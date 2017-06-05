Типичные подделки: любой обман за ваши деньги

Лучшая защита от подделки меховых изделий – приобретение целых шкурок и пошив меховых изделий на заказ. При покупке мех разных животных можно различить визуально. Например, волос на шкуре стриженого и осветленного бобра более длинный и густой, чем на шкурке стриженой норки, у которой мех мягче и короче, а кожевая ткань тоньше и пластичнее.