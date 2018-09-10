"Что? Где? Когда?" – в поддержку людей, столкнувшихся с инсультом

Что? Где? Когда? – в поддержку людей, столкнувшихся с инсультом

Что? Где? Когда? – в поддержку людей, столкнувшихся с инсультом

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Благотворительный турнир игры "Что? Где? Когда?" в поддержку фонда по борьбе с инсультом "ОРБИ" пройдет 25 сентября в Москве. Как сообщили в фонде, мероприятие проведет магистр игры, четырехкратный обладатель "Хрустальной совы" Максим Поташев. Всех упорных и креативных участников ждут призы и награды.

Как и в телевизионной игре, задача — вместе с командой найти решение при ответе на каверзный вопрос, уложившись в отведенное время. Для правильного ответа не требуется специальных знаний, победить помогут логика, работа в команде и иногда интуиция.

Принять участие в соревновании могут как уже сложившиеся команды в составе шести-восьми человек, так и все желающие, у кого нет своей команды, но кто хочет испытать силу интеллекта, найти близких по духу людей и привести свою команду к победе. Билеты можно приобрести по ссылке.

Все собранные средства пойдут на помощь людям, которые нуждаются в восстановлении и дополнительном уходе после инсульта.