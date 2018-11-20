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Здоровье

Психотерапия и шесть мифов о ней

(обновлено: 09:39 20.11.2018)
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© Fotolia / Photographee.euПсихологПсихолог
© Fotolia / Photographee.eu

К психотерапевтам и их пациентам до сих пор относятся с серьезным недоверием. По мнению многих, решать проблемы с помощью кого-то, а не самому, — удел слабых. Психотерапевтов ставят в один ряд с гадалками, магами и прочими аферистами. Так это или нет, попытался разобраться корреспондент проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

В марте 2018 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала наиболее емкое понятие, что же такое психическое здоровье и какую роль оно играет в жизни современного человека.

"Психическое здоровье — это не только отсутствие психических расстройств, оно также является неотъемлемой частью здоровья. Это состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество", — говорится в опубликованных материалах на сайте ВОЗ.

Многие специалисты сходятся во мнении, что психическое здоровье имеет важнейшее значение для человека как разумного существа, оно помогает нам общаться друг с другом и получать удовольствие от жизни. Учитывая эти факты, укрепление, защита и восстановление психического здоровья имеют жизненно важное значение.

Но, несмотря на все положительное, что может дать терапия, эта область до сих пор овеяна мифами и предрассудками. Разобраться в том, какие из них правдивы, а какие выдуманы, помогла практикующий психотерапевт Инна Ярцева.

Миф №1. К психологу ходят только слабые духом

"Нет. Более того, я сама и многие мои коллеги сходимся во мнении, что к психологам обращаются наиболее ответственные люди — те, кто способен работать над собой и приводить в некий порядок свой внутренний мир, развивать свою жизнь. Это волевые личности, которые не побоялись вступить на путь познания себя.

И это точно не слабаки. Если человек осознанно идет работать над своими проблемами и прикладывает к этому усилия, то это говорит как-раз об обратном. Найти силы, чтобы вывести на поверхность свои страхи, работать с ними целый терапевтический час, может не каждый", — говорит Ярцева.

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Миф №2. Приемы стоят очень дорого

"Психотерапия — дело затратное, приходится расходовать бюджет, свой или брать из общего. Но мало кто задумывался, сколько человек потратит, пытаясь решить свои проблемы самостоятельно. Ведь некоторые на волне внутренних переживаний могут начать делать какие-то неожиданные покупки, предназначенные для себя либо для окружающих. В таком разрезе психолог может круто сэкономить деньги", — комментирует специалистка.

Миф №3. На психотерапию ходят годами

"Психотерапия совершенно не должна быть долгосрочной. Есть несколько важных вещей, которые должен сделать специалист: определение глубины проблемы человека и определение срока, сколько понадобится на эту работу. Порой определить проблему сложно и это уже может занять время, но, опять же, не должно уходить в бесконечность", — считает Ярцева.

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Миф №4. Сложно подобрать психолога

"Абсолютная правда, но это и неудивительно, психологи — это точно такие же спецы, которые предоставляют свои услуги. Это нормально, когда приходится подбирать человека, который бы верно понимал ваши запросы, будь то парикмахер, терапевт или фитнесс-тренер.

Еще бывает так, что специалист перестал подходить: прошел период жизни, когда нужен был именно такой. Это совершенно нормально", — подтверждает она.

Миф №5. Все психологи — шарлатаны

"Некоторые коллеги по цеху действительно подводят профессию. Во многом это связано с отсутствием лицензирования и доступностью психологического образования — это значит, что можно называться психологом, не имея базового академического образования. Даже краткосрочные курсы дают некую бумагу, где сказано, что человек является психологом. И понятно, что после таких специалистов в глазах людей теряется ценность профессии", — говорит Ярцева.

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Миф №6. "Пойду к психологу и стану счастливым"

"Совершенно точно миф, так как ни один человек не может менять состояние другого. Работа психолога призвана сопровождать человека в каких-то процессах жизни и привести в итоге к некоему гармоничному состоянию. Он ничего не может сделать вместо. Задача психолога — активизировать внутренние силы человека, которые по каким-то причинам не работают, может, зажаты", — прокомментировала специалистка.

Привлечение третьих лиц

В отдельную категорию специалисты выносят случаи, когда кто-то пытается своего близкого привести на прием к психотерапевту. Почти все говорят, что эта идея обречена на провал.

"Невозможно силой заставить человека заниматься психотерапией. В моей практике, моих коллег было множество примеров, когда кто-то "вносил" своих родственников в кабинет психотерапевта и не происходило ровным счетом ничего", — делится опытом Инна Ярцева.

Она также поясняет, что плодотворная работа с психотерапевтом возможна, только если человек сам к этому пришел и понимает, что ему предстоит разбираться в своих переживаниях во время сеансов.

"Включенность, настрой, согласие — весь процесс беседы проходит на энергии согласия пациента и на энергии включенности специалиста. Психотерапевт выполняет роль инструмента и проводника", — резюмировала Инна.

Беседовала Екатерина Сытина

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