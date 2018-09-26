Когда не рад вестибулярный аппарат: почему укачивает и как с этим бороться

Практически каждый десятый житель планеты страдает от укачивания. Наиболее подвержены морской болезни женщины и дети. О том, как справиться с этим недугом и какие факторы провоцируют укачивание, читайте в материале проекта "Социальный навигатор".

Владимир Лебедев специально для проекта "Социальный навигатор"

Для многих укачивание — неприятное воспоминание из детства, с привкусом взлетных сосательных конфет и ощущением головокружения после аттракционов. Между тем это официально признанная болезнь, по классификации МКБ-10 (Международная классификация болезней) имеющая код T75.3.

Есть у болезни и медицинское название — кинетоз. Звучит жутковато. При этом морская болезнь не просто официально признанное заболевание, но и еще один из самых распространенных недугов. Согласно данным ряда медицинских порталов, до 10% населения планеты страдает от этой болезни. Также укачивание называют морской болезнью — именно при морских путешествиях люди впервые столкнулись с этой проблемой.

Посмотрите вокруг: наверняка кто-то из тех, кто находится в поле вашего зрения, подвержен морской болезни. Главное, чтобы вы сейчас находились в транспорте не рядом с этим бедолагой.

Шутки шутками, но проявляет себя болезнь вполне серьезными и весьма неприятными симптомами: повышенная потливость, изменение пульса, нарушенная координации, головокружение, слабость, тошнота и рвота. Симптомы могут усиливаться под влиянием дополнительных раздражителей. Особенно "злят" вестибулярный аппарат резкие запахи, тусклый свет и духота.

Откуда что берется



В организме именно вестибулярный аппарат отвечает за все изменения тела в пространстве. Этот орган находится во внутреннем ухе.

Механизм укачивания довольно прост. Кинетоз возникает вследствие несоответствия информации органов чувств и вестибулярного аппарата. Проще говорят, нервная система начинает путаться, когда одновременно получает противоположные сигналы от разных систем тела. С одной стороны, организм вроде бы находится в движении, а с другой, в состоянии покоя. Например, когда человек подвергается качке и не видит горизонта, вестибулярный аппарат регистрирует повторяющиеся движения, а глаза при этом видят неподвижные предметы. Или, наоборот, когда человек едет в маршрутке, органы зрения подают сигналы, что все вокруг движется, а вестибулярный аппарат считает, что тело находится в покое.

Как правило, механизм укачивания запускается монотонным движением на любом виде транспорта. Основные неприятности людям с кинетозом доставляют автомобили, маршрутки, автобусы и морские суда. Но известны и случаи укачивания в лифтах, на эскалаторах метро и при взгляде вниз с большой высоты.

Сбить с толку вестибулярный аппарат может и не самое лучшее психологическое состояние человека. Переживания, усталость, стрессы нажимают кнопку запуска механизма кинетоза.

Катализатором укачивания могут стать болезни ЛОР-органов (воспаление среднего и внутреннего уха), гормональные нарушения, беременность, болезни сердца, сосудов, желудка, кишечника, головного мозга и гормональные нарушения.

Существует и группа риска для кинетоза — чаще этим недугом страдают нервные, легковозбудимые люди. Также статистика говорит о том, что укачивание встречается чаще у женщин, нежели мужчин.

А больше всего подвержены морской болезни дети. В возрасте до 12 лет проблемы с вестибулярным аппаратом наблюдаются более чем у половины детей.

Укачивание в 3D и наяву



Неприятности с вестибулярным аппаратом могут застать везде — на земле, суше и в воздухе. Встречаются и, казалось бы, совсем необычные проявления морской болезни. Так, редактор Мария рассказывает, что ее укачивает не только в реальном, но и в виртуальном мире.

"Будучи подростком, я не могла играть в бродилки на компьютере — меня начинало укачивать, когда персонажу нужно было, например, подняться по винтовой лестнице в замке. Сейчас я не очень люблю фильмы в 3D по тем же причинам", — говорит Мария.

Укачиванием девушка страдает сколько себя помнит. Это доставляет не только неприятные ощущения, но и не дает возможности выполнять заурядные для пассажиров общественного транспорта действия.

"Я не могу читать, писать сообщения в телефоне или рисовать в машине или автобусе, меня начинает укачивать моментально. Проявляется это в головной боли, тошноте, ощущении, как будто не хватает воздуха, хочется открыть окно", — говорит девушка.

Главной рецепт борьбы с морской болезнью, по мнению Марии, — по возможности избегать автотранспорта. Если без него не обойтись, то лучше не есть перед дорогой, в маршрутках садиться у окна, не выбирать сидение, расположенное против движения. Еще желательно держаться подальше от водителей, предпочитающих агрессивный стиль езды.

"С таксистами не езжу категорически — сесть в такси меня может заставить только крайняя необходимость. Никогда не знаешь, какой стиль езды у таксиста, в такси меня укачивает чаще всего, как в России, так и за границей. Однажды в Шотландии я была готова остановить такси прямо на мосту и продолжить путь пешком, так сильно меня укачало, было нечем дышать, а открытое окно слабо помогало", — говорит Мария.

Несмотря на проблемы с вестибулярным аппаратом, Мария мечтала купить яхту. Но, кажется, после одного из морских путешествий прогулками под парусом она уже не грезит.

"Я решила поесть сразу после посадки. Это стало роковой ошибкой: как только я встала со своего места, меня замутило как никогда в жизни, сразу обострились все запахи — люди за столиками ели рыбу с картошкой, и этот аромат стал просто невыносимым. Было душно, виски сдавило, воздуха не хватало. Я кое-как добежала до верхней открытой палубы и всю оставшуюся часть путешествия пыталась прийти в чувство на свежем морском воздухе. С тех пор мысли о морских путешествиях меня не посещают", — говорит девушка.

Менеджер Алина — пример того, что морская болезнь проходит сама собой с возрастом.

"Сейчас уже симптомы не появляются, а вот аттракционы до сих пор мой кошмар. Максимум — колесо обозрения", — говорит она.

Но долгие поездки на автомобиле из детства Алина до сих пор вспоминает с содроганием.

"Самое ужасное, когда поехали из Уфы в Оренбург. Ехать часа три примерно. Хотя машина была хорошая — иномарка с кондиционером, — водителю приходилось останавливаться чуть ли не каждые 15 минут. Измучились все — и водитель, и я, и папа, который хотел показать мне другой город. Больше я таких поездок не совершала", — рассказывает Алина.

Причину того, что укачивание перестало ее беспокоить, девушка связывает с тем, что волей-неволей пришлось часто передвигаться на автобусе: организм правильно среагировал и адаптировался.

"Я повзрослела, и появилась ежедневная необходимость передвигаться по городу, на автобусе в том числе. И постепенно привыкла как-то. Организм приноровился и перестал реагировать", — рассказывает Алина.

Почему стали реже обращаться к врачам



Если с возрастом укачивание все-таки не проходит, то можно попробовать некоторые специальные упражнения. Закалять вестибулярный аппарат помогают прыжки, стойка на одной ноге, наклоны и повороты головой в разные стороны, кувырки и ходьба спиной вперед.

Еще эффективными могут стать занятия спортом. Особенно полезны игровые виды — бадминтон, волейбол, баскетбол и теннис. Для тех, кто любит единоборства, рекомендуется борьба. Тем, кто не доверяет кувыркам и лунной походке, может помочь проверенная классика — обращение к врачу.

"Мы таких пациентов, если у них ярко выражены вестибулярные нарушения, обязательно обследуем у невролога. Врач дает пациенту консультацию, и, как правило, невролог назначает после обследования какое-то еще дополнительное лечение, все подбирается индивидуально согласно результатам обследования", — сказала в комментарии РИА Новости врач-терапевт высшей категории, заведующая третьим терапевтическим отделением ФГБУ 9 ЛДЦ Минобороны России Надежда Пронюшкина.

Впрочем, по словам специалиста, обращений к врачам с этой проблемой в последнее время все меньше.

"Раньше к терапевтам и врачам в целом по вопросам укачивания обращались часто. Сейчас такие обращения бывают достаточно редко. Почему? Потому что появились препараты, которые хорошо от этого помогают. Эти препараты активно рекламируются, и люди уже сами знают, что нужно применять от этой проблемы, поэтому у нас, врачей, люди уже редко спрашивают советы по этому поводу", — отметила Пронюшкина.

Современные препараты вполне могут помочь в борьбе с морской болезнью.

"Эти современные лекарства эффективны. Это хорошие препараты. Если их правильно принимать, согласно тому, как это написано в инструкции, то они хорошо помогают", — заявила специалист.

Обмани его, если сможешь



Также существуют несколько своего рода лайфхаков, которые помогают легче перенести укачивание. Перед поездкой следует ввести для себя сухой закон: никакого алкоголя, газированные напитки тоже лучше исключить. Во время поездки или немного загодя можно съесть яблоко, дольку лимона, выпить мятный чай или принять аскорбинку.

Когда транспорт находится в движении, можно попытаться обмануть вестибулярный аппарат, переминаясь с пятки на носок или просто перебирая ногами. Тогда организм подумает, что вы идете, и это уменьшит несоответствие сигналов разных органов чувств в мозг.

В сети можно найти еще ряд, мягко говоря, нетривиальных способов борьбы с укачиванием.

© РИА Новости / Алексей Даничев Неприятности с вестибулярным аппаратом могут застать везде - на земле, суше и в воздухе © РИА Новости / Алексей Даничев Неприятности с вестибулярным аппаратом могут застать везде - на земле, суше и в воздухе

Некоторые пользователи предлагают рисовать в воздухе носом цифры от одного до десяти, причем желательно в обратном порядке. Еще есть рекомендации просто сильно зажать в кулаке небольшой предмет, например монету (кому-то тоже помогает).

Самый причудливый способ заключается в том, что нужно заклеить лейкопластырем пупок. В сети встречаются положительные отзывы на этот удивительный прием. А те, кто хочет попробовать его на себе, интересуются у бывалых: стоит ли наклеивать пластырь крест на крест, горизонтально или все-таки вертикально?

Но все же сначала стоит попробовать более традиционные способы: обращение к врачу, использование медикаментов, укрепление вестибулярного аппарата и организма в целом. При правильном подходе вероятность того, что морская болезнь отступит, довольно велика.