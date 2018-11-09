В Москве пройдет донорский форум-слет «Движение жизни»

Москва, 9 ноя — РИА Новости. В Москве в РНИМУ им. Н.И.Пирогова 23 ноября 2018 года пройдет пятый форум-слет организаторов донорского движения "Движение жизни", сообщает пресс-служба Национального фонда развития здравоохранения. В рамках мероприятия планируется обсуждение актуальных вопросов развития донорства в России и выставка организаторов донорского движения.

"Сегодня сфера донорства крови динамично развивается, за последние годы многое сделано. Однако проблема привлечения к регулярному безвозмездному донорству крови, сохранению и увеличению донорского потенциала в зависимости от потребностей службы крови остается актуальной. Как сделать тему донорства крови привлекательной для различных целевых групп? Как разрушить барьеры и успешно управлять донорским движением в организации? Какими инструментами работы расширить портфель практик организаторов донорского движения? Над решением этих вопросов будут работать участники форума", — рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации.

На форуме также будут подведены итоги третьего московского донорского марафона "Достучаться до сердец", образовательной программы учебно-методического центра для организаторов донорского движения Национального фонда развития здравоохранения и очередного этапа постоянного конкурса #завтракдонора.

Регистрация на форум открыта до 20 ноября 2018 года на bit.ly/donorforum2018. В форме регистрации можно предварительно задать вопросы для обсуждения на экспертной сессии и круглом столе.

Пятый форум-слет организаторов донорского движения "Движение жизни" является частью общероссийского плана мероприятий Года волонтера (добровольца).

Организаторы форума — Национальный фонд развития здравоохранения и РНИМУ им. Н.И.Пирогова при поддержке координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации, Федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава России, всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" и комитета общественных связей города Москвы.

Экспертную поддержку форуму-слету оказывают служба крови, Федеральный центр поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава России, ресурсный центр НКО.