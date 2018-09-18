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Ножом по опухоли: современные технологии против рака

(обновлено: 12:27 18.09.2018)
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© РИА Новости / Варвара ГертьеНожом по опухоли: современные технологии против ракаНожом по опухоли: современные технологии против рака
© РИА Новости / Варвара Гертье

В онкологии хирургические способы борьбы с опухолями все чаще уступают место новейшим технологиям. Особенно активно развивается лучевая терапия. О современных вариантах лечения и о том, как изменился смысл фразы "лечь под нож", — в материале "Социального навигатора".

Несмотря на то что окончательно и бесповоротно победить многие виды рака пока не удается, с каждым годом появляются все новые и новые способы борьбы с болезнью, которые снижают вероятность рецидивов и позволяют контролировать развитие опухолей.

Фотоны против скальпеля: как врачи борются с раком простаты
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Фотоны против скальпеля: как врачи борются с раком простаты

В последние годы ведущие российские онкологические центры успешно используют стереотаксическую радиохирургию — разновидность дистанционной лучевой терапии, суть которой заключается в воздействии большой дозой излучения на патологическое образование. Благодаря этому, отмечают эксперты, здоровые ткани, расположенные рядом с опухолью, практически не затрагиваются.

"В теле человека много жизненно важных функциональных зон, которые имеют сложное анатомическое строение. Любой "промах" мимо цели может привести к повреждению прилежащих тканей и органов и, соответственно, к нарушению их функции", — отметил врач-онколог, радиотерапевт центра лучевой терапии проекта "ОнкоСтоп" Денис Ларинов.

Кроме того, не все опухоли поддаются химиотерапии, а некоторые виды рака органов зрения, головного и спинного мозга, легких, печени, почек, предстательной железы нелегко оперировать по различным причинам. В этих случаях специалисты обращаются к облучению на таких аппаратах, как кибер-нож и гамма-нож.

Удар по опухоли

Суть их принципов работы схожа: лечение производится высокоточным ударом излучения по паталогической области. Попадая в опухоль, радиация запускает каскад сложных физических и химических реакций, которые приводят к нарушению жизнедеятельности опухолевой клетки и ее гибели.

"Таким образом, опухолевые клетки погибают или перестают делиться, кровоток в патологических сосудах пропадает, при этом здоровые ткани, расположенные рядом с опухолью, практически не затрагиваются", — рассказал главный врач Центра высокоточной радиологии "GAMMA CLINIC" на базе МРНЦ им. А.Ф. Цыба (Обнинск) Сергей Ильялов.

Преимуществом такой процедуры является неинвазивность и максимальная безболезненность. Кроме того, пациенты во время работы аппаратов находятся в сознании и не нуждаются в длительной реабилитации, как, например, после хирургического вмешательства.

По мнению экспертов, "ножи" считаются более эффективным и безопасным вариантом, в сравнении с альтернативными способами лечения. Например, при некоторых видах и стадиях болезни локальный контроль над опухолями после процедур достигает 95%.

Хирурги во время операции. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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В НИИ Склифосовского провели более тысячи операций с помощью "гамма-ножа"

"Возможность рецидива при невриноме слухового нерва возможна в 5-7% после хирургической операции, а после гамма-ножа — в 2-5% случаев. При этом вероятность снижения или утраты слуха и повреждения лицевого нерва в первом случае составляет 50-100% и 15-25%, соответственно, а во втором — 25-30% и 0-1%, соответственно", — добавил Ильялов.

Помимо этого указанные радиохирургические техники подходят для борьбы с рецидивами болезни после ранее перенесенных операций, в том числе в комбинации со стандартной лучевой терапией, лекарственным и хирургическим воздействием.

Разница в деталях

Однако при общей схожести аппараты имеют ряд существенных различий. В частности, в источнике излучения: гамма-нож использует энергию фотонов радиоактивного кобальта-60, а кибер-нож — генерируемое фотонное излучение.

Важно отметить, что первый аппарат используется только в области нейрохирургии, то есть при лечении патологических образований в области головы и шеи, а второй, в свою очередь, применяется при опухолевом процессе в практически любом органе.

"Кибер-нож — адекватная альтернатива хирургии, например, при первичном раке легкого, раке предстательной железы низкого и среднего рисков, раке почки, при олигометастатическом поражении ЦНС, легкого, печени, костей скелета. Технология позволяет облучить практически любой вид опухоли, даже подвижные мишени любой локализации", — подчеркнул Денис Ларинов.

Одно "но"

Эксперты предупреждают: обе технологии — не панацея. Использование аппаратов возможно при точной локализации пораженного участка и при относительно небольшом размере опухоли.

Данный вид лечения назначается только после проведения междисциплинарного консилиума радиационных онкологов, хирургов и химиотерапевтов, а в случае с гамма-ножом — еще и нейрохирургов.

Ко всему прочему добавляется проблема нехватки аппаратов и специалистов. Так, в российских клиниках представлено всего девять кибер-ножей и шесть гамма-ножей, в то время как ежегодно около 25 тыс. пациентов нуждаются в их применении.

Однако процесс совершенствования техник борьбы с онкологическими заболеваниями не стоит на месте, и вполне вероятно, что в ближайшем будущем подобные аппараты и новейшие способы лечения будут максимально доступны всем, кто столкнулся с болезнью.

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