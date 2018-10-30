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Доктор, у меня проблема: причины импотенции и методы борьбы с ней

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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДоктор, у меня проблема: причины импотенции и методы борьбы с нейДоктор, у меня проблема: причины импотенции и методы борьбы с ней
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Исследования Минздрава показывают, что в России около половины мужчин имеют проблемы с эрекцией, причем минимум 7% из них импотенты. Однако верить официальной статистике в столь деликатном вопросе, возможно, не стоит. Урологи в последние два года нашли уникальный и безопасный метод лечения эректильной дисфункции. Специально для "Социального навигатора" Евгений Еремкин разузнал о болезни и революционном способе восстановления мужской силы.

В медицине принято разделять понятия импотенция и эректильная дисфункция, но для удобства в этом тексте мы будем считать их синонимами.

Пациент на приеме у врача
© Fotolia / mangostock
Биологи открыли первый "ген", связанный с импотенцией

Волшебный укол

Александр Гершман — директор Института современной урологии США, профессор кафедры урологии Калифорнийского университета, одним из первых провел процедуру по пересаживанию пациенту собственной крови, обогащенной мезенхимальными клетками. Для этого с помощью специально разработанной иглы он забрал кровь из тазовой кости мужчины и под местной анестезией ввел в пещеристую ткань полового члена. Всего 20 миллилитров крови, плюс четыре капельки лекарства — и через полтора-два месяца мужчина снова хорош в постели. Конечно, если до импотенции он знал, чем порадовать партнера.

Процедура занимает 20 минут и включает всего пять инъекций: первой забирают кровь из костного мозга, и за четыре инъекции вводят в разные части мужского достоинства. Об этом методе Александр Гершман и главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь рассказали на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Игла, которой забирают кровь из тазовой кости, широкая с отверстиями по всей длине. После введения иглы хирург вставляет в нее стилет-экстрактор (нечто похожее на шомпол) и собирает образцы крови во всей длине через отверстия. Она изготовлена в США, но Пушкарь надеется, что в будущем ее будут собирать в России. Первым двум пациентам процедуру провели 18 октября, пока неизвестно, когда ее смогут применять широкому кругу пациентов и сколько это будет стоить.

"Мы не ожидаем астрономической стоимости, ведь оборудования здесь никакого не нужно, поэтому регистрация должна быть очень быстрой. Я как главный специалист приложу все усилия совместно с Росздравнадзором, чтобы это было сделано быстро", — сказал Пушкарь корреспонденту РИА Новости. Он также считает, что такая операция должна быть включена в систему государственных гарантий.

Эту операцию нельзя провести импотентам, например, имеющим проблемы с сердцем. Один из журналистов на конференции придумал красивую метафору для такого случая: "Новый конь в старой телеге", имея в виду не самое лучшее физическое состояние некоторых мужчин.

© РИА Новости / Евгений СамаринВ медицине есть понятие "мужской климакс", когда уровень тестостерона в организме мужчины снижается, что может привести к импотенции
© РИА Новости / Евгений Самарин
В медицине есть понятие "мужской климакс", когда уровень тестостерона в организме мужчины снижается, что может привести к импотенции

Ты чего такой вялый?

Причин возникновения импотенции несколько, их можно разделить на органические и психогенные. Согласно статистике, которую привел Дмитрий Пушкарь, 85% приходится на органическую, и только в 15% случаев выявляют психогенную импотенцию.

К органическим относят нейрогенные причины. "Обычно, когда у человека есть заболевания, связанные с головой, психические чаще всего, и он нагружен какими-то фармпрепаратами. К нейрогенным можно отнести спинальные травмы, в этом случае может быть сжимание или передавливание нервов в малом тазу, тогда плохо иннервируется сам половой член", — рассказывает врач уролог-андролог Михаил Родионов.

Паста
CC0 / Engin_Akyurt /
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Также выделяют сосудистые причины. В некоторых случаях сосуды могут быть пережаты или повреждены, тогда слишком мало крови поступает в половой член. Бывает и наоборот, когда напор венозной крови ослабевает, и эрекция пропадает. Гипертоническая болезнь нередко бывает причиной плохой эрекции. К импотенции может привести и прием лекарственных препаратов. 

Проблемы с гормонами тоже могут сказаться на мужской силе. Не только заболевания со сложными названиями, например гипогонадизм, гиперпролактинемия или болезнь Иценко-Кушинга способны привести к импотенции, но и всем известный сахарный диабет. "Грубо говоря, в этом случае нервные окончания засахариваются. Член ничего не чувствует и не видит смысла возбуждаться", — поясняет Михаил Родионов.

Чаще всего в своей практике он находит психогенные причины импотенции.

"Либо надоел половой партнер, либо проблемы на работе мешают сконцентрироваться. Ведь секс — это психофизиологический акт", — добавляет врач.

Большинство мужчин приходят к урологу за "справкой об импотенции" после 40 лет, хотя эта болезнь не имеет конкретного возраста, у некоторых режим "Казанова" включен и в 90, а кто-то сдает позиции уже в 20.

Александр Гершман уверяет, что инъекции крови, обогащенной мезенхимальными клетками, убирают любые причины. За два года применения метода ему только несколько раз приходилось повторять процедуру пациенту. Он считает, что после инъекций сила возвращается навсегда.

В медицине есть понятие "мужской климакс", когда уровень тестостерона в организме мужчины снижается, что может привести к импотенции. Однако при правильном образе жизни этого может не произойти вовсе. То есть мужчина может иметь эрекцию буквально до последнего дня жизни, если ему это будет еще нужно.

Казалось бы, про опасность сидячей работы не слышал только глухой, но и этот фактор может сказаться на мужской силе. "Если человек постоянно сидит, не занимается спортом, то слабеют мышцы тазового дна. Член-то может быть и наполняется кровью, но сил мышц не хватает, чтобы его удержать", — рассказывает Михаил Родионов.

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