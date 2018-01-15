Две недели на спасение: Ксюше Сокольниковой срочно нужна помощь

Ксюше Сокольниковой из Екатеринбурга срочно необходима помощь. Девочке требуется трансплантация костного мозга, и операция дорогостоящая, родителям девочки самостоятельно такое не потянуть. До 10 лет Ксюша росла и развивалась как все здоровые дети. Беда пришла неожиданно: в марте 2016 года девочка с классом поехала на экскурсию, по возвращении домой мама встретила Ксюшу с температурой и ужасными болями в спине. С того момента жизнь семьи перевернулась.

После двух месяцев скитаний по больницам, обследований, анализов девочке поставили страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Такая злокачественная аномалия относится к группе раковых патологий системы кроветворения, которые проявляются первичными формами поражения костного мозга незрелыми клетками крови.

В феврале прошлого года у Ксюши случился рецидив. Снова больница, снова вопросы – "Почему?!", снова нестерпимые боль и страдания. Теперь девочке поможет только пересадка костного мозга.

Донор для Ксюши уже найден. Дорога каждая минута! Необходимо в короткие сроки (до 31 января) собрать оставшуюся сумму 2 104 000 тыс.рублей.

Помочь Ксении можно прямо сейчас. Для этого необходимо зайти на страницу ребенка, отправить СМС на номер 3443 со словом "Ксюша" пробел 500, например: "Ксюша 500". При оплате онлайн необходимо указать назначение платежа: "благотворительное пожертвование для Сокольниковой Ксении".