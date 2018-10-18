Эксперты обсудили качество услуг в сфере пластической хирургии

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Мультимедийный круглый стол на тему: "Профессиональные и образовательные стандарты в пластической хирургии" прошел в среду, 17 октября, в МИА "Россия сегодня".
Ключевым с момента утверждения специальности "Пластическая хирургия" был и остается вопрос о выработке схемы необходимого количества и качества подготовки кадров, отметила главный внештатный специалист – пластический хирург Министерства здравоохранения РФ, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова Наталья Мантурова.
"От этого будет зависеть и количество одноименных кафедр, и контингент профессорско-преподавательского состава", – сказала она.
По мнению первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игоря Каграманяна, за последние годы профессиональное сообщество пластических хирургов проделало существенный путь к улучшению качества оказываемой медицинской помощи. Эффективно работает институт главных внештатных специалистов в регионах, федеральных округах, профильных комиссиях Минздрава России.
Отметив, что предстоит огромная работа по разработке образовательных программ, заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Миндзрава РФ Артем Тарасенко уточнил, что в ведомстве этим занимается специально уполномоченный учебно-методический орган.
Разработанный пакет федеральных образовательных стандартов, ранжированных по продолжительности в пределах от одного года до пяти лет, планируется внести в Минобрнауки России в декабре 2018 года.
"Если профессиональное сообщество пластических хирургов успеет к этому моменту разработать свой образовательный стандарт, то мы готовы были бы внести его в образовательное в ведомство", – добавил он.
Президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, доцент кафедры пластической хирургии Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Константин Липский рассказал, что на организацию обрушился шквал вопросов от врачей, которые проходили переподготовку в момент выхода правительственных актов о смене порядка признания квалификации работников.
Участники круглого стола подчеркнули, что сегодня пластическим хирургом, вне зависимости от возраста, можно стать только окончив ординатуру. Специалисты, которые имеют документально подтвержденный опыт работы в пластической хирургии, подпадают под действие приказа Минздрава России от 3 августа 2012 года № 66-н.
Если стаж в этой области составляет более 10 лет, то они "имеют право продолжать работать, проходя раз в каждые пять лет повышение квалификации объемом не менее 144 часов". Медики с пятилетним опытом работы будут обязаны получить дополнительное профессиональное образование объемом не менее 500 часов.
По оценке научного руководителя отдела разработки высокотехнологичных методов реконструктивной челюстно-лицевой хирурги ЦНИИС и ЧЛХ Минздрава России, заведующего кафедрой пластической и челюстно-лицевой хирургии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Александра Неробеева, каждые девять из десяти пластических хирургов сегодня ими не являются.
"Это хирурги эстетические", – считает он. Выпускников медицинских вузов привлекает к этой профессии диплом, позволяющий проводить эстетические операции. "Студенты прямо заявляют: я не буду заниматься вашей пластикой, дайте мне лимфоэстетику", – поделился спикер, обратившись к коллегам с призывом "переломить отношение к эстетической медицине как к легкому доступу к быстрым деньгам".
В стране за предыдущие два года не защищено ни одной диссертации по научной специальности "Пластическая хирургия", и это очень опасный момент, по мнению заведующего кафедрой пластической хирургии 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова, академика РАН Игоря Решетова.
Следующий 2019-й год итоговый по реформе, проводимой в системе аттестации. "Важно не потерять позицию, завоеванную с таким трудом", – напомнил он, пояснив, что отрасли были нужны "три-четыре года на разгон, чтобы наладить подготовку диссертаций и оформительскую работу, связанную со сдачей кандидатского минимума".