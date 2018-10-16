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Наука против эволюции: организм человека не был рассчитан на борьбу с раком

(обновлено: 09:12 16.10.2018)
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© Depositphotos / vitanovskiРаковые клеткиРаковые клетки
© Depositphotos / vitanovski
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Значительная часть современных биофизических исследований направлена на борьбу с онкологическими заболеваниями. Почему проблему рака не удается решить так же эффективно, как в случае многих других заболеваний? Насколько важно международное сотрудничество в этой работе? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказал директор отделения биофизики Центра Гельмгольца GSI (Германия) Марко Дуранте.

—  Профессор Дуранте, как вы считаете, скоро ли наука победит рак?

Объявление победителей Нобелевской премии 2018 года по физиологии и медицине в Стокгольме. 1 октября 2018
© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand
Эксперт: мир с замиранием сердца следит за тем, что происходит в онкологии
— Это очень хороший вопрос, но, к сожалению, на него нет ответа. Еще президент США Никсон когда-то сказал, что собирается победить рак в течение 10 лет. И вы видите, каков результат…

Ученые много раз находили стратегии, направленные на борьбу с онкологическими заболеваниями. Но потом оказывалось, что рак находится не в отдельной группе клеток, а в биологической ткани. Рак "умен", он находит разные способы распространяться.

Сегодня метод иммунотерапии кажется очень многообещающим в борьбе с раком, но время покажет. В течение ближайших десяти лет мы поймем, помогает он или нет.

— Какие другие научные подходы, помимо иммунотерапии, помогут при лечении рака?

— Сегодня существуют три основных подхода. Первый – это местная терапия, которая включает в себя хирургию и радиотерапию. Второй подход — системная терапия, к которой относятся химиотерапия и гормональная терапия. И третий подход – иммунотерапия и таргетная (целевая) терапия. 

Исследования по слюне
Истина в слюне: найден новый способ определения иммунных заболеваний
Большинство пациентов сегодня получают все три вида лечения. Такой комбинированный подход оказывается наиболее успешным. 

Конечно, если смотреть на смертность от онкологических заболеваний, то в западных странах она не снизилась значительно. Но если смотреть на случаи излечения, то статистика идет вверх. Эти два факта связаны с тем, что продолжительность жизни людей растет. 

Рак – это болезнь пожилого возраста. В старину, когда человек умирал в возрасте 40 лет от инфекций и других причин, проблемы рака почти не было. Сегодня многие люди умирают от рака просто потому, что живут дольше. 

Поэтому так трудно победить рак: с эволюционной точки зрения мы не запрограммированы на борьбу с этой болезнью, так как мы были запрограммированы умереть в более молодом возрасте. Ну, а раз уж мы стали жить дольше, придется решать проблему онкологических заболеваний. 

—  Как вы оцениваете вклад российских ученых в борьбу с раком?

— Я хочу заявить со всей определенностью: они внесли очень большой вклад в эту область науки. В частности, российские ядерные физики сделали очень много для развития современной терапии пучками частиц. 

Родинка или онкология? Мифы и факты о кожных новообразованиях
© РИА Новости, Инфографика
Родинка или онкология? Мифы и факты о кожных новообразованиях
Проблема, как я ее вижу, состоит в том, что российским ученым не хватает информации об исследованиях зарубежных коллег, и нам взаимно не хватает общения друг с другом. Уровень научных исследований в России на самом деле очень высокий. А зарубежные коллеги часто не знают об этом, так как не могут прочесть публикации на русском языке. Мы лишь знаем о существовании российских научных групп и центров, но не знаем о результатах их работы. 

Российским ученым необходимо больше печататься в международных научных журналах, посещать международные конференции. Эту проблему необходимо решать, мы должны больше работать вместе.

Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки студентов в России. В моей лаборатории в Германии работают много российских студентов, в том числе, из НИЯУ МИФИ, и они гораздо сильнее своих немецких ровесников. 

Новейшие технологии диагностики и лечения онкологических заболеваний
© РИА Новости
Новейшие технологии диагностики и лечения онкологических заболеваний
Вообще, НИЯУ МИФИ движется, на мой взгляд, в очень правильном направлении, развивая научные исследования в контакте с зарубежными коллегами. Насколько я знаю, этот вуз поставил перед собой цель стать одним из наиболее продвинутых университетов в международных рейтингах. Это очень амбициозная задача, и развитие международного сотрудничества должно помочь в ее достижении.

Интервью представлено в рамках работы III Международного симпозиума "Инженерно-физические технологии биомедицины", организованного Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ" (НИЯУ МИФИ). 
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