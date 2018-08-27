Я стал более строго относиться к себе и более терпимо к окружающим. Теперь я точно знаю, что любая, даже самая невероятная цель, достижима. Надо просто этого захотеть.

Ну и, конечно же, я пробежал тот самый марафон, из-за которого все и началось. И это только начало моего пути в беге.

Алексей, 47 лет, программист, Москва



Бегать не любил никогда. В армии так вообще утренние пробежки на три-пять километров в неудобных сапогах бесили невероятно. До этого ни в школе, ни в университете тоже особо не бегали. Но прошло несколько лет после срочной службы, и я решил попробовать пробежать пару километров, когда никто не подгоняет и не кричит. Так и затянуло.

С увеличением беговых объемов и интенсивности тренировок я все больше отношусь к людям, которые «про спорт». Так получается, что нагрузка проявляет все слабые места: то зажат седалищный нерв, то дернул мышцу, то надорвал ахиллово сухожилие или крестообразные связки. Но в то же время ты проходишь различные медицинские обследования, сдаешь анализы, проверяешь сердце – и тут все в порядке. Так что все зависит от целей, которые ставишь перед собой, занимаясь бегом. С чем-то можно мириться и лечить то, что «всплывает» от нагрузки, но зато можно быть уверенным в более глобальных вещах в плане здоровья: сердце, легкие и так далее. Но все-таки стоит отметить, что относительно быстрый бег для любителей, таких как я, и подготовка к нему сопряжены скорее с травмами, чем со здоровьем. Это происходит даже с грамотным подходом к тренировкам и всеми нужными разминками и общей физподготовкой.

Если хочется улучшить здоровье, стоит, наверное, бегать трусцой. А у меня пока другие цели.

Михаил, 29 лет, редактор, Москва



Бег помогает держать себя в форме, сосредоточиться на каких-то целях и мыслях и обдумать их во время пробежки, помогает достичь поставленных целей. И самое главное – для бега нужны только кроссовки, форма и желание, никакого дополнительного оборудования.

Я пробежал Минский полумарафон 2017 года с результатом 1.57. Планирую пробежать Минский полумарафон – 2018 и выбежать из 1.50.

Мне просто нравится бегать, очень клевое ощущение, не хочу его терять.

Дмитрий, 22 года, программист, Минск