Лекарство от диабета будет найдено в течение 10 лет, считает ученый

Согласно статистике, Россия занимает шестое место в мире по количеству детей с диабетом 1-го типа: диагноз имеют более 30 тысяч детей. Ежегодно только в Москве и области выявляется более 500 случаев заболевания.

14 ноября во всем мире отмечают Всемирный день борьбы с диабетом. Фонд "КАФ" и благотворительная программа помощи детям с диабетом 1-го типа "Альфа-Эндо" специально для проекта "Социальный навигатор" подготовили небольшую памятку об этом заболевании.

Такой разный диабет

Диабет — это заболевание обмена веществ, при котором в крови повышается содержание сахара из-за того, что в организме не хватает инсулина — гормона, который выделяется поджелудочной железой и, поступая в кровь, снижает уровень сахара. На сегодняшний день известно, что сахарный диабет 1-го типа развивается у генетически предрасположенных людей под влиянием факторов окружающей среды. Он выявляется в 90% случаев у молодых людей до 30 лет.

Часто можно услышать, что диабет стал осложнением после перенесенного ОРВИ. Вполне возможно, что вирус стал катализатором проявления симптомов диабета, но никак не его причиной.

Кроме того, предрасположенность к диабету 1-го типа может передаваться по наследству. Генетическая предрасположенность играет большую роль, но это не единственная причина. Диабет 1-го типа не проходит, его нельзя "перерасти", это пожизненное состояние, требующее постоянного контроля сахара и инсулинотерапии.

Диабет 2-го типа — другая история: чаще всего он выявляется у взрослых людей, генетика и наследственность здесь играют важную роль, а ключевая причина диабета такого типа — ожирение. В частности, если родители страдают ожирением, то риск развития данной патологии у ребенка возрастает до 80%.

Неспецифические симптомы

Согласно опросу, проведенному Диабетической ассоциацией Великобритании, 9 из 10 родителей не знают симптомов диабета 1-го типа. В России подобные исследования не проводились, но несложно догадаться, что уровень осведомленности примерно такой же.

"Одна из основных причин смертности при диабете 1-го типа — диабетический кетоацидоз. По данным исследования, проведенного в рамках благотворительной программы "Альфа-Эндо", более чем у половины детей в российских регионах заболевание диагностируется в состоянии кетоацидоза при постановке диагноза. Кетоацидоз — это жизнеугрожающее состояние, когда в крови из-за недостатка инсулина резко повышается не только содержание сахара, но и кетоновых тел, проще говоря, ацетона", — говорит Анна Карпушкина, д.м.н., руководитель благотворительной программы "Альфа-Эндо".

Основные симптомы диабета 1-го типа:

• увеличивается количество мочи, она становится почти такой же бесцветной, как вода, и липкой из-за наличия в ней сахара;

• появляется сильная жажда;

• несмотря на повышенный аппетит, вес ребенка снижается;

• быстрая утомляемость;

• снижение концентрации внимания;

• зуд или сухость кожи;

• тошнота и рвота.

Некоторое время назад итальянские медики из города Пармы выяснили, что за несколько недель до установки врачом диагноза у ребенка может появляться необычное для его возраста недержание мочи. Так родилась уже известная в Европе и России "Пармская кампания", призывающая педиатров и родителей обращать внимание на неспецифические симптомы и вовремя обращаться к детскому эндокринологу.

"Медовый месяц" диабета

Диабет 1-го типа — заболевание уникальное в своем роде. Существует много хронических недугов, связанных с диетическими ограничениями и пожизненным приемом лекарств. Отличие диабета заключается в том, что человек выходит далеко за привычные границы стандартного пациентского поведения: просто следовать медицинским предписаниям недостаточно, нужно научиться самостоятельно управлять целой системой своего организма. Врач, безусловно, остается непререкаемым авторитетом и главным экспертом, но основная часть работы и ответственности будет сосредоточена в руках пациента. Диабет нельзя вылечить, но можно успешно контролировать.

Регулярный и грамотный самоконтроль позволяет поддерживать нормальный или близкий к нормальному уровень сахара в крови.

Сразу после постановки диагноза пациенту приходится использовать глюкометр до 10 раз в день. Затем у некоторых пациентов наступает "медовый месяц" — состояние, когда кажется, что все хорошо, наступила ремиссия, уровень сахара в крови держится стабильно.

"Медовый месяц" очень обманчив, и после его завершения приходится заново стабилизировать сахар. В среднем человек с диабетом использует глюкометр не менее четырех раз в день. Доза инсулина напрямую зависит от уровня сахара в крови, а на сахар влияет огромное количество факторов: еда, занятия спортом, простуда и даже сон. На благо пациентам работают технологии — современные системы мониторинга (когда данные с глюкометра передаются на мобильное устройство), помпы — приборы для автоматического введения инсулина, информация с которых может передаваться врачу благодаря развитию телемедицины. По статистике, количество больных детей и подростков, находящихся на помповой терапии в нашей стране, составляет порядка 9 тысяч человек. В России помпы устанавливаются бесплатно, за счет федерального бюджета по программе высокотехнологической медицинской помощи и за счет регионального бюджета.

Психологическая поддержка

Сложно переоценить роль психологической поддержки при диабете: на плечи родителей наваливается огромная ответственность, а в голове появляется миллион вопросов о том, как теперь должна измениться жизнь всей семьи. К тому же приходится объяснять ребенку необходимость ежедневного мониторинга и регулярных походов к врачу. Международным обществом по диабету у детей и подростков (ISPAD) определено, что дети и подростки с диабетом имеют большую вероятность развития депрессии, тревожности, эмоционально-личностных нарушений и расстройств пищевого поведения, чем их здоровые сверстники. К сожалению, помощь психологов не всегда востребована: российские родители и даже врачи не придают должного значения психологической поддержке.

"Психологи, прошедшие подготовку по взаимодействию с пациентами с сахарным диабетом, работают в 20 регионах России. Например, в каждом округе Москвы в учреждениях городского психолого-педагогического центра есть профессиональные психологи, осведомленные в вопросах лечения сахарного диабета у детей, которые готовы оказать помощь семьям в принятии диагноза, преодоление депрессии, улучшении настроения и веры в собственные силы. Важно отметить, что эта помощь абсолютно бесплатна для семьи, так же как и медицинская помощь", — рассказала Анна Карпушкина, д.м.н. руководитель благотворительной программы "Альфа-Эндо".

Равный равному

Равная поддержка — это когда оказывается помощь семье ребенка с сахарным диабетом 1-го типа другой семьей, столкнувшейся с такой же проблемой и уже имеющей успешный опыт преодоления сложной ситуации. В России инициатива стартовала в 2018 году, объединив восемь пилотных регионов. Координаторами проекта выступают местные диабетические ассоциации, а наставниками на волонтерских началах — родители детей с диабетом 1-го типа.

"С наставником можно смело и открыто обсуждать практические бытовые вопросы, касающиеся, например, нахождения ребенка в детском саду и школе. Это серьезная поддержка для тех, кто только столкнулся с заболеванием", — говорит Лилия, участник проекта "Равный равному".

Про будущее

Сейчас много пишут о стволовых клетках и создании вакцины от диабета, а ученые всего мира бьются над созданием бионической (искусственной) поджелудочной железы, способной вырабатывать инсулин в нужных количествах при диабете. Ежегодно в США и Европе проходят десятки научных конференций и проводятся дорогостоящие исследования, но говорить о возможном использовании стволовых клеток или других методах пока еще рано. Развитие сахарного диабета связано с недостатком в организме инсулина, и единственным средством лечения на сегодняшний день во всем мире является подкожное введение этого гормона. Применение методов нетрадиционной медицины при диабете недопустимо и может быть опасно для жизни.

"Я не пророк, но перспективны два направления — это создание помпы замкнутого цикла, которая может стать техническим аналогом поджелудочной железы, и стволовые клетки, которые могут начать синтезировать инсулин. Думаю, что прорыв в области диабета случится в ближайшие 10 лет", — говорит Джозеф Вольфсдорф, руководитель направления эндокринологии Бостонского детского медицинского центра, профессор педиатрии университета Гарварда.