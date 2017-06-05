Типичные подделки: любой обман за ваши деньги

В современном мире подделывают почти все виды товаров от кофе и сливочного масла до мехов и бриллиантов. В некоторых товарных категориях подделки составляют от 25 до 50% объема рынка. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, ежегодный оборот контрафактной и фальсифицированной продукции к 2016 году превысил 460 миллиардов долларов США. Новая фотолента РИА Новости рассказывает о самых распространенных объектах и способах подделки товаров и возможностях их выявления.
Фотолента подготовлена при поддержке ФГБОУ ВО "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова".