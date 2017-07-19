Несгибаемый Сергей. История о настоящем человеке, которому нужна помощь

Сергея с детства манили горизонты. Как он сам говорит о себе: "Я не уставал восхищаться тем разнообразием, которое царит на нашей планете, мне очень нравилось путешествовать!" Одна из таких прогулок навстречу горизонту ранней весной 1991 года и обернулась для юного Сережи трагедией. 14-летний подросток заблудился в лесу. И все закончилось, к сожалению, обморожением и ампутацией стоп.

Как рассказали в фонде "География добра", первое протезирование ему сделали в Санкт-Петербурге, где Сергей провел долгие девять месяцев: восстановление, борьба со стрессом, первые шаги… После каждые два года он успешно протезировался на Тверском ортопедическом предприятии, пока его мастер не переехала в другую страну.

С тех пор пользоваться изделиями, которые выпускает завод, стало невозможно. Сергей не мог находиться в протезах даже сидя, не говоря уже о том, чтобы ходить. Все это привело к хроническим заболеваниям суставов.

Сегодня протезы Сергея износились настолько, что мужчина в любой момент может потерять возможность передвигаться и заботиться о нуждах своих детей. Так вышло, что Сергей — единственный кормилец в семье. Он не унывает и живет полноценной жизнью, говорит, что всегда есть что-то хорошее, чем можно поделиться с миром:

"Я вырос в биолога-натуралиста, и моей страстью стала наука, изучающая насекомых. Меня по сей день не перестают удивлять эти живые сокровища… К сожалению, их век недолог, и многие люди за всю жизнь так ни разу и не увидят подобную красоту под ногами… Я работаю в ювелирной отрасли и в 2006 году впервые перенес эту идею в украшения из драгоценных камней. Иногда я пишу картины, люблю выходить с семьей на природу, иногда охотиться и рыбачить. У меня замечательная семья, дети. Мы любим проводить время вместе, что-нибудь творить. Мои девочки вяжут, вышивают бисером, лепят из полимерной глины… Но чтобы все это и дальше было возможно, мне очень нужны новые протезы".

Помочь Сергею и его семье можно, пройдя по ссылке.