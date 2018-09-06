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"На ЧМ хотели набить "ФИФА" на груди": почему люди делают и как сводят тату

(обновлено: 15:16 06.09.2018)
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© Фото из личного архива Анны БрохманНа ЧМ хотели набить ФИФА на груди: почему люди делают и как сводят татуНа ЧМ хотели набить ФИФА на груди: почему люди делают и как сводят тату
© Фото из личного архива Анны Брохман

"Я думаю, что тело — это в каком-то смысле дневник", — сказал в одном из интервью Джонни Депп. С этим можно соглашаться или нет, но порой некоторые "записи" из такого дневника хочется вычеркнуть. О неудачных татуировках и способах избежать ошибок корреспондент "Социального навигатора" поговорил с экспертами в этой области — специалистом по выведению татуировок Николаем Семиным, тату-мастером Анной Брохман и врачами-дерматологами Дарьей Афромеевой и Дарьей Мельниковой.

Почему люди делают татуировки? Кто-то выражает себя, кто-то запечатлевает особенные моменты жизни, а кому-то просто нравится украшать таким образом свое тело — причин может быть множество. Но многие забывают, что татуировка — постоянный рисунок. Жизнь меняется, а картинка остается прежней.

Если к изображениям на своем теле подходить неразумно, то татуировка рискует быстро надоесть.

Стереть, нельзя оставить

Чаще всего люди хотят избавиться от татуировок, сделанных именно в ранней молодости, отмечает тату-мастер Анна Брохман.

"По юности сделала себе на руке татуировку, так она мне нравилась. Со временем стала дико раздражать — кошачьи лапки теперь выглядели крайне легкомысленно", — рассказывает Наташа, работник одной из юридических фирм.

Мастер во время работы на тату-конвенте в Париже. 9 марта 2018
© РИА Новости / Виктория Иванова
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Но "безрассудная юность" — не единственная причина, по которой люди делают татуировки, от которых потом хотят избавиться.

К мастеру по выведению татуировок приходят по разным причинам. Часто обращаются люди, которым тату сделали знакомые на вечеринке. Когда веселье проходит, человек хватается за голову.

По словам Анны, нетрезвых желающих сделать тату много, особенно во время праздников:

"Например, на чемпионате мира по футболу многие хотели набить татуировку "ФИФА" большими буквами на груди. Конечно, таким клиентам отказываем в обслуживании".

Другой распространенный сюжет: молодой человек отслужил в армии, где на общей эйфории братства вместе с сослуживцами сделал тематическую татуировку. Но когда вернулся к гражданской жизни, эйфория прошла, в этой татуировке пропала необходимость, к тому же она выглядит не так красиво, рассказывает мастер по выведению татуировок Николай Семин.

© Фото из личного архива Николая СеминаПроцесс удаления татуировки
© Фото из личного архива Николая Семина
Процесс удаления татуировки

Также бывают случаи, когда один из партнеров требует у другого избавиться от рисунка по каким-то своим причинам.

"Девушка попросила вывести татуировку на пикантном месте, так как молодой человек из-за этого не брал ее замуж, — делится мастер. — Правда, в итоге у них ничего не сложилось, а она потом вышла замуж за другого человека".

Порой татуировки становятся препятствием для получения нужной работы.

"Я в свое время занималась выведением татуировок. Неоднократно ко мне обращались люди именно потому, что их не брали на работу. Я даже выписывала справки, что идет процесс выведения татуировки — требовались подтверждающие бумаги", — вспоминает дерматолог Дарья Мельникова.

Бывают и криминальные татуировки, которые нелегко вывести. Люди хотят избавиться от них, чтобы перечеркнуть прошлое, рассказывает Николай Семин: "Такому человеку очень сложно социализироваться. Приходом ко мне он может облегчить свою участь, получить шанс на новую жизнь".

© Фото из личного архива Николая СеминаМастер по выведению татуировок Николай Семин во время работы
© Фото из личного архива Николая Семина
Мастер по выведению татуировок Николай Семин во время работы

"Кухонное мастерство"

Чаще всего "неугодные" татуировки делаются дома, на кухне, горе-мастерами или в армии, отмечает Анна Брохман.

Но не эстетический момент волнует специалистов, а в первую очередь абсолютное несоблюдение санитарных норм.

"Некоторые уверены, что стерильности можно добиться с помощью алкоголя, особенно если принимать его внутрь", — рассказывает Николай Семин.

Набить татуировку, казалось бы, несложно. Но это может обернуться крупными неприятностями.

"Любая инвазивная процедура несет риски — например, инфицирование во время процедуры, бактериальные и вирусные инфекции, аллергические реакции на пигмент, чаще на красный", — подчеркивает дерматолог Дарья Афромеева.

Специалист настаивает, что ни в коем случае нельзя травмировать родинки и родимые пятна. Тату нужно делать, не затрагивая их. Если родинок много, лучше не делать татуировку на этом месте.

Тату-мастер наносит новую татуировку на тело мужчины
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ученые объяснили, почему татуировки не тускнеют со временем

Кустарное нанесение татуировок процветает, несмотря на активное развитие индустрии. Происходит это по нескольким причинам, считает тату-мастер Анна Брохман. Кроме подвыпивших людей, на такое идут чаще всего несовершеннолетние, так как в салоне можно сделать татуировку только с 18 лет. Кроме того, большинство людей выбирают "домушников" из-за низкой цены, а порой это делается вообще бесплатно, по дружбе. Но и результат такой же — низкого качества.

Также это связано с доступностью оборудования и красок. Сегодня в интернете можно купить что угодно за сущие копейки, добавляет Николай Семин.

Как проходит выведение

Есть форма лазерной шлифовки, когда татуировку, по сути, выскабливают из кожи. Используются даже хирургические методы, когда срезают слой кожи и заменяют кусками с другого места.

"У меня более щадящий метод: лазерное удаление. Ощущается как легкое пощипывание, вполне терпимо. Луч проникает под кожу, разбивает пигмент, не травмируя ткани дальше. После сеанса включается иммунная система и организм начинает вымывать эти частицы", — объясняет мастер.

Это долгий процесс: в простых случаях — где-то полтора месяца, в сложных — до полугода. Получается, что для выведения татуировки среднего размера нужно примерно от 5 до 12 сеансов, которые займут полтора-два года, а порой три года и более. Затягивается процедура еще и потому, что между сеансами должно пройти время.

В итоге человек может избавляться годами от того, что было сделано за пару часов.

© Фото из личного архива Анны БрохманИщите мастера-художника, рисующего и делающего татуировки в стиле ближе к вашему мировоззрению
© Фото из личного архива Анны Брохман
Ищите мастера-художника, рисующего и делающего татуировки в стиле ближе к вашему мировоззрению

Остаться с тату навсегда

Есть незыблемое правило: не только нанесение, но и удаление всегда противопоказано беременным, причем на любом сроке.

"В некоторых случаях я отказываюсь работать и с людьми с онкологическими заболеваниями, чтобы не возникло каких-либо последствий, так как после процедуры активно включается иммунная система и может оказывать воздействие на опухоли", — отмечает Николай Семин.

Еще одним противопоказанием для удаления является наличие хронических заболеваний, как, например, ВИЧ, гепатит. Организм ослаблен, а иммунная система должна быть готова к этому, так как это серьезная встряска.

Перед тем как сделать тату

Если вы все же уверены в решении сделать татуировку, не спешите бежать в ближайший салон набивать розочку на запястье. Помните: за день можно сделать то, что потом придется выводить годами.

И не ищите готовые эскизы в интернете, а ищите мастера-художника, рисующего и делающего татуировки в стиле ближе к вашему мировоззрению, рекомендует Анна: "Вместе вы создадите то, что не захочется перебивать даже через 20 лет".

Алина Курамшина

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