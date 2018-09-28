Флешмоб #Пульсуй к Всемирному дню сердца стартует 29 сентября

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Фонд "Детские сердца" запускает флешмоб #Пульсуй к Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября. Как сообщили в фонде, к флешмобу присоединились известные актеры, певцы, блогеры и множество неравнодушных людей.

Рассказывает директор фонда, Катя Бермант: "Всемирный день сердца — хороший повод. Я хочу спросить вас: с какой скоростью бьется ваше сердце в эту минуту? Мое — 100 ударов. Я немного волнуюсь, вдруг вы не дочитаете меня до конца. Мы придумали флешмоб #Пульсуй специально к Всемирному дню сердца, 29 сентября. Идея в том, чтобы каждый из нас задумался о здоровье своего сердца и прямо сейчас узнал, сколько ударов в минуту оно делает. Наверное, стоит поблагодарить наше сердце за то, что оно бьется, а затем вспомнить о детских сердцах, которые могут остановиться в любой момент, если мы перестанем помогать. Теперь — самое интересное: чтобы помочь, надо отправить через СМС пожертвование на номер 7195, где вместо суммы указать свой пульс за минуту. Все собранные таким образом средства пойдут на помощь детям с врожденным пороком сердца".