Желание одно – жить. История Вики

Вике исполнилось 16 лет. И единственное желание, которое она загадала, — жить.

Несколько месяцев назад в жизнь семьи Троицких ворвалось страшное — заболевание дочки. Врачи долго обследовали больное колено, думали, что это обычное растяжение, выписывали болеутоляющие, а боль все не уходила… Череда обследований длилась долго, и диагноз смогли поставить лишь недавно: остеосаркома правой бедренной кости. К лечению необходимо приступить срочно.

Как рассказали в благотворительном фонде "География добра", который помогает Вике и ее семье в этот трудный момент, в НИИ Блохина готовность взять девочку на лечение пока не подтвердили, но сразу отметили, что выполнить в России органосохраняющую операцию они не смогут, девочка останется без ноги… Родители искали варианты лечения за границей, советоваться с экспертами и узнали про университетскую клинику в Мюнстере (Германия), которая специализируется на лечении сарком кости. Там было назначено лечение, которое стоит 11 миллионов рублей. В него входит предоперационная химиотерапия, удаление пораженного участка кости, эндопротезирование, послеоперационная химиотерапия.

Все вместе мы можем помочь Вике получить необходимое лечение. Это можно сделать онлайн на сайте фонда "География добра".