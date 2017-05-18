Мечта Гульназ – дышать: девушке поможет операция на позвоночнике

Сегодня день рождения у Гульназ Саллямовой. Юной жительнице Республики Татарстан исполняется 24 года. Задувая свечи на праздничном торте, Гульназ загадает одно-единственное желание: жить и дышать свободно!

Сразу после рождения у девушки диагностировали ДЦП, который приковал ее к инвалидному креслу, а в подростковом возрасте на фоне заболевания стал развиваться сколиоз, который сильно искривил позвоночник, сместил органы, ребра, сдавил грудную клетку. Чтобы учиться в институте, заниматься домашними делами, Гульназ приходится использовать специализированное оборудование для коррекции осанки.

"В корсете я могу просидеть только часа три-четыре в день. Потом он начинает натирать кожу до крови, это очень больно. Мне бы очень хотелось перестать его носить. Я мечтаю, чтобы в моей жизни поскорее настал тот самый сокровенный день, когда я больше не буду задыхаться из-за зажатых легких! Когда из-за нагрузки на искривленный позвоночник не будет болеть спина! И что настанут те ночи, когда жгучие ранки, оставленные жестким корсетом, перестанут ныть и мучить, давая спокойно отдохнуть", — говорит Гульназ.

К исполнению этой мечты именинница, волонтеры и фонд помощи "География добра" идут восемь месяцев, собирая пожертвования для оплаты дорогостоящей операции по вживлению титановой конструкции в позвоночник и реабилитации. Из выставленного счета на почти 2,5 миллиона рублей осталось собрать 198 899 рублей. Но и времени осталось очень мало. В медицинском центре "Медицина" (г. Москва) Гульназ ждут уже 1 июня.

"После операции органы потихоньку начнут вставать на свои места, пропадет реберный горб, и со временем моя спина станет ровненькой! Это моя самая желанная мечта!" — рассказывает Гульназ.

Девушка учится на психолога и мечтает, когда выздоровеет, приносить пользу окружающим, помогать людям преодолевать жизненные трудности, делать их жизнь счастливее. А пока она сама очень нуждается в помощи.