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Здоровье

Опасное оружие здоровья: к чему может привести самолечение антибиотиками

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© РИА Новости / Игорь ЗарембоОпасное оружие здоровья: к чему может привести самолечение антибиотикамиОпасное оружие здоровья: к чему может привести самолечение антибиотиками
© РИА Новости / Игорь Зарембо

Когда-то антибиотики стали чудесным открытием, спасшим миллионы жизней, а сейчас это довольно будничный препарат. В погоне за экономией времени и нежеланием тратить его на посещение врачей многие предпочитают лечиться сами. Да и информация доступна как никогда. Залез в интернет, вбил симптомы, получил результат, сам назначил себе антибиотик (чтобы уж наверняка) — не правда ли, знакомая схема лечения? Хотя про вред самолечения не говорил только ленивый.

Лучшие друзья врачей: кто и когда изобрел рентген, антибиотики и скальпель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Лучшие друзья врачей: кто и когда изобрел рентген, антибиотики и скальпель

В каких случаях назначают антибиотики и чем чревато самоназначение этих препаратов, рассказали врач высшей категории, нефролог-ревматолог, терапевт Виктор Соломонович Сегельман и фармацевт первой категории Виктория Геннадиевна Колотова.

Что лечат антибиотиками?

Надо четко понимать, что у каждого антибиотика свой спектр действия. Один препарат справится с различными кокками (стрептококк, менингококк, гонококк, пневмококк), но абсолютно бессилен в борьбе с кишечной или дизентерийной палочкой, сальмонеллой. Другой антибиотик, напротив, борется с палочкой, но не действует на кокки.

Есть антибиотики широкого спектра действия, которые воздействует и на первое, и на второе. Они весьма эффективны, когда нельзя точно узнать, что стало причиной болезни. Но такой антибиотик и более агрессивен по отношению даже к полезным бактериям.

"При этом антибиотик широкого спектра — не значит всего. А понять приблизительную породу микроба — дело врача, и не такое уж и легкое", — подчеркивает Виктор Сегельман.

В каких случаях назначаются антибиотики

Специалисты напоминают, что антибиотики убивают или блокируют бактерии. При этом они совершенно бесполезны для лечения инфекций, вызванных вирусами. Поэтому лечить ими, к примеру, обычную простуду или грипп бессмысленно.

По словам Сегельмана, антибиотики назначаются в случаях тяжелого и среднетяжелого течения болезни, при легком течении — по необходимости:

"Имеют значение многие факторы, как связанные с организмом человека (другие болезни, ухудшающие течение инфекций — СПИД, диабет, сердечная недостаточность и т.д.), так и особенностью инфекции. Так, даже легкая стрептококковая инфекция может, особенно у молодых, осложниться ревматизмом, гломерулонефритом. Это одна из причин, почему антибиотик должен назначать лечащий врач".

© РИА Новости / Владимир АстапковичАнтибиотики совершенно бесполезны для лечения инфекций, вызванных вирусами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Антибиотики совершенно бесполезны для лечения инфекций, вызванных вирусами

Чем чревато самоназначение антибиотиков

При лихорадке, вызванной вирусной инфекцией, антибиотики как минимум бесполезны, а возможно, и вредны. Осложнившая течение вирусной инфекции вторичная микробная инфекция уже будет нечувствительна к этой группе антибиотиков, рассказывает Сегельман.

"Отличить вирусную от бактериальной инфекции или вообще неинфекционный характер повышения температуры — это работа врача", — говорит специалист.

Виктория Геннадиевна признается, что очень настороженно относится к клиентам, которые просят подобрать лекарство, описывая фармацевту симптомы, без консультации у доктора.

"Больной не знает, бактериальная у него инфекция или вирусная. Если вирусная, то антибиотик бессилен и даже может усугубить течение инфекции", — добавляет она.

Эксперты подчеркивают, что такое самолечение может быть не только не эффективно, но и опасно.

"Возможна лекарственная интоксикация, дисбактериоз вплоть до смертельных микозов и псевдомембранозного колита, — отмечает Виктор Соломонович. — Кроме того, нарушая обмен веществ в печени, антибиотики нейтрализуют действие других лекарств и меняют их концентрацию в организме. А это уже нарушения сердечного ритма, тромбозы, кровотечения".

Бактерия сальмонелла
© Sangwei Lu, UC Berkeley
Сальмонелла стала неуязвимой для действия антибиотиков, выяснили ученые

Более того, чрезмерное и неуместное лечение этими препаратами приводит к нечувствительности микробов к антибиотикам.

"Ненужное назначение современного антибиотика сегодня пройдет практически незаметно. Нечувствительность микроба к неправильно назначенному антибиотику навредит потом, через годы и десятилетия", — подчеркивает Виктор Соломонович.

Привыкание микробов к антибиотикам происходит от неумелого, слишком частого, неправильного по выбору препарата, дозе и длительности введения антибиотика, говорит он.

© РИА Новости / Денис АбрамовСамолечение может быть не только не эффективно, но и опасно
© РИА Новости / Денис Абрамов
Самолечение может быть не только не эффективно, но и опасно

Современные антибиотики — безвредное выздоровление?

Есть мнение, что антибиотики нового поколения практически безвредны. Однако специалисты с этим не согласны.

"Они как химическое вещество часто действительно менее токсичны, чем первые поколения. Но сохраняются их свойства менять действие других лекарств, вызывать дисбактериозы, плодить устойчивые бактерии", — объясняет Сегельман.

Его поддерживает и Виктория Колотова. Фармацевт считает, что не бывает безвредных препаратов.

Хотя, признают эксперты, современные антибиотики лучше переносятся и дают меньше осложнений.

Беседовала Алина Курамшина

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