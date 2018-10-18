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Здоровье

Эксперты обсудили качество услуг в сфере пластической хирургии

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© Fotolia / Master1305Пластическая хирургияПластическая хирургия
© Fotolia / Master1305

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Мультимедийный круглый стол на тему: "Профессиональные и образовательные стандарты в пластической хирургии" прошел в среду, 17 октября, в МИА "Россия сегодня".  

Ключевым с момента утверждения специальности "Пластическая хирургия" был и остается вопрос о выработке схемы необходимого количества и качества подготовки кадров, отметила главный внештатный специалист – пластический хирург Министерства здравоохранения РФ, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова Наталья Мантурова.  

"От этого будет зависеть и количество одноименных кафедр, и контингент профессорско-преподавательского состава", – сказала она.  

Профессиональные и образовательные стандарты в пластической хирургии
© РИА Новости
Профессиональные и образовательные стандарты в пластической хирургии
Требования к специалисту изменяются. Идет активная работа над профессиональным стандартом, из которого будет вытекать образовательный стандарт. Предстоит обдумать лимит бюджетных и коммерческих мест на кафедры пластической хирургии государственных медицинских образовательных организаций, представить модульную программу пятилетней ординатуры, сказала она.  

По мнению первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игоря Каграманяна, за последние годы профессиональное сообщество пластических хирургов проделало существенный путь к улучшению качества оказываемой медицинской помощи. Эффективно работает институт главных внештатных специалистов в регионах, федеральных округах, профильных комиссиях Минздрава России. 

Отметив, что предстоит огромная работа по разработке образовательных программ, заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Миндзрава РФ Артем Тарасенко уточнил, что в ведомстве этим занимается специально уполномоченный учебно-методический орган.  

Разработанный пакет федеральных образовательных стандартов, ранжированных по продолжительности в пределах от одного года до пяти лет, планируется внести в Минобрнауки России в декабре 2018 года. 

"Если профессиональное сообщество пластических хирургов успеет к этому моменту разработать свой образовательный стандарт, то мы готовы были бы внести его в образовательное в ведомство", – добавил он. 

Врачи во время операции
© Fotolia / s4svisuals
Минздрав намерен сокращать число выпускников-пластических хирургов в РФ
В условиях динамичного развития пластической хирургии единые требования к кадрам очень важны, считает руководитель Росздравнадзора по г. Москве и Московской области Андрей Плутницкий. Есть случаи, когда деятельностью в этой высоко востребованной области занимаются люди, не имеющие к ней никакого отношения. "То есть, без лицензии, документов и допуска к работе на территории РФ", – отметил он.   

Президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, доцент кафедры пластической хирургии Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Константин Липский рассказал, что на организацию обрушился шквал вопросов от врачей, которые проходили переподготовку в момент выхода правительственных актов о смене порядка признания квалификации работников.  

Участники круглого стола подчеркнули, что сегодня пластическим хирургом, вне зависимости от возраста, можно стать только окончив ординатуру. Специалисты, которые имеют документально подтвержденный опыт работы в пластической хирургии, подпадают под действие приказа Минздрава России от 3 августа 2012 года № 66-н. 

Если стаж в этой области составляет более 10 лет, то они "имеют право продолжать работать, проходя раз в каждые пять лет повышение квалификации объемом не менее 144 часов". Медики с пятилетним опытом работы будут обязаны получить дополнительное профессиональное образование объемом не менее 500 часов.  

По оценке научного руководителя отдела разработки высокотехнологичных методов реконструктивной челюстно-лицевой хирурги ЦНИИС и ЧЛХ Минздрава России, заведующего кафедрой пластической и челюстно-лицевой хирургии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Александра Неробеева, каждые девять из десяти пластических хирургов сегодня ими не являются. 

"Это хирурги эстетические", – считает он. Выпускников медицинских вузов привлекает к этой профессии диплом, позволяющий проводить эстетические операции. "Студенты прямо заявляют: я не буду заниматься вашей пластикой, дайте мне лимфоэстетику", – поделился спикер, обратившись к коллегам с призывом "переломить отношение к эстетической медицине как к легкому доступу к быстрым деньгам". 

В стране за предыдущие два года не защищено ни одной диссертации по научной специальности "Пластическая хирургия", и это очень опасный момент, по мнению заведующего кафедрой пластической хирургии 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова, академика РАН Игоря Решетова.  

Следующий 2019-й год итоговый по реформе, проводимой в системе аттестации. "Важно не потерять позицию, завоеванную с таким трудом", – напомнил он, пояснив, что отрасли были нужны "три-четыре года на разгон, чтобы наладить подготовку диссертаций и оформительскую работу, связанную со сдачей кандидатского минимума". 

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