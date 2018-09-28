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Суперпродукты для суперздоровья: мифы и реальность

О ягодах годжи и асаи, семенах чиа, плодах гуараны и других суперфудах, их полезных свойствах, противопоказаниях, а также о здоровом питании корреспондент "Социального навигатора" побеседовал с диетологом и теми, кто на себе попробовал действие заморских чудо-растений и их отечественных аналогов.

Мода на натуральное и органическое, здоровый образ жизни и правильное питание стала одним из трендов последних лет. Однако, заказывая в интернете или покупая в магазине те или иные ягоды и семена, способные, как утверждает реклама, сотворить настоящие чудеса, избавить от лишних килограммов, подарить здоровье, молодость и долголетие, люди не всегда задумываются, действительно ли эти продукты благотворно действуют на организм и нет ли у них более дешевых, но не менее полезных аналогов.

Молодильные ягодки

Термин «суперфуд» появился в 90-е годы прошлого века в Америке. В оборот его ввел Дэвид Вольф – известный диетолог, пропагандист натурального питания и сыроедения. Именно он первым начал говорить о невероятной пользе продуктов с высоким содержанием витаминов, минералов, антиоксидантов, таких как ягоды годжи и асаи, какао-бобы, пчелиная пыльца и водоросли спирулина.

Что же такое суперфуды? Суперфуд (superfood) — это растительные продукты (иногда в число суперфудов включают яйца, некоторые виды рыбы и молочные продукты) с высокой концентрацией полезных веществ, содержащие большие дозы витаминов, минералов и антиоксидантов, которые, по заверениям маркетологов, могут защитить организм от болезней, даже таких серьезных, как рак, последствий несбалансированного питания и негативного воздействия окружающей среды.

Широко разрекламированные суперфуды быстро стали популярны не только среди вегетарианцев и сыроедов, но и среди людей, мечтающих поправить здоровье и похудеть. Этим воспользовались производители, обнаружив, что пометка superfood на упаковке значительно увеличивает продажи. Дело зашло так далеко, что в 2007 году в Евросоюзе потребовали сперва предоставлять медицинские и научные заключения о пользе предлагаемых продуктов, а после маркировать товары соответствующей пометкой.

И если в Европе бум на суперфуды уже прошел, то в нашей стране он пока в самом разгаре. Различные средства, широко известные ацтекам, майя и тибетским монахам, но неизвестные в России, сулящие нормализацию веса и холестерина, укрепление иммунитета и омоложение, появляются чуть ли не каждый месяц.

Ну а сказку про молодильные яблочки и живую воду, которые можно достать только за тридевять земель, мы все знаем с детства и радостно выкладываем немалые суммы за чудо-средства.

«Все эти маркировки – «суперфуд», «самая полезная еда» – они все-таки обманывают потребителя, поскольку исследований, подтверждающих, что все эти разрекламированные продукты приносят пользу организму, нет. Просто люди с орторексией (болезненной тягой к здоровому питанию) готовы принять на веру маркетинговые слоганы», – считает Людмила Денисенко, диетолог, член Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания.

По ее словам, ягоды годжи, якобы произрастающие только в Китае и Тибете, на самом деле широко распространены в России и являются не чем иным, как дерезой, которую тем не менее действительно используют в традиционной азиатской медицине как общеукрепляющее средство.

На своем сайте Людмила Денисенко приводит результаты исследования сухих ягод годжи лабораторией Московского государственного института пищевых производств, согласно которым содержание витамина С в них составляет порядка 45 миллиграммов на 100 граммов, в то время как содержание витамина С в сухом шиповнике – 1200 миллиграммов на 100 граммов.

«Наш шиповник никто суперфудом не объявляет, хотя он куда полезнее. Или та же черника, хотя о ее пользе все же пишут. Или малина и клюква. Эти ягоды, если не варить из них варенье, а высушить или заморозить, зимой как раз и будут для нас суперфудом», – считает диетолог.

По ее словам, задумываясь о том, какие продукты следует ввести в рацион, в первую очередь стоит обратить внимание на то, что растет, что называется, под боком.

«Самое полезное питание то, которое привычно вашей расе, вашей национальности, то есть питание ваших предков. И даже вне зависимости от того, что процесс глобализации охватил весь мир и сейчас уже люди не привязаны к месту, природу все равно не обманешь. Скажем, у китайцев снижено количество ферментов лактазы, расщепляющих лактозу – молочный сахар, поэтому бесполезно объявлять молоко суперфудом в Китае, большая часть китайцев не сможет его употреблять », – говорит Людмила Денисенко.

И наоборот, корень женьшеня, пользующийся в Китае большой популярностью, по словам диетолога, показан европейцам лишь в гомеопатических дозах.

Действительно, наряду с полезными свойствами у сеперфудов есть и противопоказания. А еще они могут вызвать аллергическую реакцию, как и любая другая пища, да и забывать об индивидуальной непереносимости продуктов тоже не следует.

Считается, что плоды гуараны, по составу близкие к кофеину, повышают выносливость и помогают сохранить бодрость, поэтому их используют при изготовлении некоторых энергетиков и продуктов спортивного питания. Однако гуарана в сочетании с кофеином и таурином при чрезмерном употреблении может привести к отрицательным последствиям для здоровья.

Семена чиа богаты линоленовой и другими омега-3-ненасыщенными жирными кислотами, в них содержится растительный кальций, значительное количество антиоксидантов и пищевых волокон. Именно повышенное содержание пищевых волокон и может стать противопоказанием для тех, у кого есть проблемы с ЖКТ. Также семена чиа противопоказаны больным гемофилией и тем, кто регулярно принимает разжижающие кровь препараты.

А еще семена чиа не рекомендуется принимать одновременно с другими добавками, содержащими витамин B17, поскольку это может привести к передозировке этого витамина.

Витграсс – сок из побегов пшеницы, богатый хлорофиллом, витамином B12, минералами, аминокислотами и другими полезными веществами. Нормализует давление и уровень сахара в крови, активизирует работу эндокринной и репродуктивной систем, стабилизирует кроветворный процесс. Однако может вызывать тошноту, рвоту, головокружение, несварение желудка и расстройство ЖКТ. Также не рекомендуется тем, кто болен бронхиальной астмой.

Плоды пальмы асаи богаты флавоноидами и антоцианами, мононенасыщенными жирами, жирными кислотами и аминокислотами, белками и углеводами. Высокая концентрация антиоксидантов делает этот продукт эффективным средством для снижения уровня холестерина, борьбы с сосудистыми бляшками, улучшения циркуляции крови и работы сердца, укрепления иммунитет; при регулярном употреблении в пищу они делают кожу более здоровой и сияющей.

Ягоды асаи снижают аппетит, что хорошо для тех, кто пытается похудеть, но плохо для тех, кто хочет набрать вес. При приеме с другими витаминами и БАДами может вызывать передозировку витамина С. К тому же ягоды асаи эффективнее употреблять свежесорванными, однако транспортировки они не выдерживают, поэтому приезжают в другие страны только в виде пищевых добавок.

Вот и получается, что растение, полезное в одном месте, не обязательно окажется столь же полезным там, где к нему не привыкли. И уж точно не стоит ждать немедленного эффекта от того или иного разрекламированного суперфуда.

О стройной фигуре замолвите слово

А могут ли суперфуды помочь в борьбе за стройную фигуру? И да, и нет. По мнению диетологов, стремясь избавиться от лишних килограммов, ограничивая себя в калориях или до изнеможения занимаясь в спортзале, мы зачастую боремся со следствием, а не причиной.

«Лишние килограммы нельзя наесть, напить, належать, – поясняет Людмила Денисенко. – Лишние килограммы это всегда дефицит чего-то, начиная с дефицита половых гормонов, который сегодня уже со среднего возраста появляется у мужчин и женщин, и заканчивая дефицитом витаминов, например того же витамина D, которого нам всем не хватает, омега-3 жирных кислот, йода – очень многих веществ».

Специалист считает: как только дефицит витаминов и минералов будет восполнен, вес придет в норму, поэтому нужно в первую очередь обращать внимание на состав пищи, которую мы едим, хотя и о физической активности забывать не следует. Большинство жителей современных мегаполисов не занимаются физическим трудом, мало двигаются, а значит, и калорий употреблять должны меньше.

Задумываясь о том, какие продукты следует ввести в рацион, в первую очередь стоит обратить внимание на то, что растет, что называется, под боком
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«В последнее время мы стали уделять больше внимания правильному питанию, но это больше связано даже не с тем, что мы поумнели, или с тем, что появилось слишком много пропаганды, информации. Просто в последние годы мы не становимся здоровее по сравнению с нашими предками», – говорит Людмила Денисенко.

Говорить о влиянии экологии, стрессов и неправильного образа жизни на здоровье современных людей можно долго, как и о том, что продукты сейчас уже не те, что прежде: и выращивают их искусственно, и дозреть не дают, и химией пичкают. Вот люди и ищут полезные и здоровые добавки к рациону. Главное тут, считает Людмила Денисенко, разобраться в противоречивой информации о пользе тех или иных продуктов, что действительно бывает сложно. По ее мнению, важно понимать разницу между информацией, основанной на слухах и желании сделать продукту рекламу, и информацией, основанной на серьезных научных исследованиях.

Волшебных продуктов не существует

С мнением диетолога согласны и те, кто на себе попробовал действие различных суперфудов.

Шоколатье Александра Середа изучала суперфуды и пробовала их на себе, но в конечном итоге поняла, что нет волшебных ягод или порошков – здоровью помогает только сбалансированное питание и отсутствие в рационе продуктов с «пустыми» калориями.

«Однако некоторые суперфуды прижились в моем рационе, и вот почему: семена чиа (источник ненасыщенных жирных кислот и пищевых волокон) намного дешевле и удобнее рыбы. Ягоды годжи – я не ем их как-то специально, просто покупаю смесь сухофруктов и орехов, в которой они есть. Вообще любые свежие ягоды – это суперфуд. Мы едим их все лето, а зимой покупаем замороженные. Для ребенка я делаю из фруктов и ягод на агаре вместо сахара и сама его ем».

Александра уверена, что похудеть может помочь любой продукт – при условии, что ты сам его собираешь.

«Суперфуды пробовала, но считаю, что у них нет преимуществ перед нашими родными малиной, смородиной, клюквой и льном. Это просто маркетинг, – считает персональный финес-тренер Елена М. – Нет ничего лучше, чем разнообразное питание. Все добавки либо никак не влияют на здоровье, либо на короткое время дают улучшение, а на самом деле могут оказаться даже вредными».

Москвичка Екатерина С. перепробовала много различных суперфудов и говорит, что ягоды годжи ей совсем не понравились, в отличие от семян чиа.

«От ягод годжи не было эффекта никакого, даже плохого. Быстро поняла сама, что они неэффективны, а интернет только подтвердил догадки. Чиа оказались намного лучше, я даже нашла медицинское подтверждение их действия. Богатая культура, которая, если не три рода ехала до нас, то даже сохранила полезные элементы», – говорит девушка.

По словам Екатерины, после того как она добавила в рацион семена чиа, заметила, что стала реже простужаться, да и пищеварение улучшилось. Однако со временем вместо заморского суперфуда она стала употреблять льняное семя и льняное масло, поскольку они гораздо дешевле.

А вот блогеру Наталье Трефиловой, наоборот, семена чиа нравятся больше семян льна, хотя употребляет она их и нечасто.

«Для меня чиа вкуснее, но кому-то лен больше нравится, – говорит она. – На самом деле я ем в основном наши овощи и фрукты. Из необычного, пожалуй, амарант, но он тоже у нас растет, киноа, но это все легко заменить корнеплодами – морковью, бататом, свеклой. На тарелке должна быть радуга из семи цветов и шести вкусов – сладкого, соленого, горького, кислого, вяжущего и острого, чтобы соблюсти баланс микроэлементов в рационе», – считает Наталья.

Можно или нет с помощью суперфудов, отечественных или заморских, восполнить недостаток витаминов и минералов в организме, науке, как говорится, пока неизвестно, поэтому вводить их в рацион все же следует с осторожностью. Лучше всего перед началом приема проконсультироваться с врачом.

Беседовала Наталья Филиппова

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