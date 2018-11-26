В последние годы ведется много дискуссий о смещении информационных потоков, о том, что молодёжь предпочитает иные источники знания и общения, отличные от традиционных. "Социальный навигатор" совместно с МГПУ подготовили к Всемирному дню информации инфографику, рассказывающую о том, как и каким способом современный человек получает информацию, какие каналы связи предпочитает и сколько времени находится "на связи".
Говорит и показывает: как и откуда мы получаем информацию сегодня
09:1026.11.2018
(обновлено: 11:13 26.11.2018)
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