Даша-путешественница. Семимесячную девочку спасет срочная операция

Даша Козлова родом из подмосковного села Мокрого. За свои семь месяцев малышка уже перенесла тяжелейшую полостную операцию. На четвертые сутки жизни у Даши обнаружилась непроходимость кишечника. Три месяца врачи боролись за ее жизнь и победили. Но для восстановления целостности кишечника Даше необходима еще одна операция, после которой ей понадобится дорогое внутривенное питание. Его государство не оплачивает.

Светлана Иванова специально для "Социального навигатора"

Сейчас Даша находится дома в ожидании операции. Для семимесячной девочки у нее слишком взрослый и недоверчивый взгляд. Крошечная куколка лежит в коляске и смотрит на меня очень внимательно и строго, как будто ждет какого-то подвоха.

– Дайте ей подсолнух, – советует Анна, мама девочки, чтобы наладить контакт. – Эту игрушку ей привез папа после операции. Даша любит пожевать лепесточки и почесать десны. Недавно у нее вылез четвертый зуб!

Девочка смотрит на подсолнух, потом на меня и высовывает язык.

– Ой, как некрасиво, – укоряет Анна, сдерживая улыбку. – Она, наверное, думает, что вы пришли укол делать или кровь из пальца брать. В больнице ей тоже всегда сначала игрушки подсовывали, а потом делали больно. Но доктор хвалил: "Молодчина, Даша, ты сильная девочка".

Даша и правда сильная. Если схватит папу за нос, то так, что нос посинеет. А папа даже рад:

– Вы бы видели ее в реанимации, когда она вся серая лежала в трубках. Я не мог на это смотреть. Выходил сразу.

Сейчас Даша уже уверенно держит голову, пытается садиться, научилась стоять, схватившись за опору. А вот лежать на животе не в состоянии – мешает мешочек со стомой. Он прикреплен к Дашиному животу почти с самого рождения.

Даша родилась на неделю раньше срока.

– Молока у меня было хоть залейся, – вспоминает Анна. – Но Даша ела неохотно. А все, что съедала, сразу срыгивала зеленью. Врачи говорили, что она наглоталась околоплодных вод.

За первые три дня у девочки ни разу не было стула. Аня рассказала об этом дежурному врачу, и малышке дали слабительное. Оно не помогло, и Дашу срочно перевели в палату интенсивной терапии.

– Мы вовремя успели, – сказала врач Ане. – У вашей дочери кишечная непроходимость. Еще немного – и она бы не выжила.

Тем временем состояние Даши продолжало ухудшаться: живот раздувался и снизу давил на легкие, малышка задыхалась.

В ближайших больницах делать операцию Даше отказались, сославшись на специфику и возраст ребенка. Девочку согласились принять в Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах. По дороге туда прямо в машине скорой у ребенка произошел разрыв кишечника.

В клинике Дашу экстренно прооперировали: чтобы сохранить ей жизнь, хирурги удалили непроходимый участок подвздошной кишки и вывели стому на переднюю брюшную стенку, временно "отключив" всю толстую кишку и остаток тонкой.

Аня с мужем почти каждый день ездили в Люберцы за 100 км, чтобы передать лекарства и подержать ребенка за ручку. Но Даша ни на что не реагировала.

– Однажды утром мы позвонили в больницу, чтобы узнать о состоянии Дашули, – с болью вспоминает Анна. – А нам ответили: "Не даем погибнуть вашей дочери".

Ослабленный после операции организм девочки атаковала инфекция, у нее возникла дыхательная недостаточность, обильное срыгивание и застой отделяемого через стому. Дашу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Два с половиной месяца она пролежала в реанимации.

– Врачи ничего не гарантировали, – рассказывает Анна. – Даша была в состоянии, близком к коме. Несколько раз ей делали переливание крови.

Кризис миновал в марте. А через месяц Дашу перевели в хирургическое отделение. Анне разрешили остаться с ребенком.

– Сначала дочка на меня даже не реагировала. Мамой для нее была врач Ольга Александровна. Увидев ее, дочка подавала голос и махала ручками и ножками. А врач улыбалась: "Ну здравствуй, Даша-путешественница!"

В мае Даша наконец попала домой. Там она впервые увидела своего братика Даню. Но на этом ее путешествия не закончились.

На недавнем приеме доктор, который делал Даше операцию, сказал, что девочке жизненно необходима еще одна операция – для восстановления целостности кишечника. И на протяжении как минимум полугода после операции Даше понадобится парентеральное (внутривенное) питание. Операцию проведут за счет госбюджета, а внутривенное питание ребенку после выписки из больницы государство не оплачивает.

Аня ухаживает за Дашей, кормит семью папа. Денег на дорогое лечебное питание у них нет.

Даша висит у мамы на руках как обезьянка. Это самое безопасное место на свете. На прощание машу девочке рукой. Она рада, что в этот раз обошлось без уколов. И… показывает мне язык.

Для спасения Даши Козловой не хватает 480 863 руб.

Заведующий отделением хирургии новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства Николай Щапов (г. Люберцы, Московская область): "Из-за запоздалой диагностики атрезии (недоразвития) тонкой кишки, ставшей причиной непроходимости кишечника, Даша попала к нам в клинику в тяжелейшем состоянии. Чтобы спасти девочке жизнь, мы удалили часть погибшего кишечника и вывели стому, на время "отключив" толстый кишечник и часть тонкого. Сейчас Даша готова к операции по восстановлению целостности кишечника. Но для адаптации после перенесенного хирургического вмешательства организм ребенка в течение полугода будет нуждаться в парентеральном (внутривенном) питании".

Стоимость внутривенного питания на полгода 711 899 руб. 231 036 руб. собрали читатели rusfond.ru. Не хватает 480 863 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Даше Козловой, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

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