Наука против эволюции: организм человека не был рассчитан на борьбу с раком

Значительная часть современных биофизических исследований направлена на борьбу с онкологическими заболеваниями. Почему проблему рака не удается решить так же эффективно, как в случае многих других заболеваний? Насколько важно международное сотрудничество в этой работе? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказал директор отделения биофизики Центра Гельмгольца GSI (Германия) Марко Дуранте.

— Профессор Дуранте, как вы считаете, скоро ли наука победит рак?

— Это очень хороший вопрос, но, к сожалению, на него нет ответа. Еще президент США Никсон когда-то сказал, что собирается победить рак в течение 10 лет. И вы видите, каков результат…

Ученые много раз находили стратегии, направленные на борьбу с онкологическими заболеваниями. Но потом оказывалось, что рак находится не в отдельной группе клеток, а в биологической ткани. Рак "умен", он находит разные способы распространяться.

Сегодня метод иммунотерапии кажется очень многообещающим в борьбе с раком, но время покажет. В течение ближайших десяти лет мы поймем, помогает он или нет.

— Какие другие научные подходы, помимо иммунотерапии, помогут при лечении рака?

— Сегодня существуют три основных подхода. Первый – это местная терапия, которая включает в себя хирургию и радиотерапию. Второй подход — системная терапия, к которой относятся химиотерапия и гормональная терапия. И третий подход – иммунотерапия и таргетная (целевая) терапия.

Большинство пациентов сегодня получают все три вида лечения. Такой комбинированный подход оказывается наиболее успешным.

Конечно, если смотреть на смертность от онкологических заболеваний, то в западных странах она не снизилась значительно. Но если смотреть на случаи излечения, то статистика идет вверх. Эти два факта связаны с тем, что продолжительность жизни людей растет.

Рак – это болезнь пожилого возраста. В старину, когда человек умирал в возрасте 40 лет от инфекций и других причин, проблемы рака почти не было. Сегодня многие люди умирают от рака просто потому, что живут дольше.

Поэтому так трудно победить рак: с эволюционной точки зрения мы не запрограммированы на борьбу с этой болезнью, так как мы были запрограммированы умереть в более молодом возрасте. Ну, а раз уж мы стали жить дольше, придется решать проблему онкологических заболеваний.

— Как вы оцениваете вклад российских ученых в борьбу с раком?

— Я хочу заявить со всей определенностью: они внесли очень большой вклад в эту область науки. В частности, российские ядерные физики сделали очень много для развития современной терапии пучками частиц.

Проблема, как я ее вижу, состоит в том, что российским ученым не хватает информации об исследованиях зарубежных коллег, и нам взаимно не хватает общения друг с другом. Уровень научных исследований в России на самом деле очень высокий. А зарубежные коллеги часто не знают об этом, так как не могут прочесть публикации на русском языке. Мы лишь знаем о существовании российских научных групп и центров, но не знаем о результатах их работы.

Российским ученым необходимо больше печататься в международных научных журналах, посещать международные конференции. Эту проблему необходимо решать, мы должны больше работать вместе.

Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки студентов в России. В моей лаборатории в Германии работают много российских студентов, в том числе, из НИЯУ МИФИ, и они гораздо сильнее своих немецких ровесников.

Интервью представлено в рамках работы III Международного симпозиума "Инженерно-физические технологии биомедицины", организованного Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ" (НИЯУ МИФИ).

Вообще, НИЯУ МИФИ движется, на мой взгляд, в очень правильном направлении, развивая научные исследования в контакте с зарубежными коллегами. Насколько я знаю, этот вуз поставил перед собой цель стать одним из наиболее продвинутых университетов в международных рейтингах. Это очень амбициозная задача, и развитие международного сотрудничества должно помочь в ее достижении.