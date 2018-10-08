"Не плачь, малыш!". Семилетнюю Полину спасет срочная операция

Полина Ласкина живет в Москве. В сентябре девочка пошла в первый класс. Но высидеть больше 15 минут на уроке ей тяжело. И сосредоточиться трудно, и эмоции контролировать не всегда удается. Виноваты в этом токсины, которые накапливаются в организме девочки из-за врожденной аномалии строения сосудов печени. У Полины остался открытым аранциев проток, который несет кровь в обход печени. Из-за отсутствия фильтрации крови токсины отравляют организм — и в первую очередь мозг ребенка. Девочку спасет операция — закрытие протока, которое позволит направить кровь в нужное русло.

Светлана Иванова специально для "Социального навигатора"

У Полины есть любимая кукла Маша. Она умеет пить воду из бутылочки и издает разные звуки — точь-в-точь как младенец. После школы Полина спешит домой, чтобы покормить свою куклу и уложить ее спать. Девочка даже склеила из альбомных листов книжечку "Наш малыш", где записала рост и вес куклы, обвела фломастером ее ступню и приклеила на страничку прядку своих волос, как будто это волосы Маши.

— Эту куклу мне подарил Дед Мороз, — рассказывает Полина. — В прошлом году я не слушалась маму, поэтому он устроил мне испытательный срок. И кто только придумал, что утром надо есть кашу, а не мороженое? Или учить буквы — вместо мультиков?

В этом вопросе Анастасия, мама Полины, с дочкой категорически не согласна и строго следит за ее правильным питанием.

— Вообще-то Полина у нас очень добрая, — улыбается Анастасия. — Она всем помогает: кормит котят на улице, копит мелочь, чтобы потом раздать бездомным в переходе. Зато дома может на пустом месте истерику закатить.

Возможную причину такого неустойчивого поведения врачи обнаружили только в мае этого года. Хотя первый звоночек прозвенел еще до рождения Полины.

На седьмом месяце беременности Анастасии, во время планового ультразвукового исследования, врач увидел темное пятно на печени плода. Анастасию отправили в клинику "Мать и дитя" (Москва). Там после повторного УЗИ врач подтвердил потемнение на печени, но назвать причину не мог.

© Сергей Величкин Возможную причину неустойчивого поведения врачи обнаружили только в мае этого года © Сергей Величкин Возможную причину неустойчивого поведения врачи обнаружили только в мае этого года

Девочка родилась в срок. Из роддома ее выписали как абсолютно здоровую. И про пятнышко на печени все забыли.

В три года Полину отвели в детский сад, и девочка начала без конца болеть — то насморк, то кашель. Как-то подхватила ротавирусную инфекцию и с температурой 40 попала в больницу, где пролежала почти месяц.

— Врачи не могли установить причину частых заболеваний ребенка, — рассказывает Анастасия, — выписывали таблетки и процедуры для укрепления иммунитета.

Только ничего не помогало. Различные инфекции продолжали атаковать Полину и внутри, и снаружи. Почти круглый год девочка ходила или с ячменем на глазу, или с пузырями на губах.

— Это герпес, — объяснила Анастасии участковый врач, — он есть почти у каждого человека. Только у одних он никак не проявляется. А у других выскакивает при первой возможности, если иммунитет ослаблен. Почему герпес "полюбил" вашу Полину — это загадка. Мойте чаще руки и следите, чтобы она поменьше чесала глаза и трогала рот.

В мае Анастасия привела Полину на плановый медосмотр, который положено делать перед школой. Результаты УЗИ брюшной полости врача насторожили. Он заметил потемнение в области печени, о котором Анастасия уже и думать забыла.

Она решила отвести Полину на УЗИ в другую поликлинику, затем в третью, но результат был тот же.

— Да что вы там у меня в животе ищете?— не выдержала девочка, когда ей делали третье УЗИ. — Как будто я мешок золота проглотила.

— Нет, деточка, — сказал доктор, — золота у тебя там нет. А вот аранциев проток, который должен был закрыться сразу после рождения, у тебя до сих пор открыт. Поэтому вся кровь сливается по нему, а не очищается, как должна, в печени. Отсюда все твои ячмени и герпес.

Он направил Полину на дополнительное обследование в московскую Детскую городскую клиническую больницу (ДГКБ) №13 имени Н.Ф. Филатова. Там диагноз подтвердили.

— Странно, что при таком пороке девочка такая развитая, — удивился врач. — Семь лет печень ребенка не выполняла свою функцию по очищению крови, и токсины могли повлиять на психоэмоциональное и умственное развитие ребенка. А перепады настроения у нее бывают?

— Бывают, — призналась Анастасия, — то мороженого просит, то жареной картошки, а то газировки с бутербродом. То веселится и играет, а то — злится и рыдает.

— Это ничего, — улыбнулся гастроэнтеролог. — Это все можно исправить — если мы не будем откладывать операцию. Сначала надо подключить печень, чтобы она могла очищать кровь от токсических веществ.

Аранциев проток Полине закроют эндоваскулярно — с помощью специальной "заплатки"-окклюдера. Операцию проведут за счет госбюджета. Но окклюдер должны оплатить родители девочки. У них такой возможности нет.

— Маша поедет со мной в больницу. Не плачь, малыш, — успокаивает куклу Полина, — тебе тоже сделают укольчик, и ты заснешь. А когда мы с тобой проснемся после операции, пойдем вместе в магазин и купим мороженое. Сколько захотим! А потом можно и в школу.

Для спасения Полины Ласкиной не хватает 341 089 руб.

Заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ДГКБ №13 имени Н.Ф. Филатова Илья Галибин (Москва): "У Полины врожденный порок сосудов печени — открытый аранциев проток (венозный проток, который несет кровь в обход печени. — Русфонд). Этот проток функционирует у плода в период внутриутробного развития и в норме закрывается к моменту рождения ребенка. Из-за отсутствия фильтрующей функции печени в крови накапливаются токсины, которые оказывают негативное воздействие на организм ребенка, в первую очередь на его центральную нервную систему. Эндоваскулярное закрытие протока окклюдером позволит перенаправить кровь в нужное русло".

Стоимость окклюдера 383 039 руб. 41 950 руб. собрали читатели rusfond.ru. Не хватает 341 089 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Полине Ласкиной, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

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