Работать с умом: что поможет снять умственное напряжение

В век информации становится все больше профессий, в рамках которых людям приходится перерабатывать большие массивы данных. Работникам умственного труда не понаслышке знакомо, что такое перенапряжение и стресс, и даже физической усталости им редко удается избежать. Корреспондент "Социального навигатора" поговорил с психологом и теми, кто все-таки умеет находить баланс между трудом и отдыхом, и узнал, что нужно для офисного счастья.
Психолог Анна Паукова называет прежде всего два условия, которые нужно выполнить, чтобы избавиться от так называемой "информационной перегрузки".
Первое, чему стоит уделить особое внимание, — информационная дисциплина. В решении рабочих задач очень поможет разделение на нужные сведения и дополнительные. Последние отнимают важные ресурсы — энергию и время. Психолог советует определить некий ощутимый критерий, который даст понять, хватит ли информации для решения рабочего вопроса.
"Это позволит лучше планировать свою деятельность и минимизировать стрессовые ситуации, когда времени нет, а вы так и не приступили к решению важной задачи", — объясняет Паукова.
Она также рекомендует стараться сохранять баланс между потреблением информации и совершением тех действий, для которых вы ее собирали. Кроме того, стоит фокусироваться только на одной задаче — это также позволит снизить информационную перегрузку и лучше увидеть результат.
Второе условие — необходимо приучить себя обращать внимание на телесные ощущения, офисная работа хоть и не требует физических усилий, но тело страдает от постоянного сидения на стуле и упертого в монитор взгляда.
"В буквальном смысле слова раз в полчаса-час задавайте себе вопрос: как я чувствую себя физически? Какие ощущения сейчас есть в моем теле? Где и как я ощущаю напряжение? Насколько комфортна моя поза?" — советует психолог.
Она отмечает, что привычка замечать телесный дискомфорт помогает вовремя его снизить — пройтись, потянуться, сесть удобнее, выйти на свежий воздух. Более того, в офисе можно сделать самые простые упражнения.
Не стоит забывать и о профилактике. Паукова советует разобраться, что подходит именно вам: какие занятия утомляют, а какие, наоборот, заряжают энергией.
"В течение рабочего дня это поможет определить очередность задач и перерывов, а до или после работы и на выходных — спланировать мероприятия, которые восстановят ресурс", — отмечает психолог.
Что касается восстановления ресурсов, то есть правильного отдыха, в этом нет универсальных советов. Кто-то любит полежать на диване, для кого-то приемлем только активный отдых.
Психолог добавляет, что важно замечать, когда отдых действительно добавляет энергии, а когда еще больше утомляет.
"Да, от дивана тоже можно устать", — утверждает Паукова.
Нашли дзен
Для того чтобы понять, что подходит именно вам, нужно опять же обратить внимание на собственное состояние. А пока вы внимательно вслушиваетесь в то, что говорит вам ваше тело, мы расскажем про способы, которые изо дня в день помогают нашим героям, сумевшим найти баланс между работой и отдыхом, чувствовать себя хорошо.
"Работа утомляет: все эти задачи, дедлайны, невнятные требования. Весь день работаешь головой и к концу дня хочется просто ее отключить и перезагрузиться. Так я познакомилась с вязанием", — рассказывает технический писатель Виктория.
Девушка говорит, что вечер, а то и выходной в обществе спиц и ниток отвлекает от проблем, сосредотачивание на работе руками убирает стресс.
"Руки работают, голова отдыхает — и просто прекрасно. #вяжутнетолькобабушки", — говорит Виктория.
Редактор Научного центра правовой информации при министерстве Евгения поделилась своим способом отвлечься во время работы — она составляет различные списки — дел, покупок и даже список списков, которые ей нужно написать. Такие записи помогают ей все структурировать и отвлечься от работы.
"У меня есть список, что купить вечером, что купить на выходных, что сделать на работе сегодня, завтра, что сделать вечером сегодня, в будни, и на выходных ближайшие 4 недели, что надеть, что хочу купить на Новый год, что подарить маме на день рождения, что почитать, что посмотреть и даже список с расписанием принятия таблеток", — говорит Евгения.
Преподаватель МГУ Борис признается, что отдыхать не умеет, но старается переключаться.
"От работы до дома я люблю пройтись пешком, слушая аудиокниги. Ну и часов в десять вечера, чтобы хоть как-то мозг отключился после вечерней работы, смотрю кино", — говорит Борис.
Он добавляет, что важная привычка в его жизни — добираться на работу и с работы пешком.
"Конечно, можно возмутиться, услышав такие слова, мол, хорошо ты устроился, брат, что пешочком ходишь до работы. А как быть тем, кто живет в дальнем безысходном Подмосковье?! Понимаю. Но как бы далеко ты ни жил, всегда есть кусок пути, который можно пройти пешком", — уверен Борис.
Журналист Владимир отмечает, что в отдыхе важны два момента — переключение мозга непосредственно во время рабочего дня и отвлечение от умственного труда после работы.
"Во время рабочего дня я, например, люблю слушать музыку и смотреть в окно. Так как мне приходится работать с текстами, такая перезагрузка помогает взглянуть на материал или новость свежим глазом", — говорит Владимир.
Для отдыха после рабочего дня Владимир предпочитает абсолютно противоположную деятельность.
"Как по мне, надо принимать радикальные меры. Если вы целый день сидите за компьютером, отдохнуть голове помогут занятия в секции бокса. И ничего страшного, если вы даже немного получите по той самой голове. Вообще подойдет любая физическая активность. Лично я предпочитаю, по возможности, играть в футбол или настольный теннис", — говорит Владимир.