Минздрав намерен сокращать число выпускников-пластических хирургов в РФ

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Минздрав РФ выступает за сокращение ежегодного количества выпускников-пластических хирургов и за внедрение для этой специальности пятилетней ординатуры, заявила в среду главный внештатный специалист — пластический хирург Минздрава РФ, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Пирогова Наталья Мантурова.

"Мы должны с вами рассмотреть вот эту схему по количеству специалистов, необходимых на Российскую Федерацию в год (по специальности) "пластический хирург", также мы должны определить количество бюджетных и коммерческих мест. Может быть, конечно, из этого будет вытекать и количество кафедр пластической хирургии, которых сейчас огромнейшее количество, и, наверное, это количество будет сокращаться", — сказала Мантурова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Она добавила, что в настоящее время также завершается разработка профессионального стандарта данной специализации. "Что касается образовательного стандарта — он будет следствием стандарта профессионального… Нам надо создавать рабочие группы по внедрению модульной пятилетней ординатуры", — добавила специалист.

По словам Мантуровой, первый круглый стол, посвященный обсуждению данных тем, будет собран уже в декабре этого года.

С тем, что нужно увеличивать срок обучения в ординатуре для будущих пластических хирургов, согласился и заведующий кафедрой пластической хирургии 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН Игорь Решетов.

"Двухлетняя ординатура себя изжила", — сказал он.

С тем, что сферу подготовки пластических хирургов в стране необходимо совершенствовать, согласен и заведующий кафедрой пластической и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Александр Неробеев.

"Должны быть ограничения, чтобы не так легко было становится за два года пластическом хирургом", — сказал он, отметив, что зачастую молодые специалисты, которые приходят в эту профессию, прежде всего заинтересованы в высоких заработках, и не хотят нарабатывать опыт под началом опытных врачей, а идут в частные клиники.