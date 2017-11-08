Ценить каждый миг: история "профессора" Ильи

24-летний Илья Рутковский — "мозг" всей семьи, папа, сестра и папина жена называют его профессором. А еще его можно назвать героем нашего времени. У Ильи очень коварное генетическое заболевание — миодистрофия Дюшена, когда постепенно атрофируются все мышцы тела, включая участки, отвечающие за дыхание, работу сердца, которое тоже мышца. С 12 лет он передвигался при помощи коляски.

Но при этом Илья не воспринимает свое заболевание как трагедию. Он начитанный и образованный молодой человек, сейчас дистанционно учится в Московском технологическом институте.

Все заботы о сыне взял на себя папа. Он помогает сыну с утренними и вечерними процедурами, которые занимают по два-три часа, а не 15-20 минут, как у большинства. Но Руслану, так зовут папу Ильи, еще нужно работать, часто выезжать в командировки, а вырываться домой пораньше не всегда получается. Поэтому пришлось искать сиделку, которая сейчас ухаживает за Ильей и помогает с приготовлением пищи. Основную порцию пищи, а это специальное сбалансированное медицинское питание, Илья получает через специальное устройство — гастростому.

На месяц специальной медицинской смеси нужно 210 бутылок. Сейчас на это питание необходимо собрать 294 тысячи рублей. Помочь семье Ильи можно на сайте хосписа "Дом с маяком", указав при переводе "Илья" в комментариях.

Илья борется с болезнью, доказывая себе и другим, что надо не просто существовать, а жить и любить жизнь, ценить каждый день, каждый момент. Завтра может наступить не у каждого, но у этого парня есть все шансы прожить еще многие годы.