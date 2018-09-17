Защитить аллергика: ученые разрабатывают вакцину против аллергии на кошек

Гипоаллергенные породы кошек и собак, методы борьбы с аллергией на животных и ее лечения — в новом материале "Социального навигатора", посвященном аллергиям. Корреспондент побеседовал с заведующим кафедры клинической иммунологии и аллергологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Александром Карауловым и главным внештатным специалистом аллергологом-иммунологом Департамента здравоохранения города Москвы Александром Пампурой.

Cats Project

Чувствительностью к аллергенам животных страдает порядка 10% россиян, у детей, согласно зарубежным исследованиям, эта цифра составляет порядка 50%. Однако для аллергиков есть хорошие новости: ученые Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова и Венского медицинского университета начали работу над созданием вакцины против аллергии на кошек, получившей название Cats Project.

Как сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Первого московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Александр Караулов, в настоящее время вакцина на основе восьми искусственно созданных синтетически чистых аллергенов находится в стадии разработки. Исследования займут от трех до пяти лет.

"Совместно с Венским медицинским университетом и профессором Рудольфом Валентой ведем работы по синтезу и комбинации кошачьих реагенов, то есть тех белков, которые вызывают аллергию. Мы создали восемь синтетических белков, которые и вызывают аллергию на кошек. Их легче стандартизовать, у них ниже аллергенная нагрузка и лечение будет более эффективным", — рассказал Александр Караулов.

По его словам, разработка данной вакцины имеет большое значение, в том числе международное, поскольку аналогов вакцины ко всем восьми кошачьим аллергенам нет ни в нашей стране, ни за рубежом.

Существующая вакцина, которую сейчас применяют, в том числе в Европе, направлена против одного-двух, а не восьми аллергенов кошки, поэтому ее эффективность вызывает сомнения. Кроме того, формы иммунотерапии на основе натуральных белков, которые используются сейчас в стационарах, могут вызывать осложнения", — считает Александр Караулов.

Новую вакцину можно будет применять не только для того, чтобы создать иммунитет к кошачьим аллергенам, но и для лечения тех, кто уже страдает от данного заболевания, в том числе будущих матерей.

"Поскольку аллергия передается по наследству, вакцина позволит снижать сенсибилизацию к аллергенам кошки и у будущих матерей, чтобы они не передали заболевание детям", — отмечает Александр Караулов и добавляет, что в настоящее время его коллегами ведутся работы над созданием и других вакцин, например против аллергии на березу.

А вот вакцины против аллергии на собак пока тоже нет, но в будущем ученые планируют создать и ее.

© РИА Новости / Сергей Пятаков Новую вакцину можно будет применять не только для того, чтобы создать иммунитет к кошачьим аллергенам, но и для лечения тех, кто уже страдает от данного заболевания © РИА Новости / Сергей Пятаков Новую вакцину можно будет применять не только для того, чтобы создать иммунитет к кошачьим аллергенам, но и для лечения тех, кто уже страдает от данного заболевания

Погладил животное — не подноси руки к лицу

Пока ученые работают над созданием вакцины, тем, у кого уже есть или появилась аллергия, приходится либо избавляться от домашнего питомца, либо попросту терпеть, поскольку существующие на сегодняшний день методы лечения, по словам специалистов, лишь облегчают симптомы, но не могут вылечить аллергию полностью. Проявления аллергии на животных могут быть самыми разными, начиная от насморка, слезотечения и кожных реакций вплоть до анафилактического шока.

Мария С., ветеринар, рассказывает, что впервые столкнулась с аллергией, принимая роды у собаки. "Приняла первого щенка, и тут засвербило в носу и глаза будто засыпало песком. Потом заметила некоторую закономерность: на длинношерстных кошек и овчарок я реагирую чаще", — говорит Мария.

По ее словам, на работе она старается не контактировать с животными без перчаток, не подносить руки к носу.

Однако порой владельцы домашних животных и не догадываются, что у них аллергия, принимая ее за другие заболевания.

После того как в доме поселился кот, у Екатерины К. появился хронический насморк. Что это аллергия, девушка не поняла, пока не поступила в институт в другом городе. "Уехала из дома, и насморк пропал, но каждый раз, когда приезжала на каникулы, возвращался. Стараюсь поменьше тискать котиков, если становится совсем невмоготу, пью антигистаминные, а так стоически терплю, когда приезжаю в гости", — рассказывает Екатерина.

Терпит аллергию на кошек и редактор Руслан А. "В детстве была аллергия: чесались глаза, нос. Когда стал постарше, вроде бы все прошло. Недавно завели длинношерстного котенка, и я каждый день с насморком и зудом в глазах, но, надеюсь, стерпится-слюбится", — шутит он.

А вот веб-дизайнеру Кристине Т. котенка пришлось отдать.

Мне подарили котенка, и через какое-то время началась аллергия. Таблетки и мази не помогли. Пошла к аллергологу сдать пробы, и выяснилось, что самая сильная аллергия у меня на шерсть — любую шерсть, любых животных, даже на отмершие или состриженные человеческие волосы", — говорит Кристина.

У сына Полины К. вскоре после рождения начался атопический дерматит, позже появилась респираторная аллергия, проблемы с бронхами и постоянные отиты.

"Аллергия у нас на многое, в первую очередь на шерсть домашних животных. Рекомендации были общими для таких случаев: прием антигистаминных, диета, избавление от пылесборников, ежедневная влажная уборка, увлажнение воздуха, частая стирка постельных принадлежностей и вообще всех тканей в доме, а также контроль аллерголога и лора и, конечно же, полное отсутствие животных", — говорит Полина.

По ее словам, после нескольких лет терапии, когда стало ясно, что заболевание сына прогрессирует, им пришлось принять нелегкое решение и отдать собаку, которая жила в семье еще до рождения ребенка. Через пару месяцев самочувствие мальчика улучшилось: почти полностью прошел насморк, дыхание ночью стало не таким тяжелым.

© РИА Новости / Алексей Куденко Вакцины против аллергии на собак пока нет, но в будущем ученые планируют создать и ее © РИА Новости / Алексей Куденко Вакцины против аллергии на собак пока нет, но в будущем ученые планируют создать и ее

Гипоаллергенных пород не существует

Однако даже если у человека нет дома питомцев, это не значит, что он защищен от аллергенов.

"Аллергены кошек и собак ингаляционные, они находятся вокруг нас. Общественный транспорт, офисы, школы — везде есть владельцы домашних животных, и они фактически приносят аллергены с собой, причем в тех дозах, на которые может реагировать взрослый или ребенок с гиперчувствительностью к ним", — объясняет главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения города Москвы Александр Пампура.

Даже при наличии аллергических проявлений ставить себе диагноз самостоятельно не стоит, поскольку аллергию могут вызывать самые разные вещества, в том числе продукты, которые мы едим, косметика, бытовая химия, пыльца растений, лекарства и так далее. Лучше обратиться к специалисту-аллергологу, который назначит необходимые анализы и интерпретирует полученные результаты. А вот приносить на анализ шерсть домашнего животного, по словам Александра Пампуры, просто бессмысленно, поскольку очень многое зависит от гиперчувствительности пациента к аллергенам животных и клинических симптомов.

"Аллергены не зависят от породы или конкретного животного. Что йоркширский терьер, что овчарка — аллергены будут одинаковы, будет различаться только их количество. Однако в реальной жизни концентрация аллергенов животных зависит от множества факторов: размеров и особенностей вентиляции помещения, поведения животного, наличия коллекторов пыли и так далее", — говорит главный аллерголог Москвы.

Он добавляет, что гипоаллергенных пород кошек и собак не существует вовсе, ведь аллергию может вызывать не только шерсть, но и слюна, выделения сальных и потных желез, а также другие продукты жизнедеятельности животных. Поэтому сфинксы, балинезы, ориенталы, пудели, шнауцеры и другие породы кошек и собак тоже вызывают аллергическую реакцию.

Следует также иметь в виду, что избавиться от аллергии на домашнее животное не так просто, как от самого животного: аллергены можно обнаружить внутри дома, где раньше жила собака или кошка, еще в течение 5-6 месяцев и долее.

А иногда бывает и так, что аллергическая реакция на животное со временем становится менее яркой, однако если в дальнейшем человек вступает в контакт с другими животными, могут возникнуть достаточно тяжелые острые симптомы. Тем не менее, по словам специалистов, наличие домашнего животного в семье может сделать ребенка защищенным от конкретного вида аллергии. Однако и здесь не все так однозначно, поскольку из каждого правила бывают исключения.

"Если дома есть животное, а у ребенка нет предрасположенности к развитию аллергических заболеваний, то вероятность развитие аллергии действительно снижается. Но с точки зрения конкретного ребенка это может не действовать", — говорит Александр Пампура.

В любом случае, пока не появилась вакцина от аллергии на животных, стоит провериться у аллерголога, прежде чем брать в дом питомца.

При подготовке статьи использовались материалы из открытых источников.