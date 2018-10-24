ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Здоровье

Работать с умом: что поможет снять умственное напряжение

0950
© РИА Новости / Сергей МамонтовРаботать с умом: что поможет снять умственное напряжениеРаботать с умом: что поможет снять умственное напряжение
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

В век информации становится все больше профессий, в рамках которых людям приходится перерабатывать большие массивы данных. Работникам умственного труда не понаслышке знакомо, что такое перенапряжение и стресс, и даже физической усталости им редко удается избежать. Корреспондент "Социального навигатора" поговорил с психологом и теми, кто все-таки умеет находить баланс между трудом и отдыхом, и узнал, что нужно для офисного счастья.

Психолог Анна Паукова называет прежде всего два условия, которые нужно выполнить, чтобы избавиться от так называемой "информационной перегрузки".

Первое, чему стоит уделить особое внимание, — информационная дисциплина. В решении рабочих задач очень поможет разделение на нужные сведения и дополнительные. Последние отнимают важные ресурсы — энергию и время. Психолог советует определить некий ощутимый критерий, который даст понять, хватит ли информации для решения рабочего вопроса.

"Это позволит лучше планировать свою деятельность и минимизировать стрессовые ситуации, когда времени нет, а вы так и не приступили к решению важной задачи", — объясняет Паукова.

Она также рекомендует стараться сохранять баланс между потреблением информации и совершением тех действий, для которых вы ее собирали. Кроме того, стоит фокусироваться только на одной задаче — это также позволит снизить информационную перегрузку и лучше увидеть результат.

Второе условие — необходимо приучить себя обращать внимание на телесные ощущения, офисная работа хоть и не требует физических усилий, но тело страдает от постоянного сидения на стуле и упертого в монитор взгляда.

Как справиться с эмоциональным напряжением, даже если ты работаешь в хосписе
© Детский хоспис "Дом с маяком"
Как справиться с эмоциональным напряжением, даже если работаешь в хосписе

"В буквальном смысле слова раз в полчаса-час задавайте себе вопрос: как я чувствую себя физически? Какие ощущения сейчас есть в моем теле? Где и как я ощущаю напряжение? Насколько комфортна моя поза?" — советует психолог.

Она отмечает, что привычка замечать телесный дискомфорт помогает вовремя его снизить — пройтись, потянуться, сесть удобнее, выйти на свежий воздух. Более того, в офисе можно сделать самые простые упражнения.

© РИА Новости / Алексей ФилипповНужно стараться сохранять баланс между потреблением информации и совершением тех действий, для которых вы ее собирали
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Нужно стараться сохранять баланс между потреблением информации и совершением тех действий, для которых вы ее собирали

Не стоит забывать и о профилактике. Паукова советует разобраться, что подходит именно вам: какие занятия утомляют, а какие, наоборот, заряжают энергией.

"В течение рабочего дня это поможет определить очередность задач и перерывов, а до или после работы и на выходных — спланировать мероприятия, которые восстановят ресурс", — отмечает психолог.

Что касается восстановления ресурсов, то есть правильного отдыха, в этом нет универсальных советов. Кто-то любит полежать на диване, для кого-то приемлем только активный отдых.

Психолог добавляет, что важно замечать, когда отдых действительно добавляет энергии, а когда еще больше утомляет.

"Да, от дивана тоже можно устать", — утверждает Паукова.

Нашли дзен

Для того чтобы понять, что подходит именно вам, нужно опять же обратить внимание на собственное состояние. А пока вы внимательно вслушиваетесь в то, что говорит вам ваше тело, мы расскажем про способы, которые изо дня в день помогают нашим героям, сумевшим найти баланс между работой и отдыхом, чувствовать себя хорошо.

На старт, внимание! Как правильно бегать от проблем
© РИА Новости / Алексей Куденко
На старт, внимание! Как правильно бегать от проблем

"Работа утомляет: все эти задачи, дедлайны, невнятные требования. Весь день работаешь головой и к концу дня хочется просто ее отключить и перезагрузиться. Так я познакомилась с вязанием", — рассказывает технический писатель Виктория.

Девушка говорит, что вечер, а то и выходной в обществе спиц и ниток отвлекает от проблем, сосредотачивание на работе руками убирает стресс.

"Руки работают, голова отдыхает — и просто прекрасно. #вяжутнетолькобабушки", — говорит Виктория.

Редактор Научного центра правовой информации при министерстве Евгения поделилась своим способом отвлечься во время работы — она составляет различные списки — дел, покупок и даже список списков, которые ей нужно написать. Такие записи помогают ей все структурировать и отвлечься от работы.

"У меня есть список, что купить вечером, что купить на выходных, что сделать на работе сегодня, завтра, что сделать вечером сегодня, в будни, и на выходных ближайшие 4 недели, что надеть, что хочу купить на Новый год, что подарить маме на день рождения, что почитать, что посмотреть и даже список с расписанием принятия таблеток", — говорит Евгения.

Преподаватель МГУ Борис признается, что отдыхать не умеет, но старается переключаться.

"От работы до дома я люблю пройтись пешком, слушая аудиокниги. Ну и часов в десять вечера, чтобы хоть как-то мозг отключился после вечерней работы, смотрю кино", — говорит Борис.

Он добавляет, что важная привычка в его жизни — добираться на работу и с работы пешком.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковДля того чтобы понять, какой досуг подходит именно вам, нужно обратить внимание на собственное состояние
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Для того чтобы понять, какой досуг подходит именно вам, нужно обратить внимание на собственное состояние

"Конечно, можно возмутиться, услышав такие слова, мол, хорошо ты устроился, брат, что пешочком ходишь до работы. А как быть тем, кто живет в дальнем безысходном Подмосковье?! Понимаю. Но как бы далеко ты ни жил, всегда есть кусок пути, который можно пройти пешком", — уверен Борис.

Журналист Владимир отмечает, что в отдыхе важны два момента — переключение мозга непосредственно во время рабочего дня и отвлечение от умственного труда после работы.

"Во время рабочего дня я, например, люблю слушать музыку и смотреть в окно. Так как мне приходится работать с текстами, такая перезагрузка помогает взглянуть на материал или новость свежим глазом", — говорит Владимир.

Для отдыха после рабочего дня Владимир предпочитает абсолютно противоположную деятельность.

"Как по мне, надо принимать радикальные меры. Если вы целый день сидите за компьютером, отдохнуть голове помогут занятия в секции бокса. И ничего страшного, если вы даже немного получите по той самой голове. Вообще подойдет любая физическая активность. Лично я предпочитаю, по возможности, играть в футбол или настольный теннис", — говорит Владимир.

Комментировать
Здоровье
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена