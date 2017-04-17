Амнистия мигрантов из Таджикистана в России: кого касается, что делать

Российские власти объявили амнистию, в рамках которой гражданам Таджикистана, находящимся на территории РФ нелегально или совершившим мелкие правонарушения, их проступки могут быть прощены, а сами они легализованы, сообщает портал "Россия для всех".

Ранее аналогичная процедура проходила в отношении граждан Молдовы. Тогда, как и в случае с таджикскими мигрантами, министерство внутренних дел РФ, силами которого и проводится амнистия, официальных объявлений не делало.

Причины такого решения не сообщаются. Сама амнистия по отношению к таджикским мигрантам, по данным источников, объявлена внутренним распоряжением МВД.

"На самом деле это все, конечно, результат встречи президентов Таджикистана и России в Душанбе, прошедшей в конце февраля", — сообщил источник, знакомый с ситуацией, интернет-порталу "Россия для всех".

В течение этого льготного периода полицейским сотрудникам МВД приказано не привлекать к административной ответственности граждан Таджикистана, находящихся на территории РФ с нарушением режима пребывания.

Легализация нарушителей на территории РФ

Объявленная амнистия дает возможность гражданам Таджикистана, которые находятся на территории России нелегально (то есть превысили трехмесячный срок пребывания в стране без законных на то оснований), пройти процедуру легализации. Это подразумевает получение новой (чистой) миграционной карты, с которой можно будет встать на миграционный учет и, например, сделать патент. Амнистия не является бессрочной и проходит с 25 марта по 24 апреля включительно.

"Срок, на который гражданин РТ превысил пребывание в РФ, не имеет значения. Главное, чтобы он обратился в управление по вопросам миграции ГУ МВД по своему району. Многие из-за этой проблемы находятся в тени, и весь смысл этой акции состоит в том, чтобы они могли в течение месяца выйти из тени и легализоваться", — говорит источник.

При этом если у человека превышен срок пребывания и он решил уехать до 24 апреля, то сначала ему необходимо легализоваться, так как в противном случае, если он уедет, не воспользовавшись амнистией, обратно уже вернуться не сможет, так как система автоматически поставит ему запрет на въезд.

"После легализации предыдущий срок, в течение которого гражданин Таджикистана находился в РФ нелегально, полностью обнуляется, он начинает все с чистого листа. Ему выдается миграционная карта, чтобы встать на учет. То есть если человек даже 23 апреля пришел в это окошко по месту пребывания и встал на учет, то дальше может получить патент", — сказал собеседник.

Гражданину РТ нужно обратиться в территориальный орган главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России своего района (по месту пребывания), где ему выдадут бланк заявления, после заполнения и подачи которого ему будет выдана новая миграционная карта, что даст возможность пребывания в РФ на 90 дней.

"Гражданин может пойти в отделение ГУВМ МВД по месту пребывания. Главное, чтобы у него был на руках документ, удостоверяющий его личность, то есть загранпаспорт, у которого срок действия еще не истек. И там он заполняет форму заявки и вместе с паспортом сдает в отдел, ему заполняют новую миграционную карту. Какое-то время он, конечно, ожидает пока это все оформляется, потому что, естественно, МВД тоже этого человека должно проверить по своим каналам, не в розыске ли он и так далее", — сказал источник.

При этом если иностранный гражданин уже имеет просроченную миграционную карту, то к административной ответственности его не привлекут и применять наказание в виде выдворения не будут.

В случае утери/отсутствия миграционной карты гражданину выдадут ее дубликат (при необходимости также с продлением срока временного пребывания в РФ).

Отменить запрет на въезд

Не менее важным пунктом объявленной амнистии стала возможность отмены запрета на въезд в отношении некоторых категорий граждан Таджикистана, попавших в этот список. Открытие въезда не зависит от срока, на который запрещен въезд таджикскому мигранту, а зависит от совершенных правонарушений.

Запрет на въезд снимается тем гражданам Таджикистана, которым ранее был запрещен въезд в Россию за неоднократные административные нарушения (два и более раз) в течение трех лет (пункт 4 статьи 26 ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ"), а также тем, кто не выехал за пределы страны в течение 30 дней со дня окончания срока временного пребывания в РФ (пункт 8 того же закона).

На граждан РТ, которым был запрещен въезд в РФ за другие правонарушения, амнистия не распространяется.

"Очень важно донести до наших граждан, что никто и никак (имеются в виду посредники) не сможет отменить запрет на въезд, если таковой поставлен. Всем невъездным, которых могла охватить амнистия, въезд уже открыт автоматически. На остальные категории граждан — лиц, совершивших тяжкие преступления, то есть уголовное правонарушение, или злостных административных правонарушителей — амнистия не распространяется, и им придется дожидаться окончания срока, на который им запрещен въезд РФ", — пояснил собеседник "России для всех".

Еще одним важным моментом является то, что если иностранцу въезд в Россию был запрещен решением суда, то вне зависимости от статей, которые он нарушил (если даже они входят в перечень амнистируемых), въезд ему открыт быть не может.

"Тут надо понимать что на людей, которые за какое-то административное нарушение были выдворены по решению суда, эта амнистия не распространяется", — сказал собеседник.

В каждом районном отделении ГУВМ МВД РФ, по словам собеседника, работает специальное окошко, которое занимается только вопросами амнистии граждан Таджикистана. Но здесь, по его словам, главное не ошибиться и не пойти в ОМВД (отделение МВД), где вообще могут быть не в курсе объявленной амнистии, а пойти именно в отделение ГУВМ МВД (в Москве, например, они находятся в зданиях многофункциональных центров "Мои документы").

Граждане Таджикистана уже начали обращаться за легализацией. В частности, за амнистией сейчас обращаются в Москве и Подмосковье. Никаких проблем пока замечено не было, но некоторые граждане жалуются, что сотрудники полиции не в курсе объявленной акции, но это в том случае, если иностранный гражданин посещал именно ОМВД, а не отделение ГУВМ МВД. При возникновении каких-либо проблем просят обращаться по телефонам сотрудников, которые находятся в постоянном контакте с миграционными властями регионов (контакты ниже).

Те, кто находятся в Таджикистане, могут обращаться в представительства министерства труда, миграции и занятости населения РТ в своих городах, но лучше всего проверить открыт или закрыт въезд в РФ конкретному гражданину на сайте МВД России.

Контакты для справки

В случае возникновения сложностей и непонимания граждане Таджикистана могут обращаться в представительство министерства труда, миграции и занятости населения РТ в РФ по миграции по следующим номерам телефонов:

Москва: +7 (495) 967-98-44, +7 (926) 255-09-27, +7 (968) 399-04-04, +7 (968) 476-01-50,+7 (925)236-67-85, +7 (985) 072-61-71;

Екатеринбург (Урал): +7 (905) 805-57-77;

Новосибирск (Сибирь): +7 (923) 119-76-76;

Казань (Приволжье): +7 (906) 329-28-28;

Хабаровск (Дальний Восток): +7 (924) 319-00-88;

Таджикистан (NGN): +992 (44) 640-19-51, + 992 (44) 640-91-99.

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