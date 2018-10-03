Стартовала информационная кампания по профилактике рака "Не тяни – позвони"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Служба помощи онкологическим больным "Ясное утро" начинает новую информационную кампанию по профилактике рака "Не тяни — позвони". Программа запущена на горячей линии помощи онкологическим больным по телефону: 8 (800) 100-01-91, сообщается в пресс-релизе службы помощи онкологическим больным.

В рамках кампании на горячей линии консультанты службы "Ясное утро" ответят на вопросы о рисках возникновения рака и мерах по профилактике злокачественных заболеваний, обсудят с абонентами важность заботы о собственном здоровье.

Специалисты также будут информировать абонентов о днях диагностики рака в лечебных учреждения города Москвы и других мероприятиях по теме.

"Консультанты службы "Ясное утро" обрабатывают тысячи обращений, поступающих на горячую линию. Мы видим, точнее, слышим, как сильна канцерофобия в нашем обществе. Зачастую она порождается незнанием, мифами, которые окружают тему рака. На горячей линии работают опытные психологи, мы уверены, что разговор со специалистом поможет снизить тревожность и станет первым шагом человека к осознанному и ответственному отношению к своему здоровью", — отметила ведущий психолог службы "Ясное утро" Лидия Погибенко.

Помимо работы горячей линии в рамках кампании "Не тяни — позвони" будут организованы встречи жителей города с врачами-онкологами ведущих московских больниц. Любой желающий сможет прийти на встречу со специалистом, чтобы задать интересующие вопросы о профилактике, рисках и современных методах диагностики злокачественных заболеваний.