Открытое сердце. Кирилла Кокоулина спасет операция

Мальчику 15 лет. Он живет в селе Троицком на Сахалине. У Кирилла тяжелейший врожденный порок сердца. Он уже перенес шесть сложных кардиологических операций, из которых три – на открытом сердце, в условиях искусственного кровообращения. Раз за разом. Шов ложился на шов. После десяти лет передышки сердце Кирилла опять работает с перебоями, мальчик синеет и задыхается даже от небольшой нагрузки. Ему предстоит очередная операция, которую сделают за счет госбюджета, но расходные материалы родители Кирилла должны оплатить. Для них это непомерная сумма.

Елена Светлова специально для "Социального навигатора", Сахалинская область



Вокруг села Троицкого, куда ни посмотри, сопки. Издали они кажутся синими. И если бы не облака и туманы, сливались бы с небом. Совсем рядом, в Южно-Сахалинске, находится знаменитый горнолыжный комплекс "Горный воздух". Кирилл там уже побывал и мечтает о том, как однажды скатится на лыжах по снежному склону…

Но пока это недостижимо. По лестнице мальчик поднимается с трудом. Два пролета ему не осилить без одышки.

– Кирюша родился весь синий. Помню, как соседка по палате в роддоме удивлялась, – вспоминает его мама Елена. – Врачи сказали, что у сына небольшие проблемы с сердечком: "Ничего страшного! Попьете лекарства, и все пройдет!" Рекомендовали в три месяца показать ребенка кардиологу.

Она поверила и успокоилась, тем более что Кирюша не отставал в развитии, только был очень худеньким. Когда во время массажа малыша укладывали на животик, он начинал задыхаться. Поэтому сеансы приходилось сокращать.

– Но однажды у сына случился страшный приступ: он быстро посинел, сбилось дыхание, глаза закатились, – рассказывает Елена. – Я поняла, что скорую дождаться не успею. Схватила малыша в охапку, вынесла на свежий воздух, дала лекарство…

Диагноз "врожденный порок сердца" Кириллу поставили в шесть месяцев и сказали, что необходима операция. Документы направили в новосибирский медицинский Центр имени академика Е.Н. Мешалкина. И мама с сыном полетели на материк.

© Андрей Одинцов Кирилл Кокоулин с мамой.

В клинике ребенка тщательно обследовали и диагноз уточнили: атрезия легочной артерии. Это врожденная патология, при которой сердце и легкие страдают от недостатка кислорода.

– Я надеялась, что после операции мой ребенок поправится, перестанет синеть и задыхаться. И в самом деле, поначалу Кирюша стал лучше себя чувствовать. Но кардиологи предупредили, что это лишь первый этап лечения. Сыну предстояла серия тяжелых операций.

Каждый год они летали в Новосибирск на очередную операцию. В возрасте пяти лет Кириллу провели радикальную коррекцию атрезии ствола легочной артерии, восстановили кровообращение с помощью биологического протеза.

После этого на протяжении десяти лет Кирюша не жаловался на сердце, ходил в школу, даже играл со сверстниками в футбол. Кардиолог запретил мальчику серьезные физические нагрузки, но Кирилл все равно старается укрепить мышцы с помощью упражнений.

– Врачи удивляются его спортивному телосложению. Сын говорит, что он самый сильный в классе! – с гордостью рассказывает Елена. – Он ведь мечтает о профессии тренера или учителя физкультуры. Но я все равно очень боюсь за него: вдруг что-то случится с сердцем и не успеют помочь…

В прошлом году самочувствие мальчика опять стало ухудшаться. Кирилл растет, и трубка, обеспечивающая отток крови из правого желудочка в легочные артерии, деформировалась. Поэтому в октябре прошлого года он перенес шестую по счету операцию – баллонную ангиопластику легочных артерий.

– Мне сказали: "Ложись на каталку" – и повезли в операционную, – рассказывает Кирилл. – В вену поставили катетер, ввели наркоз, и я заснул. После операции была такая сильная слабость, что даже телефон было трудно удержать в руке. А через сутки я уже встал на ноги.

К сожалению, врачи не смогли полностью устранить проблему с оттоком крови из правого желудочка в легочные артерии. Предстоит еще одна операция. Ее сделают щадящим способом, не вскрывая грудную клетку. Мальчику установят в участки сужения специальные стенты – тонкие металлические конструкции, которые способствуют сохранению нормального просвета кровеносного сосуда. И Кирилл сможет дышать полной грудью. Ему очень нужна наша помощь.

Для спасения Кирилла Кокоулина не хватает 564 743 руб.

Детский кардиохирург отделения врожденных пороков сердца Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Артем Горбатых (Новосибирск): "У Кирилла один из самых сложный врожденных пороков сердца – тетрада Фалло. Мальчик уже перенес несколько сложных операций, но еще остается сужение легочных артерий, из-за которого серьезно затруднен кровоток. Для его восстановления Кириллу необходима срочная эндоваскулярная операция, в ходе которой мы установим в суженные участки артерий специальные стенты. Такая операция малотравматична, после нее Кирилл быстро восстановится и сможет вести активный образ жизни".

Стоимость стентов и расходных материалов 564 743 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Кириллу Кокоулину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

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