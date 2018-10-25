Врачи рекомендуют не реже раза в год проходить диагностику на риск инсульта

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. День здоровья, организованный фондом по борьбе с инсультом ОРБИ, прошел в МИА "Россия сегодня". Всем прошедшим обследование врачи дали детальные рекомендации. Кардиолог Низами Гулиев, проводивший обследование, рекомендует проходить диагностику на риск инсульта не реже раза в год, особенно тем, кто работает за компьютером и ведет малоактивный образ жизни.

По словам директора по развитию ОРБИ Екатерины Миловой, одной из своих главных задач фонд видит в снижении количества инсультов в России. И главным способом достижения этого является профилактика и диагностика: "Поэтому мы проводим "Дни здоровья" — диагностику на риски инсульта и других сосудистых заболеваний. Это позволяет рассказать о проблеме инсульта, помогает привлечь внимание людей к своему здоровью".

В группы с повышенным и средним риском инсульта попадают люди с артериальной гипертонией, диабетом, избыточной массой тела и повышенным уровнем холестерина в крови. Кроме этого при оценке состояния здоровья учитываются такие факторы риска инсульта, как курение, избыточное потребление алкоголя и соли.

Также одним из распространенных факторов риска инсульта является нарушение сердечного ритма, а именно фибрилляция предсердий — всем, у кого был обнаружены предпосылки к этому заболеванию, было рекомендовано незамедлительно пройти дальнейший мониторинг.