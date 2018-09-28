Суперпродукты для суперздоровья: мифы и реальность

Термин «суперфуд» появился в 90-е годы прошлого века в Америке. В оборот его ввел Дэвид Вольф – известный диетолог, пропагандист натурального питания и сыроедения. Именно он первым начал говорить о невероятной пользе продуктов с высоким содержанием витаминов, минералов, антиоксидантов, таких как ягоды годжи и асаи, какао-бобы, пчелиная пыльца и водоросли спирулина.

Что же такое суперфуды? Суперфуд (superfood) — это растительные продукты (иногда в число суперфудов включают яйца, некоторые виды рыбы и молочные продукты) с высокой концентрацией полезных веществ, содержащие большие дозы витаминов, минералов и антиоксидантов, которые, по заверениям маркетологов, могут защитить организм от болезней, даже таких серьезных, как рак, последствий несбалансированного питания и негативного воздействия окружающей среды.