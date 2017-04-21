Бальбек: устранены препятствия для возвращения всех крымских татар

Новый закон, подписанный президентом России, устранил последние препятствия для возвращения крымских татар на свою историческую родину, заявил депутат Государственной Думы РФ от полуострова Руслан Бальбек. Об этом сообщает портал "Россия для всех".

Закон, подписанный Владимиром Путиным, предусматривает ряд льгот для незаконно депортированных из Крымской АССР народов или их родственников (бабушка, дедушка, отец, мать, супруг, супруга, дети, внуки, брат, сестра, усыновитель) при получении вида на жительство в России, в том числе упрощенный порядок предоставления документа.

"Не только устранены последние препятствия на пути возвращения незаконно депортированных народов Крыма к своим истокам, но и дана возможность соединиться тем семьям, члены которых в силу различных жизненных обстоятельств стали гражданами разных стран", — отметил Руслан Бальбек.

Этот шаг, по словам депутата, напрашивался давно, но реализовался только сегодня.

"Россия открыла реабилитированным крымским татарам, грекам, немцам, армянам и итальянцам путь домой. Это как раз то, чего не было сделано за четверть века властями Украины", — сказал парламентарий.