Россия без гриппа: нужно ли прививаться, чтобы не заболеть

Принято считать, что эффективным способом защиты от сезонного "бича" является противогриппозная прививка. Департамент здравоохранения города Москвы до 6 декабря проводит бесплатную акцию по вакцинации против гриппа. Мнения экспертов и простых обывателей о целесообразности ежегодных прививок — в нашем материале.
Вакцинация от гриппа — неотъемлемая часть национального календаря прививок, и она не менее важна, чем остальные процедуры, считает Иван Коновалов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова.
"Национальный календарь прививок — это утвержденный приказом документ о прививках, которые может получить любой человек, при этом каждый вправе подписать отказ от проведения вакцинации. Это в свою очередь может привести к определенным ограничениям юридического характера. К некоторым видам работы, в частности медицинской деятельности и в образовательных учреждениях, людей без вакцинации против гриппа могут не допустить", — рассказал он.
Прививка по пути
По информации столичного департамента здравоохранения, на начало октября бесплатные прививки сделало более 3 миллионов человек. Среди них и журналистка Мария Баранчикова, которая проходит вакцинацию ежегодно.
"Я увидела объявление в МФЦ об акции, а привиться решила, когда ехала из офиса в выходной и вышла из метро прямо к палаткам и скорой, где был развернут прививочный пункт. Вся процедура с заполнением бумажек и прививочного сертификата заняла 10 минут", — поделилась она.
Мария отметила, что в этом году отлично перенесла прививку.
"Я каждый год с момента, когда перенесла грипп на ногах и чуть не умерла, обязательно прививаюсь сама и дожимаю всех членов семьи. В этом году делала прививку у метро, только место укола болело", — рассказала она.
Коллега Марии Соня также в этом году сделала прививку в мобильном пункте и отметила, что программа бесплатной вакцинации у метро оказалась очень удобной.
"В этом году я пошла на вакцинацию впервые, потому что раньше не знала о такой доступной акции, а тут увидела объявление в метро. Раньше нужно было выкраивать время, а тут можно по пути на работу или с работы сделать", — сказала она.
Перед тем как пойти на прививку от гриппа, Антон, автор колонки в "ЖЖ" amantonio о зарубежных исследованиях эффективности вакцин, провел свое расследование и принял решение не прививаться. Сейчас он предупреждает читателей, что привитые заболевают респираторными инфекциями чаще, чем непривитые.
"Поскольку вирус гриппа постоянно мутирует, вакцинация приводит к тому, что иммунная система при встрече с мутировавшим штаммом вырабатывает антитела к вакцинному штамму, что приводит к ослабленному иммунному ответу и к обострению болезни", — отмечает он.
Поддержим отечественного производителя
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью НТВ сообщила, что в этом году Минздравом закуплено около 62,3 миллиона доз отечественных противогриппозных вакцин с актуальными штаммами, с августа 2018 года в регионы поставлено более 31 миллиона доз. Отечественными вакцинами прививают и в ходе бесплатной акции.
Попова подчеркнула, что отечественное производство лекарственных средств является оптимальным решением в области охраны здоровья, поскольку учитывает особенности географии и устойчивость россиян к вирусам.
"Вся моя семья прививается отечественными вакцинами", — добавила она.
Другого мнения поддерживается врач, председатель Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев.
"Российский производитель предлагает два типа вакцин против гриппа: соответствующую стандартам ВОЗ и отечественное ноу-хау — прививку с концентрацией антигенов втрое меньше применяемой во всем мире. Именно последний экономвариант и закуплен Минздравом для массовой вакцинации населения по ОМС", — рассказал он.
В такие вакцины добавлен иммуномодулятор, призванный компенсировать пониженное содержание антигенов, однако, по мнению Яковлева, качественных сравнительных исследований, доказывающих, что такая формула достаточно эффективна и безопасна, нет.
В то же время Алексей Беляев, ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, считает, что отечественные вакцины — лучшие в мире. Это доказывается в том числе тем, что они производятся уже много лет. С ученым также согласен врач Иван Коновалов.
"Все зарегистрированные вакцины в России, и зарубежные, и отечественные, схожи по своим свойствам формирования противогриппозного иммунитета и соответствуют требованиям Всемирной организации здравоохранения. На эту тему есть определенные инсинуации в непрофессиональных СМИ о том, что отечественные вакцины по эффективности уступают зарубежным. Это не так", — отметил Иван.
Сравнивать вакцины по количеству антигенов, по словам Коновалова, некорректно, а ВОЗ предъявляет к противогриппозным препаратам два основных требования. Первый — это 70-процентное формирование защитных антител, то есть из 100 человек, которых прививают, минимум у 70 должны сформироваться защитные титры антител. Второй — после вакцинации уровень противогриппозных антител у привитого должен увеличиться более чем в четыре раза как минимум у 40% привитых (уровень сероконверсии). Все зарегистрированные вакцины проходят соответствующее тестирование и отвечают требованиям ВОЗ.
Главное — это профилактика
По словам Беляева, вакцина от гриппа является важной составляющей профилактики от заболевания, особенно осенью.
"Сейчас самый сезон для прививок, так как антитела к вирусу гриппа вырабатываются две-три недели, а в ноябре начнется подъем заболеваемости. Большинство людей, которые сделают вакцину сейчас, будут иметь в определенной степени гарантии того, что не заболеют гриппом", — рассказал он.
Алексей Львович подчеркнул, что в качестве профилактики важно избегать больших скоплений людей, принимать поливитамины, вести здоровый образ жизни и не курить, так как грипп у курильщиков протекает тяжелее. Иногда можно также надевать маску. Тем не менее, подчеркнул эксперт, прививка от гриппа имеет определенные противопоказания. Среди них — аллергия на яичный белок, так как некоторые вакцины производятся на развивающихся куриных эмбрионах.
Как отметил Иван Коновалов, острая фаза заболевания также является временным противопоказанием к вакцинированию, но в некоторых странах делают прививки и при легких ОРВИ. Индивидуальные противопоказания к введению конкретного препарата перечислены в инструкции к его применению.
"Есть отечественная вакцина, которая произведена без использования куриных эмбрионов и рекомендуется к применению у лиц даже с тяжелыми аллергическими реакциями на белок куриных яиц", — рассказал врач.
По его словам, специальное лабораторное обследование перед вакцинацией проходить не нужно, так как вакцины против гриппа — одни из самых безопасных препаратов среди прочих прививок.
Полный осмотр перед прививкой обязателен для детей, а здоровым взрослым достаточно исключить наличие острых воспалительных процессов измерением температуры тела, осмотром ротоглотки и расспросом о наличии тех или иных отклонений в состоянии здоровья. Лицам с хронической патологией вакцинация проводится по согласованию с консультирующим их врачом.
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Беседовала Дарья Коченова