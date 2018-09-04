Больница вместо первого класса: помочь маленькой Еве жить

Ключевое слово в жизни Евы — "нельзя". Нельзя играть с другими детьми, нельзя кормить голубей, нельзя находиться в местах массового скопления людей, нельзя пойти в первый класс 1 сентября. Виной всему лейкоз редчайшего фенотипа, который внезапно ворвался в жизнь шестилетней девочки из Вольска.

Точный диагноз поставили в клинике "Гематологии и профпатологии им. Шустова В.Я.", где Ева лечится до сегодняшнего дня. "Вместо того чтобы готовиться быть первоклассницей, мы капаем метотриксат, боремся с побочками", — говорит мама Евы Анастасия.

Девочке могут помочь в одной из клиник, которая готова взяться за сложный случай. Однако это лечение дорогостоящее – необходимо собрать 9 270 000 рублей. Помочь Еве можно, отправив смс на номер 7522 со словом "Жизнь 500" или с любой другой суммой. Также помочь можно на сайте Благотворительного фонда "География Добра".