Поливитамины: панацея или маркетинг?

Существуют ли особые витамины для будущих родителей, нужны ли поливитамины беременным, можно ли вообще улучшить с их помощью состояние здоровья или лучше больше внимания уделять правильному питанию, корреспонденту "Социального навигатора" рассказала кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Татьяна Румянцева.

— На аптечных полках можно найти множество витаминов для беременных, в интернете даже составляют их рейтинги. А нужно ли на самом деле людям, которые планируют стать родителями, дополнительно принимать витамины?

— Сразу оговорю, что я адепт доказательной медицины. Для женщин существуют модные схемы приема витаминов по циклу, до овуляции — одно, после овуляции — другое, но их польза ничем не доказана. При планировании беременности и в первом триместре будущим мамам нужно принимать дополнительно фолиевую кислоту — это, пожалуй, единственный витамин, по поводу приема которого все мировые медицинские сообщества сходятся. Однако он нужен не для того, чтобы укрепить организм женщины, а для того чтобы снизить количество тяжелых пороков развития нервной трубки у ребенка. А еще важная добавка во время беременности — йод.

Если говорить о будущих отцах, есть исследования, согласно которым при нарушении фертильности у мужчин могут оказывать положительное влияние на сперматогенез отдельные группы витаминов: витамин Е, С, коэнзим Q10, но это не точно установленные стандарты, это то, что в настоящее время изучается. Но принимать, повторю, нужно именно при наличии нарушений строго по назначению врача, а не всем подряд мужчинам, которые готовятся стать отцами.

И конечно, мужчинам и женщинам, которые собираются стать родителями, нужно обязательно бросить курить — это важно, но об этом часто забывают. А все, что рекомендуют принимать всем поголовно, — это в подавляющем большинстве маркетинг (кроме фолиевой кислоты и йода).

В большинстве случаев нет необходимости в приеме комплексных поливитаминов, если беременная женщина питается физиологично и разнообразно.

— Какие дозы приема фолиевой кислоты и йода рекомендованы?

— Если нет противопоказаний, то фолиевой кислоты рекомендуется принимать 400 микрограммов в сутки за один-три месяца до планируемой беременности и в течение первого триместра. Стоит обратить внимание, что во многих препаратах содержание фолиевой кислоты составляет 1 или 5 миллиграммов. Это лечебные дозировки, а не профилактические, здоровому человеку так много фолиевой кислоты не нужно.

Йод — 200-250 микрограммов в сутки на всю беременность и период грудного вскармливания.

© РИА Новости / Максим Блинов Профилактические дозы витамина D лучше принимать круглый год © РИА Новости / Максим Блинов Профилактические дозы витамина D лучше принимать круглый год

— А как быть с витамином D? На своем сайте вы пишете, что достаточно летом провести в день на воздухе 15 минут с открытыми руками, чтобы обеспечить организм витамином D до следующего лета.

— Насколько мне известно, никто досконально не изучал на Камчатке или в Краснодаре, у кого и сколько витамина D вырабатывается на солнце, поэтому нет точных данных и рекомендаций, сколько времени нужно проводить взрослым людям на солнце в разных уголках России. К тому же и УФ-индекс (показатель, характеризующий уровень ультрафиолетового излучения. — Прим. ред.) разный каждый день, и у людей по-разному вырабатывается витамин D, поэтому точное количество минут для каждого конкретного человека назвать нельзя. Но это в подавляющем большинстве случаев именно минуты, а не часы без одежды на солнце. И этого может быть достаточно, поэтому во многих странах рекомендуют с апреля по сентябрь не принимать витамин D. Однако тут срабатывает психологический фактор: если человек знает, что круглый год должен принимать витамин, он его принимает. Если нужно сделать перерыв, то очень высока вероятность, что после него человек прием уже не возобновит.

Поэтому лучше профилактические дозы витамина D, которые никак не повредят здоровью, принимать круглый год.

— Считается, что современный человек испытывает недостаток витамина С. Это так?

— Нет, это неправда. В 70-е годы прошлого века американский ученый Лайнус Полинг выдвинул концепцию о необходимости приема высоких доз витамина С, что, по его мнению, могло помочь в лечении многих заболеваний, в том числе вирусных, ОРВИ и гриппа, и даже онкологических. Однако его теории не были доказаны. Я сама не нутрициолог, не диетолог, но насколько мне известно, на сегодняшний день нет ни в одной стране мира рекомендаций обязательно принимать витамин С в какой-то период времени года или при подъеме сезонной заболеваемости. Фрукты вполне справляются с обеспечением организма витамином С.

— В таком случае давайте поговорим о том, что такое сбалансированный рацион и каким он должен быть.

— Существует пять основных групп пищевых продуктов и рекомендации по их количеству, которое нужно съедать в течение дня. Нужно есть много углеводов — картофеля, хлеба, риса, макарон. Также нам нужны животные жиры и белки: жирная рыба, курица, яйца, мясо. Нужны молочные продукты. Сейчас очень часто говорят о вреде коровьего молока, но все это, честно говоря, притянуто за уши. Однако если у кого-то аллергия или по другим причинам кому-то проще соевое молоко пить, если кто-то считает, что ему так полезнее, то можно и соевое. Также нам нужны растительные жиры, например то же оливковое масло, но, естественно, не пережаренное. Растительное масло хорошо добавлять в свежий салат, например. Фрукты и овощи тоже обязательная составляющая рациона.

— Существует мнение, что в современных продуктах витаминов недостаточно.

— Да, я тоже часто слышу: какие, мол, витамины в современных продуктах питания! Да на самом деле те же самые, что и раньше. Даже если картошка или яблоки выращиваются промышленно, они не сильно отличаются от тех, что сами по себе растут в поле или на огороде у дедушки и бабушки, поэтому не надо думать, что в современных продуктах нет витаминов, это неправда.

Для удобства определения количества порций блюд была придумана концепция "Моя тарелка": половину тарелки занимают овощи и фрукты, четверть — продукты, богатые белком, четверть — цельнозерновые продукты. Также рекомендуется добавлять порцию молочного продукта: либо 250 миллилитров жидких молочных продуктов или йогурта, либо 50 граммов (два-три ломтика) сыра.

Немаловажный пункт: все это должно запиваться достаточным количеством жидкости. Жидкость необходимо употреблять, как только возникает жажда, но для каждого человека это количество жидкости будет свое. Необходимость выпивать 1,5-2 литра воды в день тоже не доказана. Главное, чтобы жидкость всегда была под рукой. Мы очень часто игнорируем сигналы тела: едем куда-то, заработались или еще чем-то заняты и откладываем все на потом. Организм в какой-то момент понимает, что все без толку, и перестает даже намекать на свои потребности, поэтому необходимо себя приучать к тому, что поступление жидкости возможно в любой момент.

Если соблюдать эти простые правила, то для подавляющего большинства людей этого будет достаточно для обеспечения организма витаминами.

— А есть какие-то особые рекомендации по питанию для будущих мам? Нужно ли во время беременности есть больше молочного, чтобы получать больше кальция, или избегать продуктов, которые могут вызвать у ребенка аллергию?

— Если мама регулярно употребляла молочные продукты до беременности, то увеличивать количество молочных продуктов в рационе ради дополнительного поступления кальция нет необходимости.

Что касается аллергии: если у будущей мамы ее не было на какие-либо продукты до беременности, нет смысла ограничивать употребление цитрусовых, клубники или шоколада.

Употребление мамой аллергенов не только не повышает шанс развития аллергии у малыша, но, по некоторым данным, наоборот, снижает риск пищевой аллергии у ребенка в будущем.

— Уже понимаю, что спрашивать о том, нужно ли принимать витамины, чтобы укрепить иммунитет с наступлением холодов, нет смысла…

— Доказательная медицина не считает, что всем поголовно нужны поливитамины в любое время года. То же самое со "специальными" витаминами для волос, ногтей и так далее — это все маркетинг, польза их приема не доказана. Если у конкретного человека есть конкретные проблемы со здоровьем, нужна консультация грамотного специалиста, а не поливитамины. Об этом важно помнить и не списывать усталость, нервозность и слишком частые инфекционные заболевания (если они действительно есть) на авитаминоз. И тем более не пытаться справиться с ним самостоятельно.

Беседовала Наталья Филиппова