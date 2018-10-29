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Как распознать одну из главных причин инсульта: рекомендация врачей

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© РИА Новости / Алексей СухоруковКак распознать самую главную причину инсульта: рекомендация врачейКак распознать самую главную причину инсульта: рекомендация врачей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков

29 октября во всем мире отмечается День борьбы с инсультом — одной из самых распространенных причин смертности и основной причиной возникновения инвалидности в России. Специалисты фонда по борьбе с инсультом ОРБИ и врач отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Российского научного центра хирургии им. академика Б.В.Петровского Альбина Шапиева, рассказали "Социальному навигатору" об одной из ключевых причин возникновения инсульта — фибрилляции предсердий.

Фибрилляция предсердий

Что такое инсульт
© РИА Новости, Инфографика
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Инсульт: узнать, избежать, действовать
Фибрилляция предсердий — одно из самых частых нарушений ритма сердца, которое может оказать значительное негативное влияние на качество жизни человека, его физическое и эмоциональное состояние. Это вызвано симптомами, связанными с аритмией: учащенное сердцебиение, одышка, дискомфорт в области грудной̆ клетки, нарушение сна и ощущение тревоги. При фибрилляции могут хуже переноситься физические нагрузки, появляется риск застойной сердечной недостаточности и в четыре-пять раз увеличивается риск инсульта.

Сейчас в России около 2,3 миллиона человек живут с этим диагнозом, и, по прогнозам, это число может вырасти.

Причины

До сих пор причины возникновения фибрилляции предсердий доподлинно неизвестны. Но есть определенные факторы, которые могут увеличить риск возникновения этого состояния. Среди них:

● естественное старение организма — у людей старше 65 лет риск фибрилляции предсердий выше;
● сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт миокарда, сердечная недостаточность);
● высокое артериальное давление;
● хронические заболевания, такие как диабет, заболевания почек или легких;
● избыточное потребление алкоголя;
● избыточный вес;
● генетическая предрасположенность.

Симптомы

Симптомы фибрилляции предсердий варьируются от полного их отсутствия до тяжелой боли в груди, выраженной одышки и головокружения.

Скрытая, бессимптомная форма довольно часто не диагностируется и имеет серьезные последствия, наиболее грозным из которых является инсульт.

Симптомная форма фибрилляции предсердий часто проявляется жалобами на чувство тревоги и сильного сердцебиения, нехватки дыхания при минимальных нагрузках, слабость, нарушение сна, повышенную потливость, чувство кома в горле, снижение переносимости физических нагрузок. Каждый из перечисленных симптомов может служить поводом для того, чтобы обратиться к врачу.

© РИА Новости / Михаил ФомичевБессимптомная форма часто не диагностируется и имеет серьезные последствия
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Бессимптомная форма часто не диагностируется и имеет серьезные последствия

Лечение

Варианты лечения фибрилляции предсердий зависят от основной причины возникновения, типа фибрилляции и симптомов, которые доставляют дискомфорт пациенту. Поэтому очень важно, чтобы врач на первичном приеме оценил пять ключевых факторов, на которых основывается выбор тактики лечения, а именно:

1) выраженность симптомов;
2) факторы, которые могли бы привести к фибрилляции предсердий (нарушение работы щитовидной железы, неконтролируемое повышение артериального давления, ожирение и т.д.);
3) риск инсульта и необходимость в назначении кроверазжижающих препаратов;
4) пульс и необходимость в приеме препаратов, урежающих ритм;
5) возможность и необходимость восстановления нормального ритма.

В России пройдет масштабная акция по профилактике инсульта
© Пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики"
В России пройдет масштабная акция по профилактике инсульта
На сегодняшний день для контроля ритма имеется множество лекарственных препаратов, называющихся антиаритмическими. Прием этих лекарств должен быть строго под контролем врача, так как неконтролируемый прием может привести к серьезным последствиям — от усиления аритмии до смерти пациента. Однако не всегда лекарства могут помочь в поддержании нормального ритма. В случае, если прием антиаритмических препаратов становится неэффективным, а симптомы аритмии достаточно выраженные, доктора рекомендуют провести операцию — радиочастотную абляцию, когда при помощи тонкого гибкого катетера на участок, вызывающий аритмию, подается радиочастотная энергия. В некоторых случаях после одной процедуры требуется повторная абляция. Эффективность операции напрямую зависит от длительности фибрилляции предсердий и сопутствующих факторов риска.

Важно понимать, что фибрилляция предсердий — это прогрессирующее заболевание, то есть степень тяжести без соответствующего лечения может увеличиться и привести к тяжелым последствиям. Именно поэтому очень важно держать сердечный ритм под контролем и в случае подозрений на какие-либо нарушения обращаться к специалисту.

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