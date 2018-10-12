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Здоровье

Россия без гриппа: нужно ли прививаться, чтобы не заболеть

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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСотрудник пункта вакцинации против гриппа у станции метро Козья слобода в Казани. 28 сентября 2017Сотрудник пункта вакцинации против гриппа у станции метро Козья слобода в Казани. 28 сентября 2017
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Принято считать, что эффективным способом защиты от сезонного "бича" является противогриппозная прививка. Департамент здравоохранения города Москвы до 6 декабря проводит бесплатную акцию по вакцинации против гриппа. Мнения экспертов и простых обывателей о целесообразности ежегодных прививок — в нашем материале.

Медик делает прививку от гриппа. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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В Москве свыше трех миллионов человек сделали бесплатные прививки от гриппа
По статистике, самыми распространенными в мире инфекционными заболеваниями являются грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Но если последние протекают относительно легко, то грипп может вызвать крайне опасные осложнения. По данным ВОЗ, от этой вирусной инфекции ежегодно умирает до 650 тысяч человек. 

Вакцинация от гриппа — неотъемлемая часть национального календаря прививок, и она не менее важна, чем остальные процедуры, считает Иван Коновалов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова.

"Национальный календарь прививок — это утвержденный приказом документ о прививках, которые может получить любой человек, при этом каждый вправе подписать отказ от проведения вакцинации. Это в свою очередь может привести к определенным ограничениям юридического характера. К некоторым видам работы, в частности медицинской деятельности и в образовательных учреждениях, людей без вакцинации против гриппа могут не допустить", — рассказал он.

Прививка по пути 

По информации столичного департамента здравоохранения, на начало октября бесплатные прививки сделало более 3 миллионов человек. Среди них и журналистка Мария Баранчикова, которая проходит вакцинацию ежегодно. 

"Я увидела объявление в МФЦ об акции, а привиться решила, когда ехала из офиса в выходной и вышла из метро прямо к палаткам и скорой, где был развернут прививочный пункт. Вся процедура с заполнением бумажек и прививочного сертификата заняла 10 минут", — поделилась она. 

Мария отметила, что в этом году отлично перенесла прививку.

"Я каждый год с момента, когда перенесла грипп на ногах и чуть не умерла, обязательно прививаюсь сама и дожимаю всех членов семьи. В этом году делала прививку у метро, только место укола болело", — рассказала она.

Коллега Марии Соня также в этом году сделала прививку в мобильном пункте и отметила, что программа бесплатной вакцинации у метро оказалась очень удобной.

"В этом году я пошла на вакцинацию впервые, потому что раньше не знала о такой доступной акции, а тут увидела объявление в метро. Раньше нужно было выкраивать время, а тут можно по пути на работу или с работы сделать", — сказала она.

Перед тем как пойти на прививку от гриппа, Антон, автор колонки в "ЖЖ" amantonio о зарубежных исследованиях эффективности вакцин, провел свое расследование и принял решение не прививаться. Сейчас он предупреждает читателей, что привитые заболевают респираторными инфекциями чаще, чем непривитые.

"Поскольку вирус гриппа постоянно мутирует, вакцинация приводит к тому, что иммунная система при встрече с мутировавшим штаммом вырабатывает антитела к вакцинному штамму, что приводит к ослабленному иммунному ответу и к обострению болезни", — отмечает он.

Поддержим отечественного производителя

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью НТВ сообщила, что в этом году Минздравом закуплено около 62,3 миллиона доз отечественных противогриппозных вакцин с актуальными штаммами, с августа 2018 года в регионы поставлено более 31 миллиона доз. Отечественными вакцинами прививают и в ходе бесплатной акции. 

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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Попова подчеркнула, что отечественное производство лекарственных средств является оптимальным решением в области охраны здоровья, поскольку учитывает особенности географии и устойчивость россиян к вирусам.

"Вся моя семья прививается отечественными вакцинами", — добавила она.

Другого мнения поддерживается врач, председатель Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев.

"Российский производитель предлагает два типа вакцин против гриппа: соответствующую стандартам ВОЗ и отечественное ноу-хау — прививку с концентрацией антигенов втрое меньше применяемой во всем мире. Именно последний экономвариант и закуплен Минздравом для массовой вакцинации населения по ОМС", — рассказал он.

В такие вакцины добавлен иммуномодулятор, призванный компенсировать пониженное содержание антигенов, однако, по мнению Яковлева, качественных сравнительных исследований, доказывающих, что такая формула достаточно эффективна и безопасна, нет.

В то же время Алексей Беляев, ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, считает, что отечественные вакцины — лучшие в мире. Это доказывается в том числе тем, что они производятся уже много лет. С ученым также согласен врач Иван Коновалов.

"Все зарегистрированные вакцины в России, и зарубежные, и отечественные, схожи по своим свойствам формирования противогриппозного иммунитета и соответствуют требованиям Всемирной организации здравоохранения. На эту тему есть определенные инсинуации в непрофессиональных СМИ о том, что отечественные вакцины по эффективности уступают зарубежным. Это не так", — отметил Иван. 

Сравнивать вакцины по количеству антигенов, по словам Коновалова, некорректно, а ВОЗ предъявляет к противогриппозным препаратам два основных требования. Первый — это 70-процентное формирование защитных антител, то есть из 100 человек, которых прививают, минимум у 70 должны сформироваться защитные титры антител. Второй — после вакцинации уровень противогриппозных антител у привитого должен увеличиться более чем в четыре раза как минимум у 40% привитых (уровень сероконверсии). Все зарегистрированные вакцины проходят соответствующее тестирование и отвечают требованиям ВОЗ.

Главное — это профилактика

По словам Беляева, вакцина от гриппа является важной составляющей профилактики от заболевания, особенно осенью.

"Сейчас самый сезон для прививок, так как антитела к вирусу гриппа вырабатываются две-три недели, а в ноябре начнется подъем заболеваемости. Большинство людей, которые сделают вакцину сейчас, будут иметь в определенной степени гарантии того, что не заболеют гриппом", — рассказал он.

Алексей Львович подчеркнул, что в качестве профилактики важно избегать больших скоплений людей, принимать поливитамины, вести здоровый образ жизни и не курить, так как грипп у курильщиков протекает тяжелее. Иногда можно также надевать маску. Тем не менее, подчеркнул эксперт, прививка от гриппа имеет определенные противопоказания. Среди них — аллергия на яичный белок, так как некоторые вакцины производятся на развивающихся куриных эмбрионах. 

Пассажиры маршрутного такси
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Как отметил Иван Коновалов, острая фаза заболевания также является временным противопоказанием к вакцинированию, но в некоторых странах делают прививки и при легких ОРВИ. Индивидуальные противопоказания к введению конкретного препарата перечислены в инструкции к его применению.

"Есть отечественная вакцина, которая произведена без использования куриных эмбрионов и рекомендуется к применению у лиц даже с тяжелыми аллергическими реакциями на белок куриных яиц", — рассказал врач.

По его словам, специальное лабораторное обследование перед вакцинацией проходить не нужно, так как вакцины против гриппа — одни из самых безопасных препаратов среди прочих прививок.

Полный осмотр перед прививкой обязателен для детей, а здоровым взрослым достаточно исключить наличие острых воспалительных процессов измерением температуры тела, осмотром ротоглотки и расспросом о наличии тех или иных отклонений в состоянии здоровья. Лицам с хронической патологией вакцинация проводится по согласованию с консультирующим их врачом.

Вакцинация против гриппа
© РИА Новости / Виталий БелоусовМедик готовит шприц с вакциной против гриппаМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий БелоусовНародный артист России музыкант Михаил Турецкий проходит обследование перед тем как сделать прививку против гриппаНародный артист России музыкант Михаил Турецкий проходит обследование перед тем как сделать прививку против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Народный артист России музыкант Михаил Турецкий проходит обследование перед тем как сделать прививку против гриппа
© РИА Новости / Виталий БелоусовНародный артист России музыкант Михаил Турецкий (второй справа) и музыканты Хора Турецкого после прививок против гриппаНародный артист России музыкант Михаил Турецкий (второй справа) и музыканты Хора Турецкого после прививок против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Народный артист России музыкант Михаил Турецкий (второй справа) и музыканты Хора Турецкого после прививок против гриппа
© РИА Новости / Игорь ЗарембоМедицинский работник готовится к вакцинации против гриппаМедицинский работник готовится к вакцинации против гриппа
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Медицинский работник готовится к вакцинации против гриппа
© РИА Новости / Григорий СысоевОльга Голодец делает прививку против гриппаОльга Голодец делает прививку против гриппа
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Ольга Голодец делает прививку против гриппа
© РИА Новости / Игорь ЗарембоШкольники на вакцинации против гриппаШкольники на вакцинации против гриппа
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Школьники на вакцинации против гриппа
© РИА Новости / Игорь ЗарембоВакцинация ребенка против гриппаВакцинация ребенка против гриппа
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Вакцинация ребенка против гриппа
© РИА Новости / Виталий БелоусовГеннадий Онищенко делает прививку против гриппаГеннадий Онищенко делает прививку против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Геннадий Онищенко делает прививку против гриппа
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Беседовала Дарья Коченова

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