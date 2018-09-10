Названы номинанты премии за вклад в развитие донорства "СоУчастие"

МОСКВА, 10 сент — РИА Новости. Инициативные группы и некоммерческие организации, учреждения Службы крови, средства массовой информации, российский бизнес, обычные граждане вошли в шорт-лист восьмой всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови "СоУчастие". 28 сентября в Общественной палате Российской Федерации станет известно, какие именно награды получат вошедшие в шорт-лист лауреаты в 17 номинациях основного, творческого и детского конкурсов премии. © "Форум доноров" В Москве открылась фотовыставка "ОБЪЕКТИВная благотворительность"

"80 конкурсных работ более чем из 40 регионов России номинированы на восьмую всероссийскую премию за вклад в развитие донорства крови "СоУчастие" в 17 номинациях, — рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. — Также в число номинантов вошли будущие обладатели специальной награды оргкомитета премии — приза "Мы работаем для вас. Знак качества". Он вручается учреждениям Службы крови за создание условий информационной открытости, доступности и комфортности в организации [работы] Службы крови".

В рамках деловой программы премии состоится круглый стол в формате всероссийской видеоконференции "Донорство крови и ее компонентов в Российской Федерации: трансформация, достижения и новые вызовы". Деловая программа и церемония награждения лауреатов и победителей премии "СоУчастие" пройдут 28 сентября в Общественной палате Российской Федерации (г. Москва, Миусская пл., д. 7, стр. 1).

Для посещения мероприятий премии "СоУчастие" открыта регистрация.

Премия "СоУчастие" учреждена в 2010 году Национальным фондом развития здравоохранения и координационным центром по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате Российской Федерации. Премия "СоУчастие" объединяет донорское движение России на благо жителей всей страны, ведь обмен полезным опытом, лучшими практиками, контактами способствует комплексному развитию добровольного донорства крови и ее компонентов.

Восьмая всероссийская премия "СоУчастие" проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Специальный информационный партнер премии — "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".