШЭ Михаила Денисенко, связана "со сферами деятельности, в которых заняты мигранты, и сроками, в течение которых они осуществляют эту деятельность".

Кроме того средний доход иностранных работников в РФ стал еще ближе к средней зарплате самих россиян, которая составляет 35,8 тыс. рублей, что чуть меньше, чем у работающих легально на территории России азербайджанцев, белорусов и грузин.

При этом продолжительность рабочей недели у мигрантов в полтора раза дольше, чем у граждан РФ, — 59 часов против 39,6 часов.

Работодателями мигрантов в основном выступают малые (40,3%) и средние (35,7%) предприятия, которые доверяют им неквалифицированную работу, хотя на родине 60% из них работали по более высокой квалификации.

Треть всех опрошенных иностранцев в России работают в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспорта и бытовых изделий, еще 13,9% — в коммунальных, социальных и персональных услугах. Доля мигрантов в строительстве сократилось до 16,4% по сравнению с 23,1% в 2011 году, а в домашних хозяйствах, наоборот, вырос почти вдвое — до 8%.

Русский и Россия

Также граждане Таджикистана наряду с выходцами из Узбекистана реже всего используют русский язык на работе в качестве основного для общения — 53,8% и 53,1% соответственно. Дома и вовсе только 8,5% таджиков говорят на русском, что опять же самый низкий показатель среди всех иностранце в России. Как и в случае общения с друзьями, с которыми по-русски разговаривают только 12,9% граждан РТ. Хотя в последнем случае несильно отличаются и граждане Кыргызстана и Узбекистана (13% и 13,6% соответственно).

"В последние 10-15 лет городская миграция сменяется на сельскую, где в принципе население менее образованное и хуже знает какой-то язык, кроме родного. Пройдет время, картинка будет еще ярче, если мы не будем ничего предпринимать — у нас же нет специальных программ по обучению русскому языку, продвижению русского языка. Русский язык уходит из республик", — заявил изданию директор Центра миграционных исследований Дмитрий Полетаев.

Также из числа работающих граждан Таджикистана в РФ только 35,2% хотели бы остаться навсегда, меньше — киргизы (24,8%), узбеки (19,9%) и выходцы из Белоруссии (34,2%), входящей с Россией в Союзное государство.

Четверть мигрантов хотела бы постоянно ездить между Россией и Таджикистан, чуть меньше (21%) — поработать год-другой и вернуться на родину, а каждый девятый таджик планирует заработать денег и через несколько месяцев уехать домой.

Социологический опрос мигрантов из стран Содружества независимых государств и Грузии проводился в феврале-марте 2017 года среди 8,7 тыс. человек, включая как временных трудовых мигрантов, так и иностранцев с разрешением на временное проживание или видом на жительство.

Выпуск продукции осуществлен при финансовой поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.