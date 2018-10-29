Как распознать одну из главных причин инсульта: рекомендация врачей

29 октября во всем мире отмечается День борьбы с инсультом — одной из самых распространенных причин смертности и основной причиной возникновения инвалидности в России. Специалисты фонда по борьбе с инсультом ОРБИ и врач отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Российского научного центра хирургии им. академика Б.В.Петровского Альбина Шапиева, рассказали "Социальному навигатору" об одной из ключевых причин возникновения инсульта — фибрилляции предсердий.
Фибрилляция предсердий
Сейчас в России около 2,3 миллиона человек живут с этим диагнозом, и, по прогнозам, это число может вырасти.
Причины
До сих пор причины возникновения фибрилляции предсердий доподлинно неизвестны. Но есть определенные факторы, которые могут увеличить риск возникновения этого состояния. Среди них:
● естественное старение организма — у людей старше 65 лет риск фибрилляции предсердий выше;
● сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт миокарда, сердечная недостаточность);
● высокое артериальное давление;
● хронические заболевания, такие как диабет, заболевания почек или легких;
● избыточное потребление алкоголя;
● избыточный вес;
● генетическая предрасположенность.
Симптомы
Симптомы фибрилляции предсердий варьируются от полного их отсутствия до тяжелой боли в груди, выраженной одышки и головокружения.
Скрытая, бессимптомная форма довольно часто не диагностируется и имеет серьезные последствия, наиболее грозным из которых является инсульт.
Симптомная форма фибрилляции предсердий часто проявляется жалобами на чувство тревоги и сильного сердцебиения, нехватки дыхания при минимальных нагрузках, слабость, нарушение сна, повышенную потливость, чувство кома в горле, снижение переносимости физических нагрузок. Каждый из перечисленных симптомов может служить поводом для того, чтобы обратиться к врачу.
Лечение
Варианты лечения фибрилляции предсердий зависят от основной причины возникновения, типа фибрилляции и симптомов, которые доставляют дискомфорт пациенту. Поэтому очень важно, чтобы врач на первичном приеме оценил пять ключевых факторов, на которых основывается выбор тактики лечения, а именно:
1) выраженность симптомов;
2) факторы, которые могли бы привести к фибрилляции предсердий (нарушение работы щитовидной железы, неконтролируемое повышение артериального давления, ожирение и т.д.);
3) риск инсульта и необходимость в назначении кроверазжижающих препаратов;
4) пульс и необходимость в приеме препаратов, урежающих ритм;
5) возможность и необходимость восстановления нормального ритма.
Важно понимать, что фибрилляция предсердий — это прогрессирующее заболевание, то есть степень тяжести без соответствующего лечения может увеличиться и привести к тяжелым последствиям. Именно поэтому очень важно держать сердечный ритм под контролем и в случае подозрений на какие-либо нарушения обращаться к специалисту.