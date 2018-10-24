Работать с умом: что поможет снять умственное напряжение

В век информации становится все больше профессий, в рамках которых людям приходится перерабатывать большие массивы данных. Работникам умственного труда не понаслышке знакомо, что такое перенапряжение и стресс, и даже физической усталости им редко удается избежать. Корреспондент "Социального навигатора" поговорил с психологом и теми, кто все-таки умеет находить баланс между трудом и отдыхом, и узнал, что нужно для офисного счастья.

Психолог Анна Паукова называет прежде всего два условия, которые нужно выполнить, чтобы избавиться от так называемой "информационной перегрузки".

Первое, чему стоит уделить особое внимание, — информационная дисциплина. В решении рабочих задач очень поможет разделение на нужные сведения и дополнительные. Последние отнимают важные ресурсы — энергию и время. Психолог советует определить некий ощутимый критерий, который даст понять, хватит ли информации для решения рабочего вопроса.

"Это позволит лучше планировать свою деятельность и минимизировать стрессовые ситуации, когда времени нет, а вы так и не приступили к решению важной задачи", — объясняет Паукова.

Она также рекомендует стараться сохранять баланс между потреблением информации и совершением тех действий, для которых вы ее собирали. Кроме того, стоит фокусироваться только на одной задаче — это также позволит снизить информационную перегрузку и лучше увидеть результат.

Второе условие — необходимо приучить себя обращать внимание на телесные ощущения, офисная работа хоть и не требует физических усилий, но тело страдает от постоянного сидения на стуле и упертого в монитор взгляда.

"В буквальном смысле слова раз в полчаса-час задавайте себе вопрос: как я чувствую себя физически? Какие ощущения сейчас есть в моем теле? Где и как я ощущаю напряжение? Насколько комфортна моя поза?" — советует психолог.

Она отмечает, что привычка замечать телесный дискомфорт помогает вовремя его снизить — пройтись, потянуться, сесть удобнее, выйти на свежий воздух. Более того, в офисе можно сделать самые простые упражнения.

© РИА Новости / Алексей Филиппов Нужно стараться сохранять баланс между потреблением информации и совершением тех действий, для которых вы ее собирали © РИА Новости / Алексей Филиппов Нужно стараться сохранять баланс между потреблением информации и совершением тех действий, для которых вы ее собирали

Не стоит забывать и о профилактике. Паукова советует разобраться, что подходит именно вам: какие занятия утомляют, а какие, наоборот, заряжают энергией.

"В течение рабочего дня это поможет определить очередность задач и перерывов, а до или после работы и на выходных — спланировать мероприятия, которые восстановят ресурс", — отмечает психолог.

Что касается восстановления ресурсов, то есть правильного отдыха, в этом нет универсальных советов. Кто-то любит полежать на диване, для кого-то приемлем только активный отдых.

Психолог добавляет, что важно замечать, когда отдых действительно добавляет энергии, а когда еще больше утомляет.

"Да, от дивана тоже можно устать", — утверждает Паукова.

Нашли дзен

Для того чтобы понять, что подходит именно вам, нужно опять же обратить внимание на собственное состояние. А пока вы внимательно вслушиваетесь в то, что говорит вам ваше тело, мы расскажем про способы, которые изо дня в день помогают нашим героям, сумевшим найти баланс между работой и отдыхом, чувствовать себя хорошо.

"Работа утомляет: все эти задачи, дедлайны, невнятные требования. Весь день работаешь головой и к концу дня хочется просто ее отключить и перезагрузиться. Так я познакомилась с вязанием", — рассказывает технический писатель Виктория.

Девушка говорит, что вечер, а то и выходной в обществе спиц и ниток отвлекает от проблем, сосредотачивание на работе руками убирает стресс.

"Руки работают, голова отдыхает — и просто прекрасно. #вяжутнетолькобабушки", — говорит Виктория.

Редактор Научного центра правовой информации при министерстве Евгения поделилась своим способом отвлечься во время работы — она составляет различные списки — дел, покупок и даже список списков, которые ей нужно написать. Такие записи помогают ей все структурировать и отвлечься от работы.

"У меня есть список, что купить вечером, что купить на выходных, что сделать на работе сегодня, завтра, что сделать вечером сегодня, в будни, и на выходных ближайшие 4 недели, что надеть, что хочу купить на Новый год, что подарить маме на день рождения, что почитать, что посмотреть и даже список с расписанием принятия таблеток", — говорит Евгения.

Преподаватель МГУ Борис признается, что отдыхать не умеет, но старается переключаться.

"От работы до дома я люблю пройтись пешком, слушая аудиокниги. Ну и часов в десять вечера, чтобы хоть как-то мозг отключился после вечерней работы, смотрю кино", — говорит Борис.

Он добавляет, что важная привычка в его жизни — добираться на работу и с работы пешком.

© РИА Новости / Евгений Одиноков Для того чтобы понять, какой досуг подходит именно вам, нужно обратить внимание на собственное состояние © РИА Новости / Евгений Одиноков Для того чтобы понять, какой досуг подходит именно вам, нужно обратить внимание на собственное состояние

"Конечно, можно возмутиться, услышав такие слова, мол, хорошо ты устроился, брат, что пешочком ходишь до работы. А как быть тем, кто живет в дальнем безысходном Подмосковье?! Понимаю. Но как бы далеко ты ни жил, всегда есть кусок пути, который можно пройти пешком", — уверен Борис.

Журналист Владимир отмечает, что в отдыхе важны два момента — переключение мозга непосредственно во время рабочего дня и отвлечение от умственного труда после работы.

"Во время рабочего дня я, например, люблю слушать музыку и смотреть в окно. Так как мне приходится работать с текстами, такая перезагрузка помогает взглянуть на материал или новость свежим глазом", — говорит Владимир.

Для отдыха после рабочего дня Владимир предпочитает абсолютно противоположную деятельность.

"Как по мне, надо принимать радикальные меры. Если вы целый день сидите за компьютером, отдохнуть голове помогут занятия в секции бокса. И ничего страшного, если вы даже немного получите по той самой голове. Вообще подойдет любая физическая активность. Лично я предпочитаю, по возможности, играть в футбол или настольный теннис", — говорит Владимир.