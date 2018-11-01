Что я ем? Диетологи уверены, питание – это философия здоровья

Проблемы информирования населения о здоровом образе жизни и правильном питании, как одном из его аспектов, обсудили на круглом столе "Содружество медицинской науки и СМИ — основа формирования здорового образа жизни", прошедшего 31 октября в рамках 12-го международного конгресса диетологов и нутрициологов "Фундаментальные и прикладные аспекты нутрициологии и диетологии. Лечебное, профилактическое и спортивное питание".

Объяснить и переучить

Низкий уровень образованности населения в вопросах правильного питания и здорового образа в жизни — проблема, которую необходимо решать совместными усилиями представителей научного сообщества и СМИ, заявил академик РАН, научный руководитель ФГУБН "ФИЦ питания и биотехнологии" Виктор Тутельян, выступая на круглом столе "Содружество медицинской науки и СМИ — основа формирования здорового образа жизни", прошедшего 31 октября в рамках 12-го международного конгресса диетологов и нутрициологов.

"Питание играет исключительно важную роль в обеспечении организма необходимыми веществами, пакетом важных для здоровья биологически активных соединений. Питание — это философия здоровья. Проблема в том, что мы должны донести эти знания до каждого, мы должны переучить людей, переубедить, объяснить, от чего зависит их здоровье, здоровье их близких", — отметил он.

Академик Тутельян пояснил, что нарушение пищевого поведения, которое в дальнейшем может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома сахарного диабета и ожирения, закладывается в первые годы жизни ребенка, и родители должны знать об этом. По его словам, первая тысяча дней жизни ребенка является самой важной для формирования крепкого здоровья на всю дальнейшую жизнь. Ребенку нужно особое внимание к питанию, от этого зависит, будет он здоров или будет больным.

"Отказались от грудного молока, которое является самым адекватным, самым полезным и необходимым ребенку в первые по крайней мере шесть месяцев, а лучше в первый год жизни, перешли на искусственное вскармливание, на прикорм. Пробуете, вам не нравится смесь на вкус. Что вы делаете? Добавляете сахарку. Все, вы извратили пищевое поведение своего ребенка. Уже в следущий раз он выплюнет эту смесь и будет требовать положить сахар. Это уже не говоря о конфетках, которые суют детям, чтобы не плакали, не кричали, отвязались от родителей. Это небольшой пример, но вот оно изменение пищевого поведения и наказание на всю жизнь", — сказал Виктор Тутельян.

Также он напомнил, что за последние тридцать лет люди начали меньше двигаться, резко сократили энерготраты, но при этом далеко не всегда знают, что должны сократить и своей рацион так, чтобы количество съеденных калорий не превышало число потраченных.

"Первый закон науки о питании — равновесие: сколько съел, столько потрать. Потратишь меньше, чем съешь, будешь толстеть, заработаешь ожирение и букет заболеваний. Будешь на регулярной основе тратить больше, чем съел, заработаешь истощение. Законы природы беспощадны и выполняются на 100%, обойти их невозможно", — считает он.

По его словам, есть много, если очень хочется, конечно, можно, но в этом случае нужно и увеличивать физические нагрузки, например бегать трусцой, а не считать 15-минутную зарядку решением всех проблем. И это, по его мнению, каждый должен понимать с детства.

© РИА Новости / Владимир Вяткин Первая тысяча дней жизни ребенка является самой важной для формирования крепкого здоровья на всю дальнейшую жизнь © РИА Новости / Владимир Вяткин Первая тысяча дней жизни ребенка является самой важной для формирования крепкого здоровья на всю дальнейшую жизнь

"Если вам говорят по телевизору, что существуют какие-то средства, которые позволят много есть и не поправляться, не верьте, это все неправда", — заявил Виктор Тутельян.

По его мнению, вопросы правильного питания и здорового образа жизни должны регулярно освещаться в СМИ, причем вести такие передачи на телевидении или колонки в газетах и журналах обязательно должны профессионалы, которые будут представлять аудитории научно обоснованные, а не псевдонаучные факты.

Кому довериться?

О том, что современному человеку порой трудно разобраться самому во всей той информации о правильном образе жизни и здоровом питании, которая появляется в окружающем нас информационном пространстве, говорили и другие участники круглого стола.

"Я проводил соцопрос о доверии к диетологам, выступающим на федеральных каналах и диетологам-блогерам. Оказалось, что всего 10% опрошенных верят диетологам "федеральным" и 23% верят блогерам. Эта тенденция не может не вызывать беспокойства", — рассказал научный сотрудник НМИЦ кардиологии Минздрава России, к.м.н. Константин Иванов.

Он также отметил, что информация о правильном питании и здоровом образе жизни должна быть основана на научно подтвержденных доказательствах, а чье-то личное мнение или опыт, не подкрепленные результатами исследований, не могут служить достаточно веским доказательством той или иной теории.

По его словам, прежде чем принять во внимание мнение того или иного специалиста, следует провести собственное мини-расследование.

"Смотрите на бэкграунд человека. Важно, сколько у него научных статей, а не сколько подписчиков в "Инстаграме". В мире медицины уважаемых специалистов не так уж и много", — посоветовал он.

С этим мнением согласился и заведующий лабораторией химии пищевых продуктов ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", доктор биологических наук Владимир Бессонов.

"Сейчас есть очень много экспертов, в том числе самопровозглашенных. И получается, что верят им, а тем организациям и специалистам, которые ответственны за выполнение государственной политики, ответственны за производство качественных и безопасных продуктов", — отметил он.

Сергей Щербаков, врач-диетолог, в свою очередь тоже посетовал, что пациенты зачастую действительно больше верят тому, что прочитали в интернете или увидели в каком-то шоу по телевизору, в то время как информационный контент, о котором идет речь, не отличается достоверностью.

"Это процесс эволюции. Пятнадцать лет назад в Штатах на телевидении было примерно то же самое, у них прошло, и мы это тоже пройдем. Эти шоу постепенно будут уходить, им на смену придут программы с грамотными специалистами, думаю, это займет пять-семь лет", — ответил на это Константин Иванов.

"Будем уповать на программу "Активное долголетие" и постараемся дожить до этого", — пошутил в заключение Виктор Тутельян.