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Типичные подделки: любой обман за ваши деньги

10:5005.06.2017
0630
Фианит
Лабораторное проведение тестирования качества бриллиантов
Часть коллекции серебряных изделий РЭУ им. Плеханова
Ювелирные украшения из золота
Меховые шкурки
Мех
Натуральная кожа электрического ската и имитация (сверху)
Кожа
Конкурс красоты Мисс Москва 2010
Вино
Вино
Экспертиза вина
Торговля алкоголем
Экспертиза крепких алкогольных напитков
Производство кофе на предприятии корпорации Союз
Кофе
Парфюмерия
Парфюм
Экспертиза мяса
Экспертиза мяса
Мясной отдел гипермаркета в Новосибирске. Архивное фото
Экспертиза масла
© РИА НовостиДрагоценные камни чаще всего подделывают тремя способами. Во-первых, мошенники выдают полудрагоценные и поделочные камни за драгоценные (горный хрусталь за бриллиант, хризолит за изумруд, шпинель за рубин). Во-вторых, вместо драгоценных камней продают искусственные или синтетические (фианиты и карбид кремния выдают за бриллианты, синтетические корунды за природные сапфиры, стекло за горный хрусталь). Третий способ обмана более тонкий – это завышение экспертных характеристик камня.

На снимке: страз с 57 гранями, ограненный классической бриллиантовой огранкой.


Фианит
© РИА Новости
Драгоценные камни чаще всего подделывают тремя способами. Во-первых, мошенники выдают полудрагоценные и поделочные камни за драгоценные (горный хрусталь за бриллиант, хризолит за изумруд, шпинель за рубин). Во-вторых, вместо драгоценных камней продают искусственные или синтетические (фианиты и карбид кремния выдают за бриллианты, синтетические корунды за природные сапфиры, стекло за горный хрусталь). Третий способ обмана более тонкий – это завышение экспертных характеристик камня.

На снимке: страз с 57 гранями, ограненный классической бриллиантовой огранкой.


© РИА НовостиВизуально оценить подлинность или рыночную стоимость камня в изделии во многих случаях невозможно, поэтому перед совершением дорогостоящей покупки лучше обратиться к специалистам. Они проведут исследование, в том числе с применением лабораторных методов.

На снимке: проверка подлинности бриллиантов с помощью измерения их теплопроводности на специальном детекторе. Алмазы необычных цветов в природе встречаются редко.

Лабораторное проведение тестирования качества бриллиантов
© РИА Новости
Визуально оценить подлинность или рыночную стоимость камня в изделии во многих случаях невозможно, поэтому перед совершением дорогостоящей покупки лучше обратиться к специалистам. Они проведут исследование, в том числе с применением лабораторных методов.

На снимке: проверка подлинности бриллиантов с помощью измерения их теплопроводности на специальном детекторе. Алмазы необычных цветов в природе встречаются редко.

© РИА НовостиВ ювелирном изделии могут быть подменены отдельные части. Например, в цепочках могут быть фальсифицированы некоторые звенья, к поддельным цепочкам и кулонам могут быть присоединены замки из настоящего золота с настоящими клеймами.

На снимке цепочки различных плетений – часть коллекции серебряных изделий РЭУ им. Плеханова.

Часть коллекции серебряных изделий РЭУ им. Плеханова
© РИА Новости
В ювелирном изделии могут быть подменены отдельные части. Например, в цепочках могут быть фальсифицированы некоторые звенья, к поддельным цепочкам и кулонам могут быть присоединены замки из настоящего золота с настоящими клеймами.

На снимке цепочки различных плетений – часть коллекции серебряных изделий РЭУ им. Плеханова.

© РИА Новости / Юрий СомовПерейти в фотобанкСодержание драгоценного металла в изделии можно определить только лабораторными методами. Наличие государственного пробирного клейма является определенной гарантией подлинности, но, тем не менее, встречаются и поддельные клейма.Ювелирные украшения из золота
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
Содержание драгоценного металла в изделии можно определить только лабораторными методами. Наличие государственного пробирного клейма является определенной гарантией подлинности, но, тем не менее, встречаются и поддельные клейма.
© РИА НовостиПодделать целую шкуру довольно сложно из-за разницы в анатомии животных. Зато подделки встречаются в готовых изделиях. Менее ценная шкурка выдается за шкурку более ценного вида. Например, колонка выдают за норку, которая стоит ощутимо дороже. Чаще всего для фальсификации применяют крашение, щипку (удаление остевых волос), стрижку и шлифование кожевой ткани.

На снимке: шкура колонка (светлого цвета) и шкура норки (темного цвета).


Меховые шкурки
© РИА Новости
Подделать целую шкуру довольно сложно из-за разницы в анатомии животных. Зато подделки встречаются в готовых изделиях. Менее ценная шкурка выдается за шкурку более ценного вида. Например, колонка выдают за норку, которая стоит ощутимо дороже. Чаще всего для фальсификации применяют крашение, щипку (удаление остевых волос), стрижку и шлифование кожевой ткани.

На снимке: шкура колонка (светлого цвета) и шкура норки (темного цвета).


© РИА НовостиЛучшая защита от подделки меховых изделий – приобретение целых шкурок и пошив меховых изделий на заказ. При покупке мех разных животных можно различить визуально. Например, волос на шкуре стриженого и осветленного бобра более длинный и густой, чем на шкурке стриженой норки, у которой мех мягче и короче, а кожевая ткань тоньше и пластичнее.Мех
© РИА Новости
Лучшая защита от подделки меховых изделий – приобретение целых шкурок и пошив меховых изделий на заказ. При покупке мех разных животных можно различить визуально. Например, волос на шкуре стриженого и осветленного бобра более длинный и густой, чем на шкурке стриженой норки, у которой мех мягче и короче, а кожевая ткань тоньше и пластичнее.
© РИА НовостиНаиболее распространённый способ подделки изделий из натуральной кожи – имитация кожи из дорогих шкур. При высококачественном тиснении изделие из шкуры крупного рогатого скота может довольно точно имитировать кожу крокодила, змеи или ската. Натуральная кожа также может быть заменена искусственной или композиционной (материалом из прессованных кожевенных отходов: обрези, стружки, муки).

На снимке: натуральная кожа электрического ската (бордовая), сверху имитация – тиснёная кожа из шкур крупного рогатого скота.

Натуральная кожа электрического ската и имитация (сверху)
© РИА Новости
Наиболее распространённый способ подделки изделий из натуральной кожи – имитация кожи из дорогих шкур. При высококачественном тиснении изделие из шкуры крупного рогатого скота может довольно точно имитировать кожу крокодила, змеи или ската. Натуральная кожа также может быть заменена искусственной или композиционной (материалом из прессованных кожевенных отходов: обрези, стружки, муки).

На снимке: натуральная кожа электрического ската (бордовая), сверху имитация – тиснёная кожа из шкур крупного рогатого скота.

© РИА НовостиВ простых случаях подделку можно выявить визуально. Например, фактура кожи змеи такова, что чешуйки расположены «внахлёст», а у имитации – «стык в стык». Более искусные подделки выявляются экспертизой: поперечный срез кожи покажет ее строение, что позволит определить происхождение материала.

На снимке: темно-зеленый фрагмент кожи – лягушка (оригинал), светло-зеленый фрагмент кожи – водяная змея (оригинал).

Кожа
© РИА Новости
В простых случаях подделку можно выявить визуально. Например, фактура кожи змеи такова, что чешуйки расположены «внахлёст», а у имитации – «стык в стык». Более искусные подделки выявляются экспертизой: поперечный срез кожи покажет ее строение, что позволит определить происхождение материала.

На снимке: темно-зеленый фрагмент кожи – лягушка (оригинал), светло-зеленый фрагмент кожи – водяная змея (оригинал).

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаВ производстве поддельной обуви довольно часто применяется примитивный обман. Более дешевый велюр выдают за дорогую замшу, которая легко переносит дождь и снег, но практически не используется для массового производства обуви из-за малой толщины, низкой прочности и высокой стоимости. Основные стельки из натуральной кожи могут заменить картонными.Конкурс красоты Мисс Москва 2010
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
В производстве поддельной обуви довольно часто применяется примитивный обман. Более дешевый велюр выдают за дорогую замшу, которая легко переносит дождь и снег, но практически не используется для массового производства обуви из-за малой толщины, низкой прочности и высокой стоимости. Основные стельки из натуральной кожи могут заменить картонными.
© РИА НовостиНаиболее грубый способ подделки вина – выдача за вино окрашенного ароматизированного спиртового раствора. Часто встречается шаптализация вина – улучшение качества вина с помощью подсахаривания виноградного сусла и снижения кислотности истолченным мелом.Вино
© РИА Новости
Наиболее грубый способ подделки вина – выдача за вино окрашенного ароматизированного спиртового раствора. Часто встречается шаптализация вина – улучшение качества вина с помощью подсахаривания виноградного сусла и снижения кислотности истолченным мелом.
© РИА НовостиВ других случаях столовые вина выдаются за вина защищенных географических указаний и вина защищенных наименований места происхождения (российское за итальянское или французское).Вино
© РИА Новости
В других случаях столовые вина выдаются за вина защищенных географических указаний и вина защищенных наименований места происхождения (российское за итальянское или французское).
© РИА НовостиСамый тонкий вид фальсификации вина – продажа вина одного года под видом урожая другого года. Грубые подделки вин можно распознать визуально (по наличию или отсутствие блеска, цвету и прозрачности), органолептически (по вкусу и запаху), тонкие – с помощью химического анализа.Экспертиза вина
© РИА Новости
Самый тонкий вид фальсификации вина – продажа вина одного года под видом урожая другого года. Грубые подделки вин можно распознать визуально (по наличию или отсутствие блеска, цвету и прозрачности), органолептически (по вкусу и запаху), тонкие – с помощью химического анализа.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСмертельно опасный способ грубой фальсификации крепких алкогольных напитков – использование метилового спирта вместо этилового. Часто встречается завышение возраста (подмена выдержанных спиртов невыдержанными), подделка выдержки (добавление экстрактов), замена солодовых спиртов зерновыми.Торговля алкоголем
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Смертельно опасный способ грубой фальсификации крепких алкогольных напитков – использование метилового спирта вместо этилового. Часто встречается завышение возраста (подмена выдержанных спиртов невыдержанными), подделка выдержки (добавление экстрактов), замена солодовых спиртов зерновыми.
© РИА НовостиНаиболее грубые подделки можно выявить по внешнему виду бутылки (этикетка, стекло и т.д.), более тонкие – по вкусу и запаху. Наиболее качественные подделки может выявить только сложный лабораторный анализ.Экспертиза крепких алкогольных напитков
© РИА Новости
Наиболее грубые подделки можно выявить по внешнему виду бутылки (этикетка, стекло и т.д.), более тонкие – по вкусу и запаху. Наиболее качественные подделки может выявить только сложный лабораторный анализ.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкСамый распространенный способ фальсификации кофе – выдача робусты за арабику. Таких фальшивок на рынке до четверти от всего объема продаваемого кофе. Даже под очень известными брендами может продаваться кофе, качество которого не соответствует заявленному на этикетке (под видом кофе премиум-класса продают кофе даже не первого, а второго сорта).Производство кофе на предприятии корпорации Союз
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Самый распространенный способ фальсификации кофе – выдача робусты за арабику. Таких фальшивок на рынке до четверти от всего объема продаваемого кофе. Даже под очень известными брендами может продаваться кофе, качество которого не соответствует заявленному на этикетке (под видом кофе премиум-класса продают кофе даже не первого, а второго сорта).
© РИА НовостиДля кофе в зернах определить несоответствие можно невооруженным глазом: у качественной арабики зерна должны быть одного размера и формы, идентичной окраски, на каждые сто граммов зерен должно быть не более 6% ломаных зерен и обломков зерна. Для молотого кофе может потребоваться химическая экспертиза (например, методом хроматографии).Кофе
© РИА Новости
Для кофе в зернах определить несоответствие можно невооруженным глазом: у качественной арабики зерна должны быть одного размера и формы, идентичной окраски, на каждые сто граммов зерен должно быть не более 6% ломаных зерен и обломков зерна. Для молотого кофе может потребоваться химическая экспертиза (например, методом хроматографии).
© РИА НовостиПо оценкам экспертов, до 30% всей парфюмерной продукции в России являются контрафактом. Подделывают практически все виды парфюмерных и косметических товаров.Парфюмерия
© РИА Новости
По оценкам экспертов, до 30% всей парфюмерной продукции в России являются контрафактом. Подделывают практически все виды парфюмерных и косметических товаров.
© РИА НовостиСпособы подделки очень разнообразны: от изготовления ассортиментного фальсификата (такой продукт отсутствует в ассортиментной линейке бренда) и грубых подделок (футляр и флакон выполнены из низкокачественных материалов, не соответствующих оригинальной продукции) до фальсификатов высокого уровня, почти неотличимых от оригинала.Парфюм
© РИА Новости
Способы подделки очень разнообразны: от изготовления ассортиментного фальсификата (такой продукт отсутствует в ассортиментной линейке бренда) и грубых подделок (футляр и флакон выполнены из низкокачественных материалов, не соответствующих оригинальной продукции) до фальсификатов высокого уровня, почти неотличимых от оригинала.
© РИА НовостиВидовую фальсификацию мясных товаров (например, замена говядины мясом буйвола, а тушки кролика тушкой кошки) чаще выявляют при пересечении товаром границы таможенного пространства либо в местах неконтролируемой торговли (например, на придорожных стихийных рынках). Мелкие и нечистоплотные изготовители выдают мясосодержащие товары и их аналоги за мясные.Экспертиза мяса
© РИА Новости
Видовую фальсификацию мясных товаров (например, замена говядины мясом буйвола, а тушки кролика тушкой кошки) чаще выявляют при пересечении товаром границы таможенного пространства либо в местах неконтролируемой торговли (например, на придорожных стихийных рынках). Мелкие и нечистоплотные изготовители выдают мясосодержащие товары и их аналоги за мясные.
© РИА НовостиСырое свежее мясо подделать трудно – каждый сорт мяса имеет свою выраженную структуру и цвет. А выявление подделок в готовых изделиях (колбасы, сосиски и т.д.) часто требует лабораторного исследования (в частности, тканевой идентификации посредством узи).Экспертиза мяса
© РИА Новости
Сырое свежее мясо подделать трудно – каждый сорт мяса имеет свою выраженную структуру и цвет. А выявление подделок в готовых изделиях (колбасы, сосиски и т.д.) часто требует лабораторного исследования (в частности, тканевой идентификации посредством узи).
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкФальсифицировать свежесть полуфабрикатов просто: лежалый фарш смешивают со свежим, к полуфабрикату "Шашлык" добавляют уксус и пряности, чтобы скрыть гнилостный запах, а куриную тушку, потерявшую свежесть, направляют на запекание.Мясной отдел гипермаркета в Новосибирске. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Фальсифицировать свежесть полуфабрикатов просто: лежалый фарш смешивают со свежим, к полуфабрикату "Шашлык" добавляют уксус и пряности, чтобы скрыть гнилостный запах, а куриную тушку, потерявшую свежесть, направляют на запекание.
© РИА НовостиНаиболее распространенный способ фальсификации – это подмешивание в сливочное масло растительных масел (пальмового и т.д.), а также спредов и маргаринов. Подделки можно выявить по цвету, вкусу и запаху. При лабораторном анализе масло с добавлением пальмового масла светится синим цветом.Экспертиза масла
© РИА Новости
Наиболее распространенный способ фальсификации – это подмешивание в сливочное масло растительных масел (пальмового и т.д.), а также спредов и маргаринов. Подделки можно выявить по цвету, вкусу и запаху. При лабораторном анализе масло с добавлением пальмового масла светится синим цветом.
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В современном мире подделывают почти все виды товаров от кофе и сливочного масла до мехов и бриллиантов. В некоторых товарных категориях подделки составляют от 25 до 50% объема рынка. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, ежегодный оборот контрафактной и фальсифицированной продукции к 2016 году превысил 460 миллиардов долларов США. Новая фотолента РИА Новости рассказывает о самых распространенных объектах и способах подделки товаров и возможностях их выявления. 

Фотолента подготовлена при поддержке ФГБОУ ВО "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова".

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