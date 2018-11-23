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«Не могу идти, сердце колет»: 9-летнюю девочку спасет срочная операция

(обновлено: 11:19 23.11.2018)
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© Сергей ВеличкинРената БекбулатоваРената Бекбулатова
© Сергей Величкин

Рената Бекбулатова живет в подмосковной Балашихе. У девочки врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Отверстие со временем достигло угрожающего размера, кардиохирурги московской Филатовской больницы, обследовавшие девочку, настаивают на срочной операции. Ее готовы провести щадящим методом, без вскрытия грудной клетки: закрыть дефект специальным имплантом — окклюдером. Но для девочки из Подмосковья операция в столичной больнице платная, а ее семья не в состоянии собрать требуемую сумму.

Елена Светлова специально для "Социального навигатора"

Папа Ренаты — военный, у военных вся жизнь на колесах, поэтому семье часто приходилось переезжать, и Рената успела поменять шесть детских садов и две школы.

Когда Рената родилась, врач-неонатолог сказал, что у малышки дисплазия тазобедренного сустава легкой степени. Ортопед назначил девочке широкое пеленание, массаж и гимнастику. В каждом городе, куда семья переезжала, Рената наблюдалась у специалистов, которые отмечали нарушение формирования связок и суставов, рекомендовали выполнять специальные упражнения и постоянно носить ортопедическую обувь.

— Бывало, Рената утром просыпается и не может встать из-за боли в бедре, — вспоминает Люба, мама девочки. — Она даже плакала. Я разминала ей сустав, через несколько часов боль проходила. Даже собирались делать операцию в НИИ имени Г.И. Турнера — мы тогда жили в Санкт-Петербурге. Но врачи приняли решение подождать. А потом начались проблемы с сердцем…

Когда Ренате было четыре года, она пожаловалась маме на покалывание в груди. Кардиолог, к которому Люба обратилась в частном порядке, поставил диагноз "открытое овальное окно".

— Я успокоилась, — со вздохом признается Люба, — потому что мне сказали, что с возрастом такой дефект закроется самостоятельно. Но перед поступлением в школу Рената прошла диспансеризацию, в том числе ей сделали УЗИ сердца и ЭКГ. Кардиолога результаты насторожили. Меня предупредили, что операция неизбежна, но пока срочное вмешательство не требуется.

С того момента Рената ежегодно проходила кардиологическое обследование. Каждый раз заключение гласило: размер дефекта без изменений. Но в последнее время состояние девочки ухудшилось.

— Она сильно утомляется от быстрой ходьбы, — рассказывает Люба. — Если мы куда-то спешим, Рената уже через несколько минут жалуется: "Мама, больше не могу идти, сердце колет, давай присядем и отдохнем". Когда дочь поднимается по лестнице, я слышу, как она тяжело и учащенно дышит. Меня тревожит, что у Ренаты все чаще под глазами появляются темные круги.

© Сергей ВеличкинКардиохирург пришел к выводу, что откладывать операцию больше нельзя: сердце работает с перегрузкой, высок риск опасных осложнений.
© Сергей Величкин
Кардиохирург пришел к выводу, что откладывать операцию больше нельзя: сердце работает с перегрузкой, высок риск опасных осложнений.

В октябре этого года Люба отвезла дочь в Детскую городскую клиническую больницу (ДГКБ) №13 имени Н.Ф. Филатова. Девочке сделали УЗИ сердца. Исследование показало, что размер дефекта увеличился до 12 миллиметров. Кардиохирург пришел к выводу, что откладывать операцию больше нельзя: сердце работает с перегрузкой, высок риск опасных осложнений.

— Я объяснила Ренате, что операция совсем не страшная: "Доктор быстро залатает дырочку в твоем сердце, и ты станешь сильной и здоровой!" Она умная девочка и больше не боится.

Рената учится на одни пятерки, прекрасно рисует, играет в шахматы. Вот только танцами ей не разрешили заниматься, так как сердце все хуже справляется с нагрузками.

— Я почему-то быстро устаю, — говорит Рената, — и тогда мне становится больно дышать. Но я придумала способ, как с этим справляться! Я набираю воздух, задерживаю дыхание и жду, когда боль пройдет.

Но боль так просто не пройдет. Нужна операция, на которую у родителей Ренаты нет денег…

Для спасения Ренаты Бекбулатовой не хватает 229 785 руб.

Заведующий отделением кардиохирургии ДГКБ №13 имени Н.Ф. Филатова Владимир Ильин (Москва): "У Ренаты крупный дефект межпредсердной перегородки, который был обнаружен с большим опозданием. Состояние девочки ухудшается, сердце не справляется с нагрузками, уже есть признаки легочной гипертензии. Для предотвращения опасных осложнений дефект нужно закрыть в самое ближайшее время. Мы проведем операцию эндоваскулярно: закроем отверстие окклюдером без разрезов и остановки сердца. После щадящего вмешательства девочка быстро восстановится и сможет вести активный образ жизни".

Стоимость операции 332 010 руб. 102 225 руб. собрали читатели rusfond.ru. Не хватает 229 785 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Ренате Бекбулатовой, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

Экспертная группа Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов в Российской Федерации. Создан в 1996 году как журналистский проект для помощи людям, которые оказались в отчаянном положении. Фонд регулярно публикует просьбы о помощи на страницах газеты "Коммерсантъ" и на сайте rusfond.ru, а также в 170 партнерских региональных СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на "Первом".

Всего собрано свыше 12,329 млрд руб. В 2018 году (на 22 ноября) собрано 1 394 643 192 руб., помощь получили 2139 детей. Мы организуем и акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд — лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО — исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5".

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