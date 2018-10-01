Подведены итоги премии за вклад в развитие донорства "СоУчастие"

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Торжественная церемония награждения и деловая программа всероссийской премии "СоУчастие" прошла в Общественной палате Российской Федерации. В работе круглого стола "Донорство крови и ее компонентов в Российской Федерации: трансформация, достижения, новые вызовы" приняли участие свыше 100 человек, представители более 50 регионов подключились к интернет-трансляции. В ходе работы трех дискуссионных площадок были обсуждены итоги и перспективы развития донорства крови, переход от стихийного к ответственному донорству, оценка состояния развития донорского движения в России и практические аспекты организации и развития донорства крови.

Награды всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови "СоУчастие" были вручены в восьмой раз. На конкурс премии было подано свыше 350 заявок из 52 регионов России.

"Всероссийская премия за вклад в развитие донорства крови "СоУчастие" не только объединяет всех участников донорского движения России, но и становится методической и творческой лабораторией для развития донорства крови в нашей стране, — отмечает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. — На конкурсы премии — основной, творческий, детский — представлены лучшие проекты и практики в сфере донорства крови. Более 100 наград вручены учреждениям службы крови, некоммерческим организациям и инициативным группам, представителям социально ответственного бизнеса, органов власти, средств массовой информации, донорам крови и добровольцам донорского движения самых разных профессий и возрастов из более чем 40 регионов России".

Победителями и лауреатами стали конкурсанты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры; Удмуртской Республики, Республик Бурятия, Карелия, Коми, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан; Алтайского, Камчатского, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского, Хабаровского краев; Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кировской, Курской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областей.

Также были вручены специальные награды оргкомитета премии: приз за создание условий информационной открытости, доступности и комфортности в организации службы крови "Знак качества. Мы работаем для вас" и приз "Общественное признание" — за особые заслуги в развитии безвозмездного донорства крови и ее компонентов в России.

Призы "Общественное признание" вручены Татьяне Голиковой, заместителю председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики; Веронике Скворцовой, министру здравоохранения Российской Федерации; Владимиру Уйбе, руководителю Федерального медико-биологического агентства, Александру Чечеткину, директору Российского научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии ФМБА России, главному трансфузиологу Санкт-Петербурга; Софии Голосовой, главному врачу Центра крови ФМБА России, внештатному трансфузиологу ФМБА России; Нине Кабанчук, главному врачу Калининградской областной станции переливания крови; Александру Олешко, заслуженному артисту России, донору крови.

Список лауреатов и победителей премии доступен на сайте Национального фонда развития здравоохранения и молодежного донорского движения России. В ближайшее время в интернете, в том числе и в социальных сетях, будет размещен фоторепортаж.

Премия "СоУчастие" учреждена в 2010 году Национальным фондом развития здравоохранения и координационным центром по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. Мероприятия восьмой всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови "СоУчастие" проведены при поддержке Фонда президентских грантов.

Специальный информационный партнер восьмой всероссийской премии "СоУчастие" — информационно-просветительский проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".